https://sputnikarabic.ae/20230623/المدفعية-الروسية-تدمر-مستودع-ذخيرة-للقوات-الأوكرانية-في-جمهورية-دونيتسك-1078406828.html
المدفعية الروسية تدمر مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك
المدفعية الروسية تدمر مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك
صرح رئيس المركز الإعلامي لتجمع قوات "فوستوك" الروسية، فاديم أستافيف، صباح اليوم الجمعة، بأن المدفعية الروسية قامت بتدمير مستودع ذخيرة تابع للقوات الأوكرانية في... 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T02:02+0000
2023-06-23T02:02+0000
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موسكو - سبوتنيك. وأوضح أستافيف لوكالة "سبوتنيك" أن "مدفعية تجمع قوات "فوستوك" نجحت في تدمير مخزن ذخيرة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من شيربينوفكا، بالإضافة إلى نقطة انتشار مؤقتة للوحدة 110 من اللواء المشاة المنفصل للقوات المسلحة الأوكرانية في أفدييفكا".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230622/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-جميع-أنحاء-أوكرانيا-1078406272.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
المدفعية الروسية تدمر مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك
02:02 GMT 23.06.2023 (تم التحديث: 02:13 GMT 23.06.2023) تابعنا عبر
صرح رئيس المركز الإعلامي لتجمع قوات "فوستوك" الروسية، فاديم أستافيف، صباح اليوم الجمعة، بأن المدفعية الروسية قامت بتدمير مستودع ذخيرة تابع للقوات الأوكرانية في منطقة شيربينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
موسكو - سبوتنيك. وأوضح أستافيف لوكالة "سبوتنيك
" أن "مدفعية تجمع قوات "فوستوك" نجحت في تدمير مخزن ذخيرة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من شيربينوفكا، بالإضافة إلى نقطة انتشار مؤقتة للوحدة 110 من اللواء المشاة المنفصل للقوات المسلحة الأوكرانية في أفدييفكا".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.