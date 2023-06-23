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الدفاع الروسية: قرية سادوفو بمقاطعة زابوروجيه وأوروجاينو في دونيتسك تحت سيطرة قواتنا بالكامل
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230623/المدفعية-الروسية-تدمر-مستودع-ذخيرة-للقوات-الأوكرانية-في-جمهورية-دونيتسك-1078406828.html
المدفعية الروسية تدمر مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك
المدفعية الروسية تدمر مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك
صرح رئيس المركز الإعلامي لتجمع قوات "فوستوك" الروسية، فاديم أستافيف، صباح اليوم الجمعة، بأن المدفعية الروسية قامت بتدمير مستودع ذخيرة تابع للقوات الأوكرانية في... 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T02:02+0000
2023-06-23T02:13+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وأوضح أستافيف لوكالة "سبوتنيك" أن "مدفعية تجمع قوات "فوستوك" نجحت في تدمير مخزن ذخيرة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من شيربينوفكا، بالإضافة إلى نقطة انتشار مؤقتة للوحدة 110 من اللواء المشاة المنفصل للقوات المسلحة الأوكرانية في أفدييفكا".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230622/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-جميع-أنحاء-أوكرانيا-1078406272.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم

المدفعية الروسية تدمر مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك

02:02 GMT 23.06.2023 (تم التحديث: 02:13 GMT 23.06.2023)
© Sputnik . Igor Zarembo / الانتقال إلى بنك الصورالمدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية
المدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2023
© Sputnik . Igor Zarembo
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صرح رئيس المركز الإعلامي لتجمع قوات "فوستوك" الروسية، فاديم أستافيف، صباح اليوم الجمعة، بأن المدفعية الروسية قامت بتدمير مستودع ذخيرة تابع للقوات الأوكرانية في منطقة شيربينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
موسكو - سبوتنيك. وأوضح أستافيف لوكالة "سبوتنيك" أن "مدفعية تجمع قوات "فوستوك" نجحت في تدمير مخزن ذخيرة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من شيربينوفكا، بالإضافة إلى نقطة انتشار مؤقتة للوحدة 110 من اللواء المشاة المنفصل للقوات المسلحة الأوكرانية في أفدييفكا".
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أمس, 23:56 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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