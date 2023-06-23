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https://sputnikarabic.ae/20230623/النصرة-تصعد-حرب-المسيرات-مقتل-مواطن-سوري-إثر-هجوم-إرهابي-في-ريف-اللاذقية-1078421850.html
"النصرة" تصعد "حرب المسيرات"... مقتل مواطن سوري إثر هجوم إرهابي في ريف اللاذقية
"النصرة" تصعد "حرب المسيرات"... مقتل مواطن سوري إثر هجوم إرهابي في ريف اللاذقية
قُتل مواطن سوري، صباح اليوم الجمعة، في هجوم شنّه مسلحو تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي بطائرة مسيرة استهدف الأحياء السكنية على أطراف مدينة القرداحة، في ريف... 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T12:50+0000
2023-06-23T12:50+0000
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وقال مراسل وكالة "سبوتنيك" في اللاذقية، إن "قذيفتين صاروخيتين أطلقتهما طائرة مسيرة تابعة للمجموعات المسلحة في إدلب، استهدفتا الأحياء السكنية للمدينة".وأسفر الهجوم عن مقتل شاب يبلغ من العمر 20 عاما، بالإضافة إلى أضرار مادية في أحد الأبنية.ومساء أمس الخميس، قُتل طفلان وامرأة وأصيب شخص رابع بجروح خطيرة، جراء هجوم بطائرة مسيرة استهدفت منازل المدنيين في مدينة سلحب، شمال غربي محافظة حماة، وسط سوريا.وأضاف المراسل أن "مسلحي المجموعات الإرهابية وفي مقدمهم "هيئة تحرير الشام"، الواجهة الحالية لتنظيم جبهة النصرة في إدلب، قامت خلال الساعات الـ 48 الماضية، باستهداف عدد من القرى والبلدات في منطقة سهل الغاب، بموجات من هجمات الطائرات المسيرة المذخرة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية واندلاع حرائق في الأراضي الزراعية".ويتولى خبراء أجانب يعملون في صفوف النصرة، عمليات تعديل الطائرات وتذخيرها لاستهداف القرى والبلدات المحاذية لخطوط التماس في المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20230622/مقتل-طفلين-وامرأة-وسط-سوريا-جراء-هجوم-طائرة-مسيرة-تابعة-لـجبهة-النصرة--1078405659.html
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تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

"النصرة" تصعد "حرب المسيرات"... مقتل مواطن سوري إثر هجوم إرهابي في ريف اللاذقية

12:50 GMT 23.06.2023
© Sputnik . Bassel Shartouh / تمهيد ناري يستبق اقتحام الجيش السوري لمواقع تنظيم "جبهة النصرة" في ريف حماة، سوريا
تمهيد ناري يستبق اقتحام الجيش السوري لمواقع تنظيم جبهة النصرة في ريف حماة، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2023
© Sputnik . Bassel Shartouh /
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حصري
قُتل مواطن سوري، صباح اليوم الجمعة، في هجوم شنّه مسلحو تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي بطائرة مسيرة استهدف الأحياء السكنية على أطراف مدينة القرداحة، في ريف اللاذقية.
وقال مراسل وكالة "سبوتنيك" في اللاذقية، إن "قذيفتين صاروخيتين أطلقتهما طائرة مسيرة تابعة للمجموعات المسلحة في إدلب، استهدفتا الأحياء السكنية للمدينة".

وأضاف مراسل "سبوتنيك" أن "أصوات انفجارات سمعت على أطراف مدينة القرداحة، ليتبين لاحقا أنها ناجمة عن اعتداء من قبل المجموعات المسلحة عبر طائرة مسيرة استهدفت أطراف المدينة".

وأسفر الهجوم عن مقتل شاب يبلغ من العمر 20 عاما، بالإضافة إلى أضرار مادية في أحد الأبنية.
ومساء أمس الخميس، قُتل طفلان وامرأة وأصيب شخص رابع بجروح خطيرة، جراء هجوم بطائرة مسيرة استهدفت منازل المدنيين في مدينة سلحب، شمال غربي محافظة حماة، وسط سوريا.

وأكد مراسل "سبوتنيك" بأن "طائرة مسيرة ألقت عددا من القنابل الشديدة الانفجار فوق الأحياء السكنية لمدينة سلحب في ريف حماة الشمالي الغربي، ما أسفر عن مصرع ثلاثة مدنيين (طفلين وامرأة)، وإصابة مدني رابع بجروح خطيرة، نقل على أثرها إلى مستشفى حماة الوطني لتلقي العلاج".

قوات الدفاع الوطني السوري، ريف حماة، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2023
مقتل طفلين وامرأة وسط سوريا جراء هجوم طائرة مسيرة تابعة لـ"جبهة النصرة"
أمس, 23:11 GMT
وأضاف المراسل أن "مسلحي المجموعات الإرهابية وفي مقدمهم "هيئة تحرير الشام"، الواجهة الحالية لتنظيم جبهة النصرة في إدلب، قامت خلال الساعات الـ 48 الماضية، باستهداف عدد من القرى والبلدات في منطقة سهل الغاب، بموجات من هجمات الطائرات المسيرة المذخرة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية واندلاع حرائق في الأراضي الزراعية".

وكان الطيران الحربي الروسي قد استهدف منذ يومين أحد مقرات "النصرة" في منطقة الشيخ بحر، في ريف مدينة إدلب الغربي، يحوي بداخله ورشة لتعديل الطائرات المسيرة التي وصلت إلى المجموعات المسلحة عبر الحدود السورية التركية.

ويتولى خبراء أجانب يعملون في صفوف النصرة، عمليات تعديل الطائرات وتذخيرها لاستهداف القرى والبلدات المحاذية لخطوط التماس في المنطقة.
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