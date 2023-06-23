https://sputnikarabic.ae/20230623/اليابان-غاضبة-من-تصريحات-بايدن-حول-إنفاقها-الدفاعي-1078408553.html
اليابان غاضبة من تصريحات بايدن حول إنفاقها الدفاعي
اليابان غاضبة من تصريحات بايدن حول إنفاقها الدفاعي
عبّرت حكومة اليابان، اليوم الجمعة، عن استيائها من تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي اعتبر نفسه السبب في قرار طوكيو بزيادة ميزانية الدفاع. 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T04:42+0000
2023-06-23T04:42+0000
2023-06-23T05:20+0000
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وقال الأمين العام للحكومة اليابانية، هيروكادزو ماتسونو، في مؤتمر صحفي: "على الرغم من أننا لا نعرف بالضبط المعنى الحقيقي لتصريحات الرئيس الأمريكي بايدن، فقد تم إيصال موقف اليابان بأن قرار زيادة ميزانية الدفاع تم اتخاذه استنادًا إلى استنتاجاتها الخاصة، ومثل هذه التصريحات مضللة".وقبل عدة أيام، شارك الرئيس الأمريكي في فعالية بولاية كاليفورنيا حيث تطرق إلى زيادة ميزانية الدفاع في اليابان، مشيرا إلى أنه التقى رئيس الوزراء فوميو كيشيدا ثلاث مرات، دون أن يتذكر اسم منصبه بالضبط.وقال: وطلب الرئيس الأمريكي أيضًا من الحاضرين التفكير في "متى سمعوا أن طوكيو تهتم بما يحدث في وسط أوروبا في الحرب والمساعدة والدعم لأوكرانيا".يشار إلى أنه في منتصف ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، اعتمدت اليابان ثلاث وثائق رئيسية تحدد زيادة الإنفاق الدفاعي إلى مستوى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.
https://sputnikarabic.ae/20220831/وزارة-الدفاع-اليابانية-تطلب-ميزانية-قياسية-للسنة-المالية-المقبلة-1067105028.html
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أخبار اليابان, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار اليابان, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن
اليابان غاضبة من تصريحات بايدن حول إنفاقها الدفاعي
04:42 GMT 23.06.2023 (تم التحديث: 05:20 GMT 23.06.2023) تابعنا عبر
عبّرت حكومة اليابان، اليوم الجمعة، عن استيائها من تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي اعتبر نفسه السبب في قرار طوكيو بزيادة ميزانية الدفاع.
وقال الأمين العام للحكومة اليابانية، هيروكادزو ماتسونو، في مؤتمر صحفي: "على الرغم من أننا لا نعرف بالضبط المعنى الحقيقي لتصريحات الرئيس الأمريكي بايدن، فقد تم إيصال موقف اليابان بأن قرار زيادة ميزانية الدفاع تم اتخاذه استنادًا إلى استنتاجاتها الخاصة، ومثل هذه التصريحات مضللة".
وقبل عدة أيام، شارك الرئيس الأمريكي في فعالية بولاية كاليفورنيا حيث تطرق إلى زيادة ميزانية الدفاع في اليابان، مشيرا إلى أنه التقى رئيس الوزراء فوميو كيشيدا ثلاث مرات، دون أن يتذكر اسم منصبه بالضبط.
"هل تعلمون أن اليابان لم تزيد ميزانيتها العسكرية لفترة طويلة جدًا؟ وخمنوا ماذا حدث؟ لقد التقيت بالرئيس... بالمستشار... آسف، بزعيم اليابان، أعتقد، في ثلاث مناسبات مختلفة، بما في ذلك في هيروشيما. وقد أقنعته... أقنعته بأنه يجب أن يفعل شيئًا رائعًا (مختلفًا عن الماضي)".
وطلب الرئيس الأمريكي أيضًا من الحاضرين التفكير في "متى سمعوا أن طوكيو تهتم بما يحدث في وسط أوروبا في الحرب والمساعدة والدعم لأوكرانيا".
يشار إلى أنه في منتصف ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، اعتمدت اليابان ثلاث وثائق رئيسية تحدد زيادة الإنفاق الدفاعي
إلى مستوى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.