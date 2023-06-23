https://sputnikarabic.ae/20230623/برلماني-إيراني-السعوديون-هم-من-طلبوا-استئناف-العلاقات-معنا-1078431962.html
برلماني إيراني: السعوديون هم من طلبوا استئناف العلاقات معنا
برلماني إيراني: السعوديون هم من طلبوا استئناف العلاقات معنا
قال عضو في لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، مرتضى محمودوند، إن استئناف العلاقات مع السعودية لم يكن طلبا إيرانيا، بل كان مبادرة من السعوديين أنفسهم، وأوضح... 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T15:30+0000
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وفي مقابلة مع موقع "رويداد 24"، قال محمودوند، إنه منذ اليوم الأول الذي تعرضت فيه السفارة السعودية للهجوم، أدانت الحكومة الإيرانية رسميا هذا التصرف الخاطئ والمتطرف، وأشار إلى أنه لا داعي للترويج المفرط لهذا الموضوع في ظل هذه الأجواء الحميمة بين البلدين، وبالتالي يجب تجنب إثارة الضجة حوله.وأضاف محمودوند: "أنا أقول بكل صراحة إن استئناف العلاقات مع السعودية لم يكن طلباً إيرانياً، وإنما كانت مبادرة من السعوديين أنفسهم. ومن الخطأ التركيز بشدة على هذه القضية، حيث نريد إقامة علاقة قوية ومتينة تقوم على مبادئ حسن الجوار".ووجه المسؤول الإيراني نداءً للجهات المسؤولة، سواء في الوسط الدبلوماسي، أو في وزارة الخارجية، أو في السياسة الداخلية، داعياً إياهم إلى دفع القضايا ذات الصلة إلى الأمام بشكل منطقي وأن يتحلى كل فرد بالوسطية في تصريحاته بشأن هذه القضية.وأكد العضو في لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني أن "المصالح الوطنية هي الركيزة الأساسية في العلاقات الدولية لكل بلد، فلا يساوم أي بلد على مصالحه الوطنية ما لم تكن هناك فائدة ملموسة في المقابل، ولذلك يجب علينا أيضا النظر بعين الاعتبار للمصالح الوطنية لبلادنا مهما كانت الظروف".وفيما يتعلق بالتأكيد على الجانب السياسي لاستئناف العلاقات بين البلدين، قال المتحدث: "في الواقع، يحمل استئناف العلاقات نكهة اقتصادية أكثر من أي شيء آخر، خاصة فيما يتعلق بملفات تصدير النفط والغاز والطاقة".وبشأن التكهنات بشأن طلب الجانب السعودي لإزالة صورة الجنرال قاسم سليماني من القاعة التي أقيم فيها المؤتمر الصحفي المشترك لوزيري خارجية البلدين، أوضح المتحدث: "لا يوجد لدي معلومات كافية حول هذا الأمر، ولكني أشك في أن وزير الخارجية السعودي لم يكن ناضجا بما يكفي لاتخاذ مثل هذه الإجراءات".
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الشرق الأوسط, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الشرق الأوسط, الأخبار
برلماني إيراني: السعوديون هم من طلبوا استئناف العلاقات معنا
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قال عضو في لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، مرتضى محمودوند، إن استئناف العلاقات مع السعودية لم يكن طلبا إيرانيا، بل كان مبادرة من السعوديين أنفسهم، وأوضح أن الإعلام المعارض يحاول إيهام العالم بأن إيران هي من توسلت لإعادة العلاقات بين البلدين.
وفي مقابلة مع موقع
"رويداد 24"، قال محمودوند، إنه منذ اليوم الأول الذي تعرضت فيه السفارة السعودية للهجوم، أدانت الحكومة الإيرانية رسميا هذا التصرف الخاطئ والمتطرف، وأشار إلى أنه لا داعي للترويج المفرط لهذا الموضوع في ظل هذه الأجواء الحميمة بين البلدين، وبالتالي يجب تجنب إثارة الضجة حوله.
وأضاف محمودوند: "أنا أقول بكل صراحة إن استئناف العلاقات مع السعودية لم يكن طلباً إيرانياً، وإنما كانت مبادرة من السعوديين أنفسهم. ومن الخطأ التركيز بشدة على هذه القضية، حيث نريد إقامة علاقة قوية ومتينة تقوم على مبادئ حسن الجوار".
ووجه المسؤول الإيراني نداءً للجهات المسؤولة، سواء في الوسط الدبلوماسي، أو في وزارة الخارجية، أو في السياسة الداخلية، داعياً إياهم إلى دفع القضايا ذات الصلة إلى الأمام بشكل منطقي وأن يتحلى كل فرد بالوسطية في تصريحاته بشأن هذه القضية.
وأكد العضو في لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني أن "المصالح الوطنية هي الركيزة الأساسية في العلاقات الدولية لكل بلد، فلا يساوم أي بلد على مصالحه الوطنية ما لم تكن هناك فائدة ملموسة في المقابل، ولذلك يجب علينا أيضا النظر بعين الاعتبار للمصالح الوطنية لبلادنا مهما كانت الظروف".
وفيما يتعلق بالتأكيد على الجانب السياسي لاستئناف العلاقات بين البلدين
، قال المتحدث: "في الواقع، يحمل استئناف العلاقات نكهة اقتصادية أكثر من أي شيء آخر، خاصة فيما يتعلق بملفات تصدير النفط والغاز والطاقة".
وبشأن التكهنات بشأن طلب الجانب السعودي لإزالة صورة الجنرال قاسم سليماني من القاعة التي أقيم فيها المؤتمر الصحفي المشترك لوزيري خارجية البلدين، أوضح المتحدث: "لا يوجد لدي معلومات كافية حول هذا الأمر، ولكني أشك في أن وزير الخارجية السعودي لم يكن ناضجا بما يكفي لاتخاذ مثل هذه الإجراءات".