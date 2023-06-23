عربي
https://sputnikarabic.ae/20230623/بن-غفير-يدعو-إلى-تعزيز-الاستيطان-وشن-عملية-عسكرية-واسعة-ضد-الفلسطينيين-1078422113.html
بن غفير يدعو إلى تعزيز الاستيطان وشن عملية عسكرية واسعة ضد الفلسطينيين
بن غفير يدعو إلى تعزيز الاستيطان وشن عملية عسكرية واسعة ضد الفلسطينيين
دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، المستوطنين في البؤرة الاستيطانية "أفيتار" الواقعة على جبل صبيح جنوب نابلس بالتمسك بوجودهم في المكان، وقال إنه... 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T12:37+0000
2023-06-23T12:37+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
أخبار الضفة الغربية
العالم
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/07/1072022958_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_c50920030ebc056e2b3320c139a5726d.jpg
وحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت"، جاءت تصريحات بن غفير، اليوم الجمعة، خلال قيامه بجولة في بؤرة "أفيتار" الاستيطانية مع رئيس مجلس المستوطنات في المنطقة، يوسي دغان، وعدد من قادة المستوطنين.وقال بن غفير إن "موقفي واضح وأنا أمنحكم دعما كاملا ومطلقا... ولكنني أريد أكثر من إقامة مستوطنة هنا".وأضاف بن غفير: "هناك الكثير من المقترحات المطروحة، لكن يجب أن تقام هنا مستوطنة كاملة ودائمة، وليس فقط هنا بل وفي كل التلال التي نراها من حولنا".وتابع: "يجب أن نستوطن في أرض إسرائيل. وفي المقابل يجب شن عملية عسكرية، لإسقاط العمارات... لتصفية المخربين ليس واحدا أو اثنين بل عشرات ومئات والآلاف، إذا كان ذلك ضروريا". وأردف: "في نهاية الأمر هكذا نستطيع أن نعزز وجودنا وسيطرتنا هنا ونعيد الأمن للمواطنين".وأتم، قائلا: "أرض إسرائيل هي لشعب إسرائيل".وكان المستوطنون قد أقاموا 7 بؤر استيطانية في أنحاء الضفة الغربية في الأيام الأخيرة كرد على عملية إطلاق النار التي أدت إلى مقتل 4 مستوطنين وإصابة 4 آخرين بجروح قرب مستوطنة عيلي شمال رام الله، ولم تتحرك الحكومة بإجلاء المستوطنين عن هذه المواقع.واقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين في الضفة الغربية، قبل أيام، وقتل عددا من الفلسطينيين، خلال مواجهات.
https://sputnikarabic.ae/20230623/الأمم-المتحدة-الوضع-في-الضفة-الغربية-قد-يخرج-عن-السيطرة-1078417925.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/07/1072022958_112:0:1000:666_1920x0_80_0_0_5034d1f019cfa6386f4f845efe2383a1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم, العالم العربي, الأخبار

بن غفير يدعو إلى تعزيز الاستيطان وشن عملية عسكرية واسعة ضد الفلسطينيين

12:37 GMT 23.06.2023
© AFP 2023 / ATEF SAFADIزيارة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير
زيارة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2023
© AFP 2023 / ATEF SAFADI
تابعنا عبرTelegramNabd
دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، المستوطنين في البؤرة الاستيطانية "أفيتار" الواقعة على جبل صبيح جنوب نابلس بالتمسك بوجودهم في المكان، وقال إنه يجب "إقامة مستوطنة دائمة في الموقع".
وحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت"، جاءت تصريحات بن غفير، اليوم الجمعة، خلال قيامه بجولة في بؤرة "أفيتار" الاستيطانية مع رئيس مجلس المستوطنات في المنطقة، يوسي دغان، وعدد من قادة المستوطنين.
وقال بن غفير إن "موقفي واضح وأنا أمنحكم دعما كاملا ومطلقا... ولكنني أريد أكثر من إقامة مستوطنة هنا".
وأضاف بن غفير: "هناك الكثير من المقترحات المطروحة، لكن يجب أن تقام هنا مستوطنة كاملة ودائمة، وليس فقط هنا بل وفي كل التلال التي نراها من حولنا".
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2023
الأمم المتحدة: الوضع في الضفة الغربية "قد يخرج عن السيطرة"
10:46 GMT
وتابع: "يجب أن نستوطن في أرض إسرائيل. وفي المقابل يجب شن عملية عسكرية، لإسقاط العمارات... لتصفية المخربين ليس واحدا أو اثنين بل عشرات ومئات والآلاف، إذا كان ذلك ضروريا".
وأردف: "في نهاية الأمر هكذا نستطيع أن نعزز وجودنا وسيطرتنا هنا ونعيد الأمن للمواطنين".
وأتم، قائلا: "أرض إسرائيل هي لشعب إسرائيل".
وكان المستوطنون قد أقاموا 7 بؤر استيطانية في أنحاء الضفة الغربية في الأيام الأخيرة كرد على عملية إطلاق النار التي أدت إلى مقتل 4 مستوطنين وإصابة 4 آخرين بجروح قرب مستوطنة عيلي شمال رام الله، ولم تتحرك الحكومة بإجلاء المستوطنين عن هذه المواقع.
واقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين في الضفة الغربية، قبل أيام، وقتل عددا من الفلسطينيين، خلال مواجهات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие подразделений ВДВ проходят боевую подготовку с зенитной пушкой С-60 на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:20 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع20 يونيو, 09:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала