https://sputnikarabic.ae/20230623/بن-غفير-يدعو-إلى-تعزيز-الاستيطان-وشن-عملية-عسكرية-واسعة-ضد-الفلسطينيين-1078422113.html

بن غفير يدعو إلى تعزيز الاستيطان وشن عملية عسكرية واسعة ضد الفلسطينيين

بن غفير يدعو إلى تعزيز الاستيطان وشن عملية عسكرية واسعة ضد الفلسطينيين

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، المستوطنين في البؤرة الاستيطانية "أفيتار" الواقعة على جبل صبيح جنوب نابلس بالتمسك بوجودهم في المكان، وقال إنه... 23.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-23T12:37+0000

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وحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت"، جاءت تصريحات بن غفير، اليوم الجمعة، خلال قيامه بجولة في بؤرة "أفيتار" الاستيطانية مع رئيس مجلس المستوطنات في المنطقة، يوسي دغان، وعدد من قادة المستوطنين.وقال بن غفير إن "موقفي واضح وأنا أمنحكم دعما كاملا ومطلقا... ولكنني أريد أكثر من إقامة مستوطنة هنا".وأضاف بن غفير: "هناك الكثير من المقترحات المطروحة، لكن يجب أن تقام هنا مستوطنة كاملة ودائمة، وليس فقط هنا بل وفي كل التلال التي نراها من حولنا".وتابع: "يجب أن نستوطن في أرض إسرائيل. وفي المقابل يجب شن عملية عسكرية، لإسقاط العمارات... لتصفية المخربين ليس واحدا أو اثنين بل عشرات ومئات والآلاف، إذا كان ذلك ضروريا". وأردف: "في نهاية الأمر هكذا نستطيع أن نعزز وجودنا وسيطرتنا هنا ونعيد الأمن للمواطنين".وأتم، قائلا: "أرض إسرائيل هي لشعب إسرائيل".وكان المستوطنون قد أقاموا 7 بؤر استيطانية في أنحاء الضفة الغربية في الأيام الأخيرة كرد على عملية إطلاق النار التي أدت إلى مقتل 4 مستوطنين وإصابة 4 آخرين بجروح قرب مستوطنة عيلي شمال رام الله، ولم تتحرك الحكومة بإجلاء المستوطنين عن هذه المواقع.واقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين في الضفة الغربية، قبل أيام، وقتل عددا من الفلسطينيين، خلال مواجهات.

https://sputnikarabic.ae/20230623/الأمم-المتحدة-الوضع-في-الضفة-الغربية-قد-يخرج-عن-السيطرة-1078417925.html

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