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https://sputnikarabic.ae/20230623/ترشح-مدينة-الرياض-للقب-عاصمة-التصميم-العالمية-لعام-2026-1078432895.html
ترشح مدينة الرياض للقب عاصمة التصميم العالمية لعام 2026
ترشح مدينة الرياض للقب عاصمة التصميم العالمية لعام 2026
أعلنت منظمة التصميم العالمية، اليوم الجمعة، ترشيح مدينة الرياض للفوز بلقب عاصمة التصميم العالمية لعام 2026، بعد المنافسة مع عدة مدن عالمية، حيث تم تأهيل... 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T16:05+0000
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وبحسب وكالة "واس" فإن هيئة فنون العمارة والتصميم السعودية قدمت ملف استضافة حدث "عاصمة التصميم العالمية 2026" لترشيح الرياض، بهدف بناء سمعتها العالمية كمركز رائد للتصميم والإبداع والابتكار، وجذب السياحة والاستثمار وعرض إنجازات المدينة على المستوى الدولي.ويُمنح هذا اللقب كل عامين ويتمثل في برنامج وفعاليات تصميمية لمدة عام، لعرض إنجازات المدن التي تستفيد بشكل فعال من التصميم لتحسين حياة سكانها.تهدف مدينة الرياض بترشيحها لعاصمة التصميم العالمية لعام 2026 إلى بناء سمعتها العالمية وتعزيز مكانتها كمركز رائد للتصميم والإبداع والابتكار، وتوفير فرص جذب الاستثمار والسياحة، والتواصل مع شبكة دولية واسعة الخبرات لتبادل الأفكار والبرامج التصميمية، كما تسعى للاعتراف باستخدام الابتكار في التصميم لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.ويعزز التقدم لاستضافة الحدث تحقيق استراتيجية الرياض التي تنتهي مرحلتها الأولى في عام 2025، حيث تهدف هيئة فنون العمارة والتصميم السعودية إلى تطوير القطاع والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وتنمية المواهب ومجتمع الابتكار وتحقيق الاستدامة والتقدير العالمي للقطاع، ومن المتوقع أن يساهم ذلك في جعل الرياض مركزا عالميًا للمصممين في عام 2026.يذكر أن منظمة التصميم العالمية "WDO" تقدم الخدمات لأكثر من 180 منظمة عضوا حول العالم وتشارك الآلاف من المصممين في برامجها ومبادراتها المبتكرة التي تدعم التصميم لصالح عالم أفضل.
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العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار
العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار

ترشح مدينة الرياض للقب عاصمة التصميم العالمية لعام 2026

16:05 GMT 23.06.2023
© AP Photo / Leah Mills / مدينة الرياض، السعودية 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
مدينة الرياض، السعودية 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2023
© AP Photo / Leah Mills /
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أعلنت منظمة التصميم العالمية، اليوم الجمعة، ترشيح مدينة الرياض للفوز بلقب عاصمة التصميم العالمية لعام 2026، بعد المنافسة مع عدة مدن عالمية، حيث تم تأهيل مدينتين فقط للدخول في المرحلة النهائية والتي سيتم الإعلان عن نتائجها في سبتمبر/ أيلول المقبل.
وبحسب وكالة "واس" فإن هيئة فنون العمارة والتصميم السعودية قدمت ملف استضافة حدث "عاصمة التصميم العالمية 2026" لترشيح الرياض، بهدف بناء سمعتها العالمية كمركز رائد للتصميم والإبداع والابتكار، وجذب السياحة والاستثمار وعرض إنجازات المدينة على المستوى الدولي.
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ويُمنح هذا اللقب كل عامين ويتمثل في برنامج وفعاليات تصميمية لمدة عام، لعرض إنجازات المدن التي تستفيد بشكل فعال من التصميم لتحسين حياة سكانها.
تهدف مدينة الرياض بترشيحها لعاصمة التصميم العالمية لعام 2026 إلى بناء سمعتها العالمية وتعزيز مكانتها كمركز رائد للتصميم والإبداع والابتكار، وتوفير فرص جذب الاستثمار والسياحة، والتواصل مع شبكة دولية واسعة الخبرات لتبادل الأفكار والبرامج التصميمية، كما تسعى للاعتراف باستخدام الابتكار في التصميم لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
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ويعزز التقدم لاستضافة الحدث تحقيق استراتيجية الرياض التي تنتهي مرحلتها الأولى في عام 2025، حيث تهدف هيئة فنون العمارة والتصميم السعودية إلى تطوير القطاع والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وتنمية المواهب ومجتمع الابتكار وتحقيق الاستدامة والتقدير العالمي للقطاع، ومن المتوقع أن يساهم ذلك في جعل الرياض مركزا عالميًا للمصممين في عام 2026.
يذكر أن منظمة التصميم العالمية "WDO" تقدم الخدمات لأكثر من 180 منظمة عضوا حول العالم وتشارك الآلاف من المصممين في برامجها ومبادراتها المبتكرة التي تدعم التصميم لصالح عالم أفضل.
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