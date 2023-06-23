https://sputnikarabic.ae/20230623/تزايد-الهجمات-الإرهابية-في-سوريا-وجبهة-صراع-جديدة-في-السودان-1078433231.html

تزايد الهجمات الإرهابية في سوريا.. وجبهة صراع جديدة في السودان

تزايد الهجمات الإرهابية في سوريا.. وجبهة صراع جديدة في السودان

أفاد مسؤول روسي بأن وتيرة الهجمات الإرهابية ضد العسكريين والمدنيين في سوريا تصاعدت، ففي يونيو/حزيران كان هناك 47 انتهاكًا لوقف الأعمال العدائية، 24 منها فقط في... 23.06.2023, سبوتنيك عربي

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المصالحة الروسي: تزايد الهجمات الإرهابية في سوريا.. جبهة صراع جديدة في السودان جنوب كردفان ونزوح آلاف السكان المصالحة الروسي: تزايد الهجمات الإرهابية في سوريا.. جبهة صراع جديدة في السودان جنوب كردفان ونزوح آلاف السكان

وأشار العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، إلى أنه يتم تكثيف القوى المدمرة في سوريا التي تسعى لزعزعة استقرار الأوضاع في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.وأشار غورينوف أيضا إلى "استمرار الانتهاكات الجسيمة لبروتوكولات تفادي التصادم والمذكرة الثنائية للسلامة الجوية في سوريا من قبل ما يسمى بالتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، فالانتهاكات منهجية".جبهة صراع جديدة في السودان جنوب كردفان ونزوح الاف السكان نتيجة المعاركأفادت تقارير بأن سكان مدينة كادقلي في جنوب غرب السودان، بدأوا الفرار من المدينة، مع تصاعد حدة التوتر بين الجيش وجماعة مسلحة، وهو ما يهدد بفتح جبهة صراع أخرى في الحرب الدائرة بالبلاد.ويأتي الحشد حول كادقلي، وهي عاصمة ولاية جنوب كردفان، بعد عشرة أسابيع تقريبا من بدء القتال بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" شبه العسكرية، والذي يدور أغلبه في العاصمة الخرطوم.واتهم الجيش السوداني "الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال"، بقيادة عبد العزيز الحلو، بانتهاك اتفاق قائم منذ فترة طويلة لوقف إطلاق النار، وبمهاجمة وحدة تابعة للجيش في كادقلي، مشيراً إلى أنه تصدى للهجوم، ولكنه تكبد خسائر.وتسيطر الحركة على أجزاء من ولاية جنوب كردفان.وقال السكان إن "الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال"، التي تتمتع بعلاقات وثيقة مع دولة جنوب السودان، هاجمت الجيش في مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان ، وهو ما فعلته أيضاً قوات "الدعم السريع".وتحدثت تقارير إعلامية عن اصدار حكومة جنوب السودان قراراً بإغلاق الحدود مع السودان مع السماح للمدنيين بالعبور. وارجعت إغلاق الحدود بين السودان وجمهورية جنوب السودان لدواعٍ أمنية.وأوضح أن الدعم السريع انشغل بالحرب في الخرطوم وضعفت قوته هناك، مما أدى إلى أن يأخذ المساليت بالثأر، وبعدها تجمعت قوات الدعم السريع وشنت هجوما كبيرا، تخلله إبادة كبيرة، قتل فيها حاكم الولاية، الأمر الذي أسفر عن نزوح جماعي إلى أفريقيا الوسطى وتشاد.وأضاف أن الموقف محتقن ويمكن أن ينفجر في أي توقيت، حتى مع حالة الهدوء النسبي التي تشهدها المنطقة، ولكن هناك عودة للجنجويد المتواجدين في أفريقيا الوسطى.وذكر أن خطورة الوضع في المنطقة تكمن في أنها حرب أهلية بين العرب والشتات "الجنجويد" والمساليت، إذ يحاول الجنجويد تهجير المساليت ويستوطنوا مكانهم، مبينا أن انشغال القوات المسلحة بالحرب في الخرطوم جعل الأوضاع متوترة.إثيوبيا تستعد للملء الرابع والأكبر لسد النهضة مع دخول الأزمة مع مصر مراحل خطيرةأعلن نائب رئيس وزراء إثيوبيا ديميكي ميكونين، أن بلاده تستعد لإطلاق المرحلة الرابعة لتعبئة سد النهضة على النيل الأزرق، رغم معارضة مصر والسودان اللّتين عبّرتا مراراً عن قلقهما بشأن إمدادات المياه.وقال ميكونين أثناء افتتاح المؤتمر الإقليمي الثاني في أديس أبابا بشأن استخدام نهر النيل: "اقترب موعد العملية الرابعة لملء سد النهضة الإثيوبي.. لم تضر العمليات الثلاث الأولى الدول المطلة على النهر.. العمليات الأخرى لن تكون مختلفة"، وفق تعبيره.بالإضافة إلى ميكونين، وهو أيضاً وزير الخارجية، يشارك في المؤتمر وزراء خارجية دول عدة مطلة على النيل الأبيض الذي يتصل بالنيل الأزرق في السودان لتشكيل نهر النيل.ولم يحضر ممثلا مصر والسودان المؤتمر، وهما الدولتان الواقعتان عند مصب السد الإثيوبي على النيل الأزرق.وطلبت الخرطوم والقاهرة مراراً من إثيوبيا التوقف عن ملء خزان سد النهضة، بانتظار اتفاق ثلاثي ملزم بشأن طرق تشغيل السد باعتباره الأكبر في إفريقيا.وتقول مصر، التي تعتمد على النيل لتأمين 97% من حاجاتها من الماء، إن سد النهضة يمثل تهديداً "وجودياً".-وأضاف شراقي أن التأثيرات الزراعية والاقتصادية ستكون بالغة الضرر على دولتي المصب، لافتا إلى أن المفاوضات الآن متوقفة منذ عام 2020 ولا تلوح في الأفق بوادر اتفاق .وأشار شراقي إلى أن مقابلة رئيس الوزراء الإثيوبي للرئيس السيسي في باريس ربما تكون مؤشرا لاتفاق ما يعدل من الوضع السيء لنتائج الملء الرابع والأكبر.الرئيس الإماراتي يلتقي وزير الخارجية الإيراني في ختام جولة خليجية مع تحركات دبلوماسية تقوم بها طهرانالتقى الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بوزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، في ختام جولة خليجية استمرت ثلاثة أيام في سياق تحركات دبلوماسية تقوم بها طهران.وتأتي هذه الجولة التي شملت أيضا قطر والكويت وعُمان، في سياق انفراجات دبلوماسية إقليمية بدأت مع المصالحة السعودية الإيرانية، التي تمت برعاية الصين قبل ثلاثة أشهر، وفي خضم إحياء الحوار بين طهران والدول الغربية بشأن ملفات شائكة وأهمها الملف النووي الإيراني .وعلى هامش هذه الزيارة، وقع البلدان اتفاقية طيران مدني لتعزيز الرحلات الجوية بين الناقلين الوطنيين ، ويتم تسيير رحلات جوية مباشرة بالفعل ولكن فقط من دبي والشارقة، وهما إمارتان أخريان في الدولة تربطهما علاقات اقتصادية قوية منذ فترة طويلة مع إيران على الرغم من التوترات الدبلوماسية.لكن حتى الآن، لا تتواجد أي رحلة جوية تصل بين أبوظبي وأي مدينة إيرانية.من جانبها، أفادت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أن عبداللهيان سلم الشيخ محمد بن زايد دعوة من الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، لزيارة إيران.اعتبر المحلل السياسي الكويتي، مبارك الهاجري، أن زيارة وزير الخارجية الإيراني لدول الخليج تأتي بهدف توثيق العلاقات وتوطيدها.ويرى أن عودة إيران إلى الصف الخليجى مهمة ومباركة من قبل الدول الست، فيما كانت السعودية مبادرة فى عودة الدبلوماسية الإيرانية إلى المنطقة.ولفت إلى بوادر حلول دبلوماسية لأزمات المنطقة، منها حرب السعودية مع اليمن وسيكون لإيران دور بارز فيها، وكذلك السعي لحل أزمات العراق والاضطرابات السياسية التي يشهدها، وتحسين علاقاتها مع الخليج.وبينت أن المرحلة القادمة سوف تشهد مزيد من التعاون والزيارات والتفاوض من خلال لجان دراسة الملفات المشتركة بين إيران ودول الخليج سواء بشكل جمعي أو ثنائي.وأوضحت أن القضايا الخلافية مستمرة منذ عقود، لذلك يصعب حلها في مدة قصيرة، نظرا لرغبة كل الأطراف في استدامة التوافق في كل الملفات .رئيس الوزراء الهندي يشيد بالنمو الاقتصادي لبلاده ويقول إنه سوف يكون ثالث أكبر اقتصاد في العالمأشاد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، بالنمو الاقتصادي المستدام لبلاده خلال خطابه أمام الكونغرس الأمريكي.، معلنا بفخر أن الهند على وشك أن تحتل المركز الثالث كأكبر اقتصاد في العالم .وكان وزير الصناعات الثقيلة الهندي ماهيندرا ناث باندي ، قد قال إن بلاده تتحرك بسرعة نحو التحول إلى أن تصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الزخم فى قطاع التصنيع.جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الذي يستمر يومين حول تقدم الهند نحو ثالث أعظم اقتصاد بعد 75 عاما من الاستقلال .وقال إن "البلاد تتحرك بسرعة فى تحولها لأن تصبح ثالث أكبر اقتصاد بسبب تعزيز التصنيع تحت القيادة القديرة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي".وأضاف ناصر الدين أن تصريحات رئيس الوزراء الهندي عن ثالث أكبر اقتصاد في العالم هو نوع من الدعاية ليس إلا؛ لأن هناك مشاكل اقتصادية لدى الهند، فهي لم تصل إلى مستوى الصين، فضلا عن أن مستوى جودة الحياة في الهند مسألة تشكك في مصداقية هذا التصريح الذي يمكن تفسيره سياسيا وليس اقتصاديا .

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