جدل في أمريكا بعد "تنبؤ سمبسون" بغرق غواصة تيتان... فيديو
تسببت مشاهد سابقة عرضت في مسلسل "عائلة سمبسون" الكرتوني الشهير بحدوث موجة جدل كبيرة في الأوساط الأمريكية، إذ ربطها كثيرون بحادثة غرق الغواصة "تيتان".
وانتشر الفيديو المقتطع من المسلسل الكرتوني على وسائل التواصل الاجتماعي في أمريكا كالنار في الهشيم خلال ساعات اليوم الماضي بالتزامن مع إعلان انفجار الغواصة ومقتل طاقمها.
وأشارت المصادر الأمريكية إلى أن ظهر في الحلقة العاشرة من الموسم السابع للمسلسل الكرتوني في عام 2006، حيث ظهر هومر عالقا في الأعماق خلال رحلة بحث عن كنز موجود في سفينة غارقة.
وتعلق الغواصة في الشعاب المرجانية وتبدأ إشارة إنذار تشير إلى أن نسبة الأوكسجين منخفضة بالوميض فيفقد هومر وعيه، ليستيقظ لاحقا في المستشفى.
Times The Simpsons Predicted The Future⌛️— MYDE⚡️🌴 (@mydeszn) June 23, 2023
A THREAD🧵🪡.
1. The Simpsons Predicted the Titanic Submarine event pic.twitter.com/h7Q5e1HVR3
وتداول الأمريكيون المشاهد بشكل واسع على منصة "تويتر" مع الكثير من التعليقات التي ربطت بين هذه الحادثة، وتنبؤ المسلسل بأحداث مثل، أحداث 11 سبتمبر (أيلول)، وفوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية سابقا.
we live in a simulation#Simpsons #simpsonspredictions #Titan #Titanic #titanicsubmarine #titan pic.twitter.com/pLoom8U24V— The Assassin 🥷🏽🖤 (@xsn) June 23, 2023
وأعلن خفر السواحل الأمريكي، أمس الخميس، وفاة جميع من كانوا داخل الغواصة المفقودة "تيتان"، منذ أيام قرب موقع سفينة "تيتانيك" الغارقة في مياه المحيط الأطلسي.
The Simpsons really predicted it. pic.twitter.com/VTmzBeF4su https://t.co/TPq16dpgbW— Every Movie Plug 🎬 🔌 (@everymovieplug) June 22, 2023
وأكد خفر السواحل الأمريكي، في بيان، صعوبة انتشال جثامين طاقم الغواصة المفقودة رغم استمرار جهود البحث.