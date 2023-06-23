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https://sputnikarabic.ae/20230623/جدل-في-أمريكا-بعد-تنبؤ-سمبسون-بغرق-غواصة-تيتان-فيديو-1078419055.html
جدل في أمريكا بعد "تنبؤ سمبسون" بغرق غواصة تيتان... فيديو
جدل في أمريكا بعد "تنبؤ سمبسون" بغرق غواصة تيتان... فيديو
تسببت مشاهد سابقة عرضت في مسلسل "عائلة سمبسون" الكرتوني الشهير بحدوث موجة جدل كبيرة في الأوساط الأمريكية، إذ ربطها كثيرون بحادثة غرق الغواصة "تيتان". 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T11:15+0000
2023-06-23T11:15+0000
مجتمع
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وانتشر الفيديو المقتطع من المسلسل الكرتوني على وسائل التواصل الاجتماعي في أمريكا كالنار في الهشيم خلال ساعات اليوم الماضي بالتزامن مع إعلان انفجار الغواصة ومقتل طاقمها.وتعلق الغواصة في الشعاب المرجانية وتبدأ إشارة إنذار تشير إلى أن نسبة الأوكسجين منخفضة بالوميض فيفقد هومر وعيه، ليستيقظ لاحقا في المستشفى.وتداول الأمريكيون المشاهد بشكل واسع على منصة "تويتر" مع الكثير من التعليقات التي ربطت بين هذه الحادثة، وتنبؤ المسلسل بأحداث مثل، أحداث 11 سبتمبر (أيلول)، وفوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية سابقا.وأعلن خفر السواحل الأمريكي، أمس الخميس، وفاة جميع من كانوا داخل الغواصة المفقودة "تيتان"، منذ أيام قرب موقع سفينة "تيتانيك" الغارقة في مياه المحيط الأطلسي.وأكد خفر السواحل الأمريكي، في بيان، صعوبة انتشال جثامين طاقم الغواصة المفقودة رغم استمرار جهود البحث.
https://sputnikarabic.ae/20230623/مشاهد-تحليلية-لانفجار-الغواصة-تيتان-في-قاع-المحيط-فيديو--1078413388.html
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نادي الفيديو, منوعات
نادي الفيديو, منوعات

جدل في أمريكا بعد "تنبؤ سمبسون" بغرق غواصة تيتان... فيديو

11:15 GMT 23.06.2023
© Photo / wikipediaأفراد عائلة سيمبسون أبطال الفيلم الكرتوني الشهير "سيمبسون"
أفراد عائلة سيمبسون أبطال الفيلم الكرتوني الشهير سيمبسون - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2023
© Photo / wikipedia
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تسببت مشاهد سابقة عرضت في مسلسل "عائلة سمبسون" الكرتوني الشهير بحدوث موجة جدل كبيرة في الأوساط الأمريكية، إذ ربطها كثيرون بحادثة غرق الغواصة "تيتان".
وانتشر الفيديو المقتطع من المسلسل الكرتوني على وسائل التواصل الاجتماعي في أمريكا كالنار في الهشيم خلال ساعات اليوم الماضي بالتزامن مع إعلان انفجار الغواصة ومقتل طاقمها.

وأشارت المصادر الأمريكية إلى أن ظهر في الحلقة العاشرة من الموسم السابع للمسلسل الكرتوني في عام 2006، حيث ظهر هومر عالقا في الأعماق خلال رحلة بحث عن كنز موجود في سفينة غارقة.

صورة من داخل قمرة غواصة بحثية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2023
مجتمع
مشاهد تحليلية لانفجار الغواصة "تيتان" في قاع المحيط... فيديو
09:12 GMT
وتعلق الغواصة في الشعاب المرجانية وتبدأ إشارة إنذار تشير إلى أن نسبة الأوكسجين منخفضة بالوميض فيفقد هومر وعيه، ليستيقظ لاحقا في المستشفى.
وتداول الأمريكيون المشاهد بشكل واسع على منصة "تويتر" مع الكثير من التعليقات التي ربطت بين هذه الحادثة، وتنبؤ المسلسل بأحداث مثل، أحداث 11 سبتمبر (أيلول)، وفوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية سابقا.
وأعلن خفر السواحل الأمريكي، أمس الخميس، وفاة جميع من كانوا داخل الغواصة المفقودة "تيتان"، منذ أيام قرب موقع سفينة "تيتانيك" الغارقة في مياه المحيط الأطلسي.
وأكد خفر السواحل الأمريكي، في بيان، صعوبة انتشال جثامين طاقم الغواصة المفقودة رغم استمرار جهود البحث.
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