https://sputnikarabic.ae/20230623/خبراء-استراتيجيون-من-5-دول-عظمى-يعقدون-اجتماعا-في-القاهرة-1078430893.html
خبراء استراتيجيون من 5 دول عظمى يعقدون اجتماعا في القاهرة
خبراء استراتيجيون من 5 دول عظمى يعقدون اجتماعا في القاهرة
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن خبراء من وزارتي الخارجية والدفاع من روسيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا عقدوا اجتماع عمل في... 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T14:58+0000
2023-06-23T14:58+0000
2023-06-23T15:04+0000
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "عقد اجتماع عمل لخبراء من وزارتي الخارجية والدفاع لكل من الصين وفرنسا و روسيا و بريطانيا نظمته أمريكا في القاهرة يومي 13 و14 حزيران / يونيو، حيث تمت مناقشة الحد من المخاطر الاستراتيجية وكذلك العقائد والسياسات النووية في هذا المجال".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, مصر, بريطانيا, الصين, أخبار فرنسا
روسيا, مصر, بريطانيا, الصين, أخبار فرنسا
خبراء استراتيجيون من 5 دول عظمى يعقدون اجتماعا في القاهرة
14:58 GMT 23.06.2023 (تم التحديث: 15:04 GMT 23.06.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن خبراء من وزارتي الخارجية والدفاع من روسيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا عقدوا اجتماع عمل في القاهرة لمناقشة الحد من المخاطر الاستراتيجية و العقائد النووية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "عقد اجتماع عمل لخبراء من وزارتي الخارجية والدفاع لكل من الصين وفرنسا و روسيا و بريطانيا نظمته أمريكا في القاهرة يومي 13 و14 حزيران / يونيو، حيث تمت مناقشة الحد من المخاطر الاستراتيجية وكذلك العقائد والسياسات النووية في هذا المجال".