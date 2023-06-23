https://sputnikarabic.ae/20230623/خبير-أوكرانيا-تدعي-أنها-قادرة-على-استهداف-الخطوط-الدفاعية-الروسية-وهذا-أمر-مستحيل--1078424511.html
خبير: أوكرانيا تدعي أنها قادرة على استهداف الخطوط الدفاعية الروسية وهذا أمر مستحيل
خبير: أوكرانيا تدعي أنها قادرة على استهداف الخطوط الدفاعية الروسية وهذا أمر مستحيل
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T13:56+0000
2023-06-23T13:56+0000
2023-06-23T13:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شؤون عسكرية
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خبير: أوكرانيا تدعي أنها قادرة على استهداف الخطوط الدفاعية الروسية وهذا أمر مستحيل
خبير: أوكرانيا تدعي أنها قادرة على استهداف الخطوط الدفاعية الروسية وهذا أمر مستحيل
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد أن الغرب يسعى لحرب ضد روسيا حتى آخر جندي أوكراني. عن هذا الموضوع، قال الخبير العسكري الدكتور فراس شبول:المرشد الأعلى علي خامنئي، يدعو لتحرير فلسطين ويعتبره واجبا شرعيا .عن هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الفلسطيني الدكتور حسن مرهج، لـ"شؤون عسكرية":الصين تتفق مع كوبا على إنشاء قواعد عسكرية، واحدة منها تبعد 100 ميل عن أمريكا. وعن هذا الموضوع، قال الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور أيمن سمير:التفاصيل في الملف الصوتي...
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شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير: أوكرانيا تدعي أنها قادرة على استهداف الخطوط الدفاعية الروسية وهذا أمر مستحيل
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ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد أن الغرب يسعى لحرب ضد روسيا حتى آخر جندي أوكراني. عن هذا الموضوع، قال الخبير العسكري الدكتور فراس شبول:
"إن أوكرانيا تدّعي قدرتها على استهداف خطوط الدفاع الروسية الاستراتيجية وهذا أمر مستحيل ويندرج تحت مسمى الدعاية الكاذبة، فقد شاهدنا قدرة الدفاعات الروسية وخط سوروفيكين الاستراتيجي الذي تمكنت من خلاله القوات الروسية التصدي للهجوم الأوكراني المضاد. أمريكا وحلفاؤها من الغرب يسعون إلى إمداد أوكرانيا بالسلاح رغبة في عدوان ضد روسيا، ويسعون إلى استهلاك آخر جندي أوكراني كما أن الهجوم المضاد أثبت أن أوكرانيا غير قادرة على اختراق الدفاعات الروسية".
المرشد الأعلى علي خامنئي، يدعو لتحرير فلسطين ويعتبره واجبا شرعيا .
عن هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الفلسطيني الدكتور حسن مرهج، لـ"شؤون عسكرية":
"مثل هذه الدعوة للمرشد الأعلى هي ليست بالجديدة، فهذه هي دعوات إيران منذ قيام الثورة وواضح أثرها من خلال الدعم الذي تقدمه طهران للفصائل الفلسطينية، ومن تابع التصريحات الأخيرة لسماحة السيد حسن نصر الله يعرف جيدًا أن أي اعتداء على فلسطين وسوريا ولبنان وحتى على إيران، سوف يكون هناك رد من المقاومة اللبنانية وهناك محور يسمى محور المقاومة الذي يشمل لبنان وقطاع غزة والضفة وسوريا والعراق واليمن، وهذا المحور جاهز وبشكل سريع للتحرك وتوجيه الضربات إلى العمق الإسرائيلي، وسوف يلبون الطلب الإيراني وقد يتحركون دون انتظار الأوامر، لأنه بالنسبة لإيران ومحور المقاومة هو أمر مصيري بمعنى تكون أو لا تكون، وأن روح الحرب تنشط في إسرائيل ومحور المقاومة ومن الممكن القول أن الحرب ضد تل أبيب فتحت أبوابهاعلى مصراعيها".
الصين تتفق مع كوبا على إنشاء قواعد عسكرية، واحدة منها تبعد 100 ميل عن أمريكا. وعن هذا الموضوع، قال الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور أيمن سمير:
"نحن أمام سيناريو يشبه سيناريو الصواريخ الكوبية أو أزمة الخنازير التي حدثت ما بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان الاتحاد السوفيتي قاب قوسين أو أدنى من نشر الصواريخ النووية التي تستطيع أن تصل إلى كل الأراضي الأمريكية في ذلك الوقت، وأن الأزمة الجديدة بين الصين وواشنطن تتصاعد، وبكين تسعى إلى إيصال رسالة لواشنطن مفادها إذا كنتم قادرين على إنشاء قواعد عسكرية جديدة في اليابان وتوقّعون اتفاقيات مع الفلبين للوصول لقواعد عسكرية جديدة وكذلك في أستراليا، فرسالة الصين مفادها أن بكين لديها القدرة أيضا على فعل نفس الشيء والاقتراب من الأراضي الأمريكية".
التفاصيل في الملف الصوتي...