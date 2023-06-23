https://sputnikarabic.ae/20230623/خبير-سياسي-اللاجئون-السوريون-هم-حجر-الزاوية-في-السياسة-التركية-1078428869.html

خبير سياسي: اللاجئون السوريون هم حجر الزاوية في السياسة التركية

خبير سياسي: اللاجئون السوريون هم حجر الزاوية في السياسة التركية

اختتمت الجولة العشرين من محادثات "أستانا" الخاصة بتسوية الأوضاع في سوريا في العاصمة الكازاخستانية. 23.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-23T14:19+0000

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وكان من بين القضايا الرئيسية في الاجتماع، اللاجئون السوريون الذين يصل عددهم في تركيا وحدها إلى أكثر من 3 ملايين شخص.أكد الخبير السياسي، الخبير في نادي "فالداي" الدولي للنقاش فرهاد إبراغيموف، في مقابلة حصرية مع وكالة "سبوتنيك"، أنها تلك الفرصة الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحل قضية اللاجئين السوريين:وفي السياق نفسه، أوضح إبراغيموف اهتمام المواطنين الأتراك الوثيق بمشكلة اللاجئين السوريين من خلال تفاقم الوضع الإجرامي في تركيا:"اللاجئون السوريون هم حجر الزاوية في السياسة التركية، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن تركيا شهدت زيادة في عدد اللاجئين السوريين، ونتيجة لذلك، هناك زيادة في معدل الجريمة، وبحسب بعض التقارير، يعيش في تركيا أكثر من 3 ملايين لاجئ من دولة عربية، ويبلغ عدد سكان تركيا 85 مليون نسمة، ويتم تداول عدد كبير من مقاطع الفيديو على الشبكات الاجتماعية وقنوات التلغرام، عن الخلافات بين الأتراك واللاجئين، وقد تكون هذه المواد عناصر دعاية للضغط على أردوغان لجعله يفكر أكثر في المواطنين الأتراك".وأشار إبراغيموف إلى أن أردوغان الآن يواجه خيارًا صعبًا للغاية، وعليه القيام بعمل جاد لحل هذه القضية:"أردوغان يواجه خيارا صعبا للغاية من ناحية وعد اللاجئين بأنهم سيحصلون على ضمان الأمن، ومن ناحية أخرى يجب عليه أولاً أن يفكر في الشعب التركي وليس بالسوريين، في الواقع يقف بين المطرقة والسندان".وأشار إلى أنه من أجل إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، من الضروري إعادة اقتصاد الجمهورية العربية السورية وتوفير الضمانات الأمنية لهم:"لا يزال بعض اللاجئين يريدون العودة إلى وطنهم إذا تمت إعادة كل شيء هناك إلى الدولة قبل الحرب، وإذا تم إنشاء البنية التحتية المناسبة، وإذا تم تزويد اللاجئين بضمانات أمنية، فيمكنهم العودة بسهولة".وشدد الخبير السياسي على أن روسيا منصة رئيسية في الملف السوري، وموسكو هي الوحيدة التي يمكنها التوسط في المفاوضات بين أنقرة ودمشق:"ربما قبل خمس سنوات لم نكن نتخيل أن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو ونظيره السوري فيصل المقداد سيلتقيان في موسكو، لقد كان شيئًا من الخيال".وتابع: "على الرغم من أن أردوغان صرح دائمًا أنه لن يعترف أبدًا بالأسد أو بمسؤوليه، فإن احتمال لقاء بين أردوغان والأسد مرتفع، لكن كل شيء يعتمد على العمليات السياسية في كل من تركيا وسوريا، ويمكن لروسيا وحدها أن تعمل كضامن للوفاء بجميع الاتفاقات المحتملة بين الطرفين".ونوّه إبراغيموف إلى أن عقيدة السياسة الخارجية التركية قد تخضع لتغييرات جذرية فيما يتعلق بتغيير وزير الخارجية التركي:"اردوغان شكل حكومة جديدة من الوزراء، تم استبدال جاويش أوغلو بالرئيس السابق للمخابرات التركية، هاكان فيدان، وهو شخص صعب المراس إلى حد ما، هل ستصبح السياسة الخارجية التركية أكثر صرامة تجاه روسيا؟ لا، ولكن فيما يتعلق بالغرب - من المحتمل جدا".ولفت إبراغيموف إلى أن أردوغان يجب أن يحل القضايا المتعلقة باللاجئين السوريين خلال هذا العام، وإلا فقد يقع في مشاكل قريبًا:وتابع: "بما أن الانتخابات البلدية ستجرى في تركيا العام المقبل وستكون القيادة التركية مشغولة بالشؤون السياسية الداخلية، فمن الضروري التعامل مع مشكلة اللاجئين السوريين الآن".وفي وقت سابق، أشار وزير خارجية التركي الأسبق، مولود جاويش أوغلو، إلى ضرورة إجراء اتصالات مع دمشق لحل هذه المشكلة.أفادت وكالة الهجرة التركية في كانون الثاني/ يناير، أن 3.5 مليون سوري يعيشون في تركيا، وفي عام 2022 عاد ما يقرب من 59 ألف شخص إلى المناطق الآمنة في سوريا.

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