https://sputnikarabic.ae/20230623/دراسة-تكشف-عن-عادة-يومية-تحمي-الدماغ-مع-التقدم-في-العمر-1078434342.html

دراسة تكشف عن "عادة" يومية تحمي الدماغ مع التقدم في العمر

دراسة تكشف عن "عادة" يومية تحمي الدماغ مع التقدم في العمر

كشفت دراسة جديدة عن عادة يمارسها البعض أثناء النهار يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالخرف وتحافظ على الدماغ "شابا". 23.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-23T16:55+0000

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وبحسب الدراسة، يمكن للناس تقليل فرص الإصابة بالخرف عن طريق تقليل معدل تقلص دماغهم من خلال أخذ قيلولة منتظمة أثناء النهار.وأخذ قيلولة أثناء النهار ممارسة شائعة بين العديد من الأفراد الذين يسعون للحصول على دفعة سريعة من الطاقة أو لحظة من الاسترخاء أثناء النهار.وجدت الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة كوليدج لندن وجامعة الجمهورية في أوروغواي، أن 30 دقيقة من القيلولة أثناء النهار يمكن أن تحسن صحة الدماغ وتقلل من خطر الإصابة بالخرف.نُشر الدراسة في مجلة Sleep Health، وجمعت البيانات من حوالي 4 ملايين بريطاني تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عامًا.ووجدت أن أخذ قيلولة منتظمة يمكن أن يبطئ تقلص الدماغ، ويؤجل عملية الشيخوخة لمدة سبع سنوات.علاوة على ذلك، اكتشف الباحثون أيضا أن متوسط ​​الاختلاف في حجم الدماغ بين الأشخاص الذين اعتادوا على القيلولة وأولئك الذين لم يعتادوا عليها يتراوح بين 2.5 و6.5 سنوات من الشيخوخة.وقالت كبيرة مؤلفي الدراسة الدكتورة فيكتوريا غارفيلد: "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أنه بالنسبة لبعض الأشخاص، قد تكون القيلولة القصيرة أثناء النهار جزءًا من اللغز الذي يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة الدماغ مع تقدمنا ​​في السن".

https://sputnikarabic.ae/20230305/10-عادات-تسبب-الشيخوخة-المبكرة-1074353572.html

https://sputnikarabic.ae/20220705/ما-هي-فوائد-القيلولة-النهارية-1064701954.html

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