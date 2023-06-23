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رئيس الوزراء الهندي: الهند على وشك أن تصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم
رئيس الوزراء الهندي: الهند على وشك أن تصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم
أشاد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم الجمعة، على النمو الاقتصادي المستدام لبلاده خلال خطابه أمام الكونغرس الأمريكي.، معلنا بفخر أن الهند على وشك أن... 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T00:25+0000
2023-06-23T00:25+0000
نارندرا مودي
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وخلال خطابه، أشار مودي إلى التحول الكبير الذي شهدته الهند خلال العقود الأخيرة، حيث كانت الهند تحتل المرتبة العاشرة كأكبر اقتصاد عالمي، ولكنها الآن تحتل المرتبة الخامسة. وأعرب عن تفاؤله بأن الهند ستستمر في النمو السريع وستحتل المركز الثالث قريبًا.وقال رئيس الوزراء الهندي: "عندما زرت الولايات المتحدة لأول مرة كرئيس وزراء، كانت الهند تحتل المرتبة العاشرة في حجم الاقتصاد العالمي. اليوم، تحتل الهند المرتبة الخامسة. ستصبح الهند قريبًا ثالث أكبر اقتصاد في العالم. نحن لسنا فقط أكبر بل نمون أيضًا بسرعة. عندما تنمو الهند، ينمو العالم بأكمله".وأضاف: وتلقت كلمات رئيس الوزراء الهندي استحسانًا وترحيبًا من قبل أعضاء الكونغرس الأمريكي، حيث تم استقباله بتصفيق حار وهتافات "مودي" أثناء دخوله إلى قاعة المجلس. ويعتبر هذا الظهور الثاني لرئيس الوزراء الهندي أمام أعضاء الكونغرس الأمريكي، حيث ألقى خطابًا مماثلًا في عام 2016.وتأتي زيارة مودي في وقت مهم، تسعى فيه أمريكا إلى مواجهة نفوذ الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وعلى الصعيد العالمي، وزيادة عزل موسكو عن الهند.
https://sputnikarabic.ae/20230622/مودي-للكونغرس-الأمريكي-الصراع-في-أوكرانيا-يعيد-الحرب-إلى-أوروبا-ويدعو-لوقف-سفك-الدماء-1078404837.html
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نارندرا مودي, أخبار الهند اليوم, موارد الاقتصاد, العالم
نارندرا مودي, أخبار الهند اليوم, موارد الاقتصاد, العالم

رئيس الوزراء الهندي: الهند على وشك أن تصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم

00:25 GMT 23.06.2023
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند.
16 سبتمبر 2022. رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2023
© Sputnik . Sergey Bobylev
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أشاد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم الجمعة، على النمو الاقتصادي المستدام لبلاده خلال خطابه أمام الكونغرس الأمريكي.، معلنا بفخر أن الهند على وشك أن تحتل المركز الثالث كأكبر اقتصاد في العالم.
وخلال خطابه، أشار مودي إلى التحول الكبير الذي شهدته الهند خلال العقود الأخيرة، حيث كانت الهند تحتل المرتبة العاشرة كأكبر اقتصاد عالمي، ولكنها الآن تحتل المرتبة الخامسة. وأعرب عن تفاؤله بأن الهند ستستمر في النمو السريع وستحتل المركز الثالث قريبًا.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في البيت الأبيض، واشنطن، 22 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2023
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وقال رئيس الوزراء الهندي: "عندما زرت الولايات المتحدة لأول مرة كرئيس وزراء، كانت الهند تحتل المرتبة العاشرة في حجم الاقتصاد العالمي. اليوم، تحتل الهند المرتبة الخامسة. ستصبح الهند قريبًا ثالث أكبر اقتصاد في العالم. نحن لسنا فقط أكبر بل نمون أيضًا بسرعة. عندما تنمو الهند، ينمو العالم بأكمله".
وأضاف:
"في القرن الماضي، عندما استعادت الهند حريتها، كنا نشكل سدس سكان الكرة الأرضية. هذا ألهم العديد من البلدان الأخرى لتحقيق استقلالها عن الاستعمار. في هذا القرن، عندما تحققت الهند نموًا اقتصاديًا، سيكون ذلك إلهامًا للعديد من البلدان الأخرى للقيام بالشيء نفسه".
وتلقت كلمات رئيس الوزراء الهندي استحسانًا وترحيبًا من قبل أعضاء الكونغرس الأمريكي، حيث تم استقباله بتصفيق حار وهتافات "مودي" أثناء دخوله إلى قاعة المجلس. ويعتبر هذا الظهور الثاني لرئيس الوزراء الهندي أمام أعضاء الكونغرس الأمريكي، حيث ألقى خطابًا مماثلًا في عام 2016.
وتأتي زيارة مودي في وقت مهم، تسعى فيه أمريكا إلى مواجهة نفوذ الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وعلى الصعيد العالمي، وزيادة عزل موسكو عن الهند.
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