https://sputnikarabic.ae/20230623/رئيس-وزراء-سلوفاكيا-المستفيد-الوحيد-في-أوكرانيا-مصانع-الأسلحة-الغربية-1078413743.html

رئيس وزراء سلوفاكيا: المستفيد الوحيد في أوكرانيا مصانع الأسلحة الغربية

رئيس وزراء سلوفاكيا: المستفيد الوحيد في أوكرانيا مصانع الأسلحة الغربية

صرح رئيس الوزراء السلوفاكي السابق، روبرت فيكو، أن المستفيدين الوحيدين من الوضع في أوكرانيا، هي شركات تصنيع الأسلحة الغربية. 23.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-23T09:28+0000

2023-06-23T09:28+0000

2023-06-23T09:28+0000

روسيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101453/86/1014538628_0:275:2667:1775_1920x0_80_0_0_7a1d52198dab3cb917e11b7451b5af1d.jpg

وقال فيكو في رسالة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي: "الفائز الوحيد في أوكرانيا هي مصانع الأسلحة الغربية، وبعد ذلك الكثيرون يتساءلون لماذا لا يريد أحد السلام في أوكرانيا".وتابع: "أعلنت الحكومة السلوفاكية رغبتها في امتلاك نظام دفاع جوي خاص بها، على الرغم من أنه بعد نقل مثل هذا النظام إلى أوكرانيا، أكدت أن سلوفاكيا تحظى بحماية كافية من قبل الناتو".وأشار فيكو إلى نية السلطات تخصيص أموال كبيرة لشراء طائرات هليكوبتر أمريكية، وهو ما لا تحتاجه البلاد في رأيه. وقال فيكو: "من سيدفع مقابل هذا؟ المتقاعدون؟ الرعاية الصحية؟ المدارس؟ السكك الحديدية؟".وتعليقًا على الاقتراح الذي أعرب عنه الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، بالموافقة على زيادة التزامات الاستثمار الدفاعي لمستوى لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي في قمة فيلنيوس، قال فيكو إنه "لا يوجد سبب يدعو سلوفاكيا للموافقة على ذلك. لا حكومة أودور ولا الرئيس، لهما أي حق دستوري بالموافقة على مثل هذه الصياغة". وادّعى رئيس الوزراء السابق روبرت فيكو، أن مقاتلات "ميغ 29"، تم تسليمها إلى أوكرانيا في انتهاك صارخ لدستور البلاد.وفي وقت سابق، أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا. وأشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.وقال شويغو إن ما قدمه الغرب إلى كييف وسيواصل تقديمه لن يؤثر بشكل كبير على مسار العملية الخاصة.

https://sputnikarabic.ae/20230526/لتأمين-قمة-الناتو-ألمانيا-تقرر-نقل-نظام-باتريوت-من-سلوفاكيا-إلى-ليتوانيا-1077465133.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم