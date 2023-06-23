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الكرملين: انتشار أسلحة "الناتو" الموردة لأوكرانيا في دول العالم أمر واقعي لا مفر منه
https://sputnikarabic.ae/20230623/رئيس-وزراء-سلوفاكيا-المستفيد-الوحيد-في-أوكرانيا-مصانع-الأسلحة-الغربية-1078413743.html
رئيس وزراء سلوفاكيا: المستفيد الوحيد في أوكرانيا مصانع الأسلحة الغربية
رئيس وزراء سلوفاكيا: المستفيد الوحيد في أوكرانيا مصانع الأسلحة الغربية
صرح رئيس الوزراء السلوفاكي السابق، روبرت فيكو، أن المستفيدين الوحيدين من الوضع في أوكرانيا، هي شركات تصنيع الأسلحة الغربية. 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T09:28+0000
2023-06-23T09:28+0000
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وقال فيكو في رسالة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي: "الفائز الوحيد في أوكرانيا هي مصانع الأسلحة الغربية، وبعد ذلك الكثيرون يتساءلون لماذا لا يريد أحد السلام في أوكرانيا".وتابع: "أعلنت الحكومة السلوفاكية رغبتها في امتلاك نظام دفاع جوي خاص بها، على الرغم من أنه بعد نقل مثل هذا النظام إلى أوكرانيا، أكدت أن سلوفاكيا تحظى بحماية كافية من قبل الناتو".وأشار فيكو إلى نية السلطات تخصيص أموال كبيرة لشراء طائرات هليكوبتر أمريكية، وهو ما لا تحتاجه البلاد في رأيه. وقال فيكو: "من سيدفع مقابل هذا؟ المتقاعدون؟ الرعاية الصحية؟ المدارس؟ السكك الحديدية؟".وتعليقًا على الاقتراح الذي أعرب عنه الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، بالموافقة على زيادة التزامات الاستثمار الدفاعي لمستوى لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي في قمة فيلنيوس، قال فيكو إنه "لا يوجد سبب يدعو سلوفاكيا للموافقة على ذلك. لا حكومة أودور ولا الرئيس، لهما أي حق دستوري بالموافقة على مثل هذه الصياغة". وادّعى رئيس الوزراء السابق روبرت فيكو، أن مقاتلات "ميغ 29"، تم تسليمها إلى أوكرانيا في انتهاك صارخ لدستور البلاد.وفي وقت سابق، أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا. وأشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.وقال شويغو إن ما قدمه الغرب إلى كييف وسيواصل تقديمه لن يؤثر بشكل كبير على مسار العملية الخاصة.
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

رئيس وزراء سلوفاكيا: المستفيد الوحيد في أوكرانيا مصانع الأسلحة الغربية

09:28 GMT 23.06.2023
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو
رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2023
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
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صرح رئيس الوزراء السلوفاكي السابق، روبرت فيكو، أن المستفيدين الوحيدين من الوضع في أوكرانيا، هي شركات تصنيع الأسلحة الغربية.
وقال فيكو في رسالة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي: "الفائز الوحيد في أوكرانيا هي مصانع الأسلحة الغربية، وبعد ذلك الكثيرون يتساءلون لماذا لا يريد أحد السلام في أوكرانيا".

وأضاف أن "سلوفاكيا قدمت إلى كييف مساعدة عسكرية كبيرة، بما في ذلك نظام دفاع جوي وطائرات هليكوبتر وطائرات مقاتلة، لكن حكومة لودوفيت أودور، المعينة في مايو، أرسلت مواد عسكرية إضافية بقيمة 4.2 مليون يورو كهدية للجانب الأوكراني".

وتابع: "أعلنت الحكومة السلوفاكية رغبتها في امتلاك نظام دفاع جوي خاص بها، على الرغم من أنه بعد نقل مثل هذا النظام إلى أوكرانيا، أكدت أن سلوفاكيا تحظى بحماية كافية من قبل الناتو".
وأشار فيكو إلى نية السلطات تخصيص أموال كبيرة لشراء طائرات هليكوبتر أمريكية، وهو ما لا تحتاجه البلاد في رأيه. وقال فيكو: "من سيدفع مقابل هذا؟ المتقاعدون؟ الرعاية الصحية؟ المدارس؟ السكك الحديدية؟".
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وتعليقًا على الاقتراح الذي أعرب عنه الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، بالموافقة على زيادة التزامات الاستثمار الدفاعي لمستوى لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي في قمة فيلنيوس، قال فيكو إنه "لا يوجد سبب يدعو سلوفاكيا للموافقة على ذلك. لا حكومة أودور ولا الرئيس، لهما أي حق دستوري بالموافقة على مثل هذه الصياغة". وادّعى رئيس الوزراء السابق روبرت فيكو، أن مقاتلات "ميغ 29"، تم تسليمها إلى أوكرانيا في انتهاك صارخ لدستور البلاد.

في أبريل/ نيسان 2022، سلمت سلوفاكيا نظام الدفاع الجوي "إس-300" إلى أوكرانيا. وفي أبريل 2023، أكمل الجانب السلوفاكي أيضا نقل مقاتلات "ميغ-29" إلى أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا. وأشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
وقال شويغو إن ما قدمه الغرب إلى كييف وسيواصل تقديمه لن يؤثر بشكل كبير على مسار العملية الخاصة.
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