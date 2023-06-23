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مشاهد للحظة اعتقال مجموعة حاولت تهريب مادة مشعة من روسيا لصالح نظام كييف
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230623/زاخاروفا-نظام-كييف-جاء-إلى-السلطة-لتدمير-العلاقة-الروحية-بين-أوكرانيا-وروسيا-1078410293.html
زاخاروفا: نظام كييف جاء إلى السلطة لتدمير العلاقة الروحية بين أوكرانيا وروسيا
زاخاروفا: نظام كييف جاء إلى السلطة لتدمير العلاقة الروحية بين أوكرانيا وروسيا
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن القوى التي وضعت الإدارة الحالية في السلطة في أوكرانيا حددت مهمة تدمير العلاقة الروحية بين... 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T06:34+0000
2023-06-23T06:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وكتبت زاخاروفا على قناتها في "تلغرام": "المهمة الحقيقية لإيصال نظام كييف إلى السلطة هي تدمير الروحانية، أي العلاقة الروحية بيننا".وقالت إن "كييف دمرت العلاقات الأخرى بين البلدين، بما في ذلك العلاقات الاقتصادية والتاريخية والثقافية".وبحسب زاخاروفا، فإن "نظام كييف والقيمين عليه يريدون فرض قيم غريبة على الشعب الأوكراني. في الوقت نفسه تختبئ السلطات وراء النوايا الحسنة".أقرا أيضا: زاخاروفا بشأن ضلوع أوكرانيا بتفجير "التيار الشمالي": لا يمكن العثور على كبش فداء أفضل
https://sputnikarabic.ae/20230623/إعلام-الجيش-الروسي-لا-يترك-فرصة-للقوات-الأوكرانية-لتنفيذ-هجوم-ناجح-1078408787.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

زاخاروفا: نظام كييف جاء إلى السلطة لتدمير العلاقة الروحية بين أوكرانيا وروسيا

06:34 GMT 23.06.2023
© Sputnik . Nina Zotina / الانتقال إلى بنك الصورماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية"
ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2023
© Sputnik . Nina Zotina
/
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صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن القوى التي وضعت الإدارة الحالية في السلطة في أوكرانيا حددت مهمة تدمير العلاقة الروحية بين أوكرانيا وروسيا.
وكتبت زاخاروفا على قناتها في "تلغرام": "المهمة الحقيقية لإيصال نظام كييف إلى السلطة هي تدمير الروحانية، أي العلاقة الروحية بيننا".
وقالت إن "كييف دمرت العلاقات الأخرى بين البلدين، بما في ذلك العلاقات الاقتصادية والتاريخية والثقافية".
راجمات الصواريخ المسماة أوراغان (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية О تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: الجيش الروسي لا يترك فرصة للقوات الأوكرانية لتنفيذ هجوم ناجح
05:23 GMT
وبحسب زاخاروفا، فإن "نظام كييف والقيمين عليه يريدون فرض قيم غريبة على الشعب الأوكراني. في الوقت نفسه تختبئ السلطات وراء النوايا الحسنة".
أقرا أيضا: زاخاروفا بشأن ضلوع أوكرانيا بتفجير "التيار الشمالي": لا يمكن العثور على كبش فداء أفضل
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