https://sputnikarabic.ae/20230623/زاخاروفا-نظام-كييف-جاء-إلى-السلطة-لتدمير-العلاقة-الروحية-بين-أوكرانيا-وروسيا-1078410293.html
زاخاروفا: نظام كييف جاء إلى السلطة لتدمير العلاقة الروحية بين أوكرانيا وروسيا
زاخاروفا: نظام كييف جاء إلى السلطة لتدمير العلاقة الروحية بين أوكرانيا وروسيا
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن القوى التي وضعت الإدارة الحالية في السلطة في أوكرانيا حددت مهمة تدمير العلاقة الروحية بين... 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T06:34+0000
2023-06-23T06:34+0000
2023-06-23T06:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وكتبت زاخاروفا على قناتها في "تلغرام": "المهمة الحقيقية لإيصال نظام كييف إلى السلطة هي تدمير الروحانية، أي العلاقة الروحية بيننا".وقالت إن "كييف دمرت العلاقات الأخرى بين البلدين، بما في ذلك العلاقات الاقتصادية والتاريخية والثقافية".وبحسب زاخاروفا، فإن "نظام كييف والقيمين عليه يريدون فرض قيم غريبة على الشعب الأوكراني. في الوقت نفسه تختبئ السلطات وراء النوايا الحسنة".أقرا أيضا: زاخاروفا بشأن ضلوع أوكرانيا بتفجير "التيار الشمالي": لا يمكن العثور على كبش فداء أفضل
https://sputnikarabic.ae/20230623/إعلام-الجيش-الروسي-لا-يترك-فرصة-للقوات-الأوكرانية-لتنفيذ-هجوم-ناجح-1078408787.html
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زاخاروفا: نظام كييف جاء إلى السلطة لتدمير العلاقة الروحية بين أوكرانيا وروسيا
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صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن القوى التي وضعت الإدارة الحالية في السلطة في أوكرانيا حددت مهمة تدمير العلاقة الروحية بين أوكرانيا وروسيا.
وكتبت زاخاروفا على قناتها في "تلغرام": "المهمة الحقيقية لإيصال نظام كييف إلى السلطة هي تدمير الروحانية، أي العلاقة الروحية بيننا".
وقالت إن "كييف دمرت العلاقات الأخرى بين البلدين، بما في ذلك العلاقات الاقتصادية والتاريخية والثقافية".
وبحسب زاخاروفا، فإن "نظام كييف والقيمين عليه يريدون فرض قيم غريبة على الشعب الأوكراني. في الوقت نفسه تختبئ السلطات وراء النوايا الحسنة".