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أسلحة روسية عالية الدقة تستهدف موقعا استراتيجيا لتخزين صواريخ غربية في أوكرانيا
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230623/صحيفة-غربية-قلق-كبير-لدى-قادة-كييف-بسبب-تحركات-سلاح-الجو-الروسي--1078418084.html
صحيفة غربية: قلق كبير لدى قادة كييف بسبب تحركات سلاح الجو الروسي
صحيفة غربية: قلق كبير لدى قادة كييف بسبب تحركات سلاح الجو الروسي
قالت صحيفة غربية إن التكتيكات الجوية لقوات الفضاء الروسية تثير قلق كييف بشكل متزايد. 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T10:54+0000
2023-06-23T10:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
العالم
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وكتبت الصحيفة: "أعرب كبار المسؤولين العسكريين الأوكرانيين عن قلقهم بشأن تفوق روسيا في الجو والمدفعية خلال عمليات الهجوم المضاد، والتي يقولون إنها مصحوبة بقتال عنيف".وقال بيكريل في مقاله المنشور "Business Insider": "وضعت روسيا طائراتها ومقاتلاتها المروحية في مكان قريب جدًا من خط المواجهة، وهو ما تجنبت فعله في السابق". وبرأي الخبير إن "أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية تعرقل بشكل كبير القوات المسلحة الأوكرانية".وبدأ الهجوم المضاد، الذي تم الحديث عنه لفترة طويلة في كييف، في 4 يونيو/حزيران، في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، مع تركيز الضربة الرئيسية للقوات الأوكرانية على قطاع زابوروجيه في الجبهة. أرسلت كييف ألوية قتالية تم تدريبها من قبل متخصصين في الناتو ومسلحين بمعدات غربية. ومع ذلك، كما أشار الرئيس الروسي إلى أن القوات الأوكرانية لم تنجح في أي اتجاه وتتكبد خسائر فادحة، فقد تم بالفعل تدمير مئات القطع والمعدات العسكرية.شاهد أيضا: "التمساح" الروسية تدمر آليات أوكرانية بصواريخ موجهة... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230623/مسيرة-روسية-تفاجئ-معقلا-أوكرانيا-متخفيا-بين-الأشجار-فيديو-1078415278.html
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روسيا, سلاح روسيا, العالم
روسيا, سلاح روسيا, العالم

صحيفة غربية: قلق كبير لدى قادة كييف بسبب تحركات سلاح الجو الروسي

10:54 GMT 23.06.2023
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورمناورات الطيران الحربي الروسي في منطقة جنوب غرب روسيا - الجيش الروسي، إطلاق صاروخ "فيخر - 1" من مروحية "كا - 52"
مناورات الطيران الحربي الروسي في منطقة جنوب غرب روسيا - الجيش الروسي، إطلاق صاروخ فيخر - 1 من مروحية كا - 52 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2023
© Sputnik . Vitaly Timkiv
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قالت صحيفة غربية إن التكتيكات الجوية لقوات الفضاء الروسية تثير قلق كييف بشكل متزايد.
وكتبت الصحيفة: "أعرب كبار المسؤولين العسكريين الأوكرانيين عن قلقهم بشأن تفوق روسيا في الجو والمدفعية خلال عمليات الهجوم المضاد، والتي يقولون إنها مصحوبة بقتال عنيف".

ويشير مؤلف المقال، رايان بيكريل، الخبير في معهد دراسات الحرب، إلى أن طائرات الهليكوبتر الهجومية من طراز "كا-52" تؤدي أداء جيدا بشكل خاص، فتتجاوز أنظمة الدفاع الجوي للقوات الأوكرانية، ما يسمح لـ"التماسيح" (كا-52)، بضرب العدو بحريّة بمدفع من عيار 30 ملم أو صواريخ مضادة للدبابات.

وقال بيكريل في مقاله المنشور "Business Insider": "وضعت روسيا طائراتها ومقاتلاتها المروحية في مكان قريب جدًا من خط المواجهة، وهو ما تجنبت فعله في السابق". وبرأي الخبير إن "أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية تعرقل بشكل كبير القوات المسلحة الأوكرانية".
عناصر القوات المحمولة في ميدان للتدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ويخلص المؤلف إلى أن "تحديات الهجوم المضاد، خاصة في الجنوب، تشمل دفاعًا فعالًا من قبل القوات الروسية ذات الخبرة، حيث يعيق ويدمر الصف الأول تقدم العدو بالمدفعية والألغام، ثم الخط الثاني من الهجمات المضادة، وتهديد آخر للعمليات هو أنظمة الحرب الإلكترونية".

وبدأ الهجوم المضاد، الذي تم الحديث عنه لفترة طويلة في كييف، في 4 يونيو/حزيران، في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، مع تركيز الضربة الرئيسية للقوات الأوكرانية على قطاع زابوروجيه في الجبهة. أرسلت كييف ألوية قتالية تم تدريبها من قبل متخصصين في الناتو ومسلحين بمعدات غربية. ومع ذلك، كما أشار الرئيس الروسي إلى أن القوات الأوكرانية لم تنجح في أي اتجاه وتتكبد خسائر فادحة، فقد تم بالفعل تدمير مئات القطع والمعدات العسكرية.
شاهد أيضا: "التمساح" الروسية تدمر آليات أوكرانية بصواريخ موجهة... فيديو
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