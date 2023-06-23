عربي
مشاهد للحظة اعتقال مجموعة حاولت تهريب مادة مشعة من روسيا لصالح نظام كييف
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230623/قناصة-روس-يصطادون-جنودا-أوكرانيين-من-مسافة-تزيد-على-كيلومترين-فيديو-1078410011.html
قناصة روس يصطادون جنودا أوكرانيين من مسافة تزيد على كيلومترين... فيديو
قناصة روس يصطادون جنودا أوكرانيين من مسافة تزيد على كيلومترين... فيديو
كشفت وزارة الدفاع الروسية عن مقطع فيديو يتحدث فيه قناص روسي عن قدرة زملائه على اصطياد الجنود الأوكرانيين من مسافة تزيد على كيلومترين. 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T06:19+0000
2023-06-23T06:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
الجيش الروسي
وزارة الدفاع الروسية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/10/1078179405_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dc2c949f0661c524dcb5c3e5d630061c.jpg
وفي مقطع الفيديو الذي يظهر كيف يعمل القناصة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، يقول القناص الروسي واسمه الحركي "لازار"، إن "زملاءه يعملون من مسافة أكثر من كيلومترين لتدمير أهداف العدو".وأضاف "لازار" أن مهام القناصة تشمل الاستطلاع والمراقبة وتدمير الأهداف، متابعا "يقوم القناصة بتتبع تحركات العدو ويعملون على إثارة الذعر والرعب بين أفراده".ويظهر في الفيديو أيضا تعرض فريق القناصة لهجوم بقذائف الهاون. وأوضح "لازار"، أنه على الرغم من تقدم مجموعتهم لتنفيذ المهمة ظهرا لتجنب عمل أجهزة التصوير الحرارية للعدو، فقد رصدتهم طائرة مسيرة أوكرانية، لكن القناصين نجوا من القصف وأكملوا المهمة.وأكد القناص أنه خلال هذه المهمة، "تم تدمير 3 وحدات قتالية تابعة للعدو، وقتل ثلاثة عناصر، من مسافة أكثر من كيلومتر".كما يظهر الفيديو لحظة تدمير الأهداف، حين يطلق قناص النار من بندقية القنص الروسية الشهيرة "دراغونوف"، إذ يمكن سماع صوتها المميز بوضوح.
https://sputnikarabic.ae/20230617/الجيش-الروسي-يفجر-موقعا-أوكرانيا-محصنا-باستخدام-مدرعة-انتحارية-فيديو-1078203758.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/10/1078179405_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_743348d20a901d177d4332f1a3e37296.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي, وزارة الدفاع الروسية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي, وزارة الدفاع الروسية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

قناصة روس يصطادون جنودا أوكرانيين من مسافة تزيد على كيلومترين... فيديو

06:19 GMT 23.06.2023
© Sputnik . Konstantine Mikhalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورعمل فريق الاستجابة السريعة المتنقل في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عمل فريق الاستجابة السريعة المتنقل في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2023
© Sputnik . Konstantine Mikhalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
كشفت وزارة الدفاع الروسية عن مقطع فيديو يتحدث فيه قناص روسي عن قدرة زملائه على اصطياد الجنود الأوكرانيين من مسافة تزيد على كيلومترين.
وفي مقطع الفيديو الذي يظهر كيف يعمل القناصة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، يقول القناص الروسي واسمه الحركي "لازار"، إن "زملاءه يعملون من مسافة أكثر من كيلومترين لتدمير أهداف العدو".
وأضاف "لازار" أن مهام القناصة تشمل الاستطلاع والمراقبة وتدمير الأهداف، متابعا "يقوم القناصة بتتبع تحركات العدو ويعملون على إثارة الذعر والرعب بين أفراده".
ويظهر في الفيديو أيضا تعرض فريق القناصة لهجوم بقذائف الهاون.
عناصر القوات المحمولة في ميدان للتدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يفجر موقعا أوكرانيا محصنا باستخدام مدرعة انتحارية... فيديو
17 يونيو, 06:37 GMT
وأوضح "لازار"، أنه على الرغم من تقدم مجموعتهم لتنفيذ المهمة ظهرا لتجنب عمل أجهزة التصوير الحرارية للعدو، فقد رصدتهم طائرة مسيرة أوكرانية، لكن القناصين نجوا من القصف وأكملوا المهمة.
وأكد القناص أنه خلال هذه المهمة، "تم تدمير 3 وحدات قتالية تابعة للعدو، وقتل ثلاثة عناصر، من مسافة أكثر من كيلومتر".
كما يظهر الفيديو لحظة تدمير الأهداف، حين يطلق قناص النار من بندقية القنص الروسية الشهيرة "دراغونوف"، إذ يمكن سماع صوتها المميز بوضوح.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие подразделений ВДВ проходят боевую подготовку с зенитной пушкой С-60 на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة03:58 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع20 يونيو, 09:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала