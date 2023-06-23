https://sputnikarabic.ae/20230623/قناصة-روس-يصطادون-جنودا-أوكرانيين-من-مسافة-تزيد-على-كيلومترين-فيديو-1078410011.html
قناصة روس يصطادون جنودا أوكرانيين من مسافة تزيد على كيلومترين... فيديو
قناصة روس يصطادون جنودا أوكرانيين من مسافة تزيد على كيلومترين... فيديو
كشفت وزارة الدفاع الروسية عن مقطع فيديو يتحدث فيه قناص روسي عن قدرة زملائه على اصطياد الجنود الأوكرانيين من مسافة تزيد على كيلومترين. 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T06:19+0000
2023-06-23T06:19+0000
2023-06-23T06:19+0000
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وفي مقطع الفيديو الذي يظهر كيف يعمل القناصة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، يقول القناص الروسي واسمه الحركي "لازار"، إن "زملاءه يعملون من مسافة أكثر من كيلومترين لتدمير أهداف العدو".وأضاف "لازار" أن مهام القناصة تشمل الاستطلاع والمراقبة وتدمير الأهداف، متابعا "يقوم القناصة بتتبع تحركات العدو ويعملون على إثارة الذعر والرعب بين أفراده".ويظهر في الفيديو أيضا تعرض فريق القناصة لهجوم بقذائف الهاون. وأوضح "لازار"، أنه على الرغم من تقدم مجموعتهم لتنفيذ المهمة ظهرا لتجنب عمل أجهزة التصوير الحرارية للعدو، فقد رصدتهم طائرة مسيرة أوكرانية، لكن القناصين نجوا من القصف وأكملوا المهمة.وأكد القناص أنه خلال هذه المهمة، "تم تدمير 3 وحدات قتالية تابعة للعدو، وقتل ثلاثة عناصر، من مسافة أكثر من كيلومتر".كما يظهر الفيديو لحظة تدمير الأهداف، حين يطلق قناص النار من بندقية القنص الروسية الشهيرة "دراغونوف"، إذ يمكن سماع صوتها المميز بوضوح.
https://sputnikarabic.ae/20230617/الجيش-الروسي-يفجر-موقعا-أوكرانيا-محصنا-باستخدام-مدرعة-انتحارية-فيديو-1078203758.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي, وزارة الدفاع الروسية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي, وزارة الدفاع الروسية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
قناصة روس يصطادون جنودا أوكرانيين من مسافة تزيد على كيلومترين... فيديو
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كشفت وزارة الدفاع الروسية عن مقطع فيديو يتحدث فيه قناص روسي عن قدرة زملائه على اصطياد الجنود الأوكرانيين من مسافة تزيد على كيلومترين.
وفي مقطع الفيديو الذي يظهر كيف يعمل القناصة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، يقول
القناص الروسي واسمه الحركي "لازار"، إن "زملاءه يعملون من مسافة أكثر من كيلومترين لتدمير أهداف العدو".
وأضاف "لازار" أن مهام القناصة تشمل الاستطلاع والمراقبة وتدمير الأهداف، متابعا "يقوم القناصة بتتبع تحركات العدو
ويعملون على إثارة الذعر والرعب بين أفراده".
ويظهر في الفيديو أيضا تعرض فريق القناصة لهجوم بقذائف الهاون.
وأوضح "لازار"، أنه على الرغم من تقدم مجموعتهم لتنفيذ المهمة ظهرا لتجنب عمل أجهزة التصوير الحرارية للعدو، فقد رصدتهم طائرة مسيرة أوكرانية، لكن القناصين نجوا من القصف وأكملوا المهمة.
وأكد القناص أنه خلال هذه المهمة، "تم تدمير 3 وحدات قتالية تابعة للعدو، وقتل ثلاثة عناصر، من مسافة أكثر من كيلومتر".
كما يظهر الفيديو لحظة تدمير الأهداف
، حين يطلق قناص النار من بندقية القنص الروسية الشهيرة "دراغونوف"، إذ يمكن سماع صوتها المميز بوضوح.