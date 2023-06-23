https://sputnikarabic.ae/20230623/قوات-فوستوك-الروسية-تحبط-عملية-تناوب-لقوات-أوكرانية-1078406887.html
قوات "فوستوك" الروسية تحبط عملية تناوب لقوات أوكرانية على محور ليسيتشانسك
قوات "فوستوك" الروسية تحبط عملية تناوب لقوات أوكرانية على محور ليسيتشانسك
أفاد رئيس المركز الإعلامي لتجمع قوات "فوستوك" الروسية، فاديم أستافيف، صباح اليوم الجمعة، بأن قواتهم تمكنت من إحباط عملية تناوب للقوات الأوكرانية في المواقع... 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T02:07+0000
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2023-06-23T02:13+0000
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موسكو - سبوتنيك. وأوضح أستافيف في تصريحه لوكالة "سبوتنيك" قائلاً: "تمكنت قوات تجمع "فوستوك" الشرقية من إفشال عملية تناوب لأفراد اللواء 241 للقوات المسلحة الأوكرانية في المواقع الأمامية على محور ليسيتشانسك. وفي هذا المحور أيضًا، نفذت طائرات التجمع ضربة قوية على تجمعات القوات العدو وتجميعات المعدات العسكرية".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230623/المدفعية-الروسية-تدمر-مستودع-ذخيرة-للقوات-الأوكرانية-في-جمهورية-دونيتسك-1078406828.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
قوات "فوستوك" الروسية تحبط عملية تناوب لقوات أوكرانية على محور ليسيتشانسك
02:07 GMT 23.06.2023 (تم التحديث: 02:13 GMT 23.06.2023) تابعنا عبر
أفاد رئيس المركز الإعلامي لتجمع قوات "فوستوك" الروسية، فاديم أستافيف، صباح اليوم الجمعة، بأن قواتهم تمكنت من إحباط عملية تناوب للقوات الأوكرانية في المواقع المتقدمة على محور ليسيتشانسك، التابعة للواء 241 للدفاع الإقليمي الأوكراني.
موسكو - سبوتنيك
. وأوضح أستافيف في تصريحه لوكالة "سبوتنيك" قائلاً: "تمكنت قوات تجمع "فوستوك" الشرقية من إفشال عملية تناوب لأفراد اللواء 241 للقوات المسلحة الأوكرانية في المواقع الأمامية على محور ليسيتشانسك. وفي هذا المحور أيضًا، نفذت طائرات التجمع ضربة قوية على تجمعات القوات العدو وتجميعات المعدات العسكرية".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.