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الدفاع الروسية: قرية سادوفو بمقاطعة زابوروجيه وأوروجاينو في دونيتسك تحت سيطرة قواتنا بالكامل
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230623/قوات-فوستوك-الروسية-تحبط-عملية-تناوب-لقوات-أوكرانية-1078406887.html
قوات "فوستوك" الروسية تحبط عملية تناوب لقوات أوكرانية على محور ليسيتشانسك
قوات "فوستوك" الروسية تحبط عملية تناوب لقوات أوكرانية على محور ليسيتشانسك
أفاد رئيس المركز الإعلامي لتجمع قوات "فوستوك" الروسية، فاديم أستافيف، صباح اليوم الجمعة، بأن قواتهم تمكنت من إحباط عملية تناوب للقوات الأوكرانية في المواقع... 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T02:07+0000
2023-06-23T02:13+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وأوضح أستافيف في تصريحه لوكالة "سبوتنيك" قائلاً: "تمكنت قوات تجمع "فوستوك" الشرقية من إفشال عملية تناوب لأفراد اللواء 241 للقوات المسلحة الأوكرانية في المواقع الأمامية على محور ليسيتشانسك. وفي هذا المحور أيضًا، نفذت طائرات التجمع ضربة قوية على تجمعات القوات العدو وتجميعات المعدات العسكرية".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230623/المدفعية-الروسية-تدمر-مستودع-ذخيرة-للقوات-الأوكرانية-في-جمهورية-دونيتسك-1078406828.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

قوات "فوستوك" الروسية تحبط عملية تناوب لقوات أوكرانية على محور ليسيتشانسك

02:07 GMT 23.06.2023 (تم التحديث: 02:13 GMT 23.06.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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أفاد رئيس المركز الإعلامي لتجمع قوات "فوستوك" الروسية، فاديم أستافيف، صباح اليوم الجمعة، بأن قواتهم تمكنت من إحباط عملية تناوب للقوات الأوكرانية في المواقع المتقدمة على محور ليسيتشانسك، التابعة للواء 241 للدفاع الإقليمي الأوكراني.
موسكو - سبوتنيك. وأوضح أستافيف في تصريحه لوكالة "سبوتنيك" قائلاً: "تمكنت قوات تجمع "فوستوك" الشرقية من إفشال عملية تناوب لأفراد اللواء 241 للقوات المسلحة الأوكرانية في المواقع الأمامية على محور ليسيتشانسك. وفي هذا المحور أيضًا، نفذت طائرات التجمع ضربة قوية على تجمعات القوات العدو وتجميعات المعدات العسكرية".
المدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المدفعية الروسية تدمر مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك
02:02 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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