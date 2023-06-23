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https://sputnikarabic.ae/20230623/مدينة-إيرانية-تسجل-أعلى-درجة-حرارة-حول-العالم-1078410492.html
مدينة إيرانية تسجل أعلى درجة حرارة حول العالم
مدينة إيرانية تسجل أعلى درجة حرارة حول العالم
سجلت مدينة زابل، جنوب شرقي إيران، الأربعاء الماضي، أعلى حرارة حول العالم، بلغت 50.8 درجة، والأعلى بين أكثر من 8800 منطقة سجلت فيها الحرارة في العالم. 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T06:52+0000
2023-06-23T06:52+0000
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وأفاد الموقع الإلكتروني "إيران برس"، أمس الخميس، بأن تسجيل مدينة زابل شمال محافظة سيستان وبلوشستان الواقعة جنوب شرقي إيران، أعلى درجة حرارة حول العالم، تعد المرة الأولى منذ 60 عاما التي تتجاوز فيها درجة الحرارة 50 درجة مئوية في فصل الربيع.وأكد الموقع أن أعلى درجة حرارة حول العالم تم تسجيلها في مدينة زابل، وذلك منذ إنشاء محطة للأرصاد الجوية في المدينة الإيرانية، وكانت 51 درجة مئوية في فصل الصيف في العام 1970، على الرغم من أن المدينة نفسها شهدت قبل أشهر شتاء قارسا، وتجاوزت ثالث أبرد فتراتها في الـ60 عاما الماضية.وأشارت إلى أن درجة الحرارة في زابل قد شهدت الشهر الأول من الشتاء الماضي انخفاضا وصل إلى 11.2 درجة مئوية تحت الصفر، وهي أكثر فترة شهدت برودا في المدينة منذ 60 عاما.وسجلت محطة الأرصاد الجوية في مدينة زابل الإيرانية في العام 1971، أدنى درجة حرارة حول العالم، حيث انخفضت درجة الحرارة إلى 12 درجة مئوية تحت الصفر.
https://sputnikarabic.ae/20230620/ناسا-تنشر-فيديو-صادم-لكوكب-الأرض-1078292812.html
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إيران, أخبار إيران, منوعات, علوم
إيران, أخبار إيران, منوعات, علوم

مدينة إيرانية تسجل أعلى درجة حرارة حول العالم

06:52 GMT 23.06.2023
© AP Photo / Gero Breloerسياح يشاهدون غروب الشمس في مدينة جوريمي - تركيا
سياح يشاهدون غروب الشمس في مدينة جوريمي - تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2023
© AP Photo / Gero Breloer
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سجلت مدينة زابل، جنوب شرقي إيران، الأربعاء الماضي، أعلى حرارة حول العالم، بلغت 50.8 درجة، والأعلى بين أكثر من 8800 منطقة سجلت فيها الحرارة في العالم.
وأفاد الموقع الإلكتروني "إيران برس"، أمس الخميس، بأن تسجيل مدينة زابل شمال محافظة سيستان وبلوشستان الواقعة جنوب شرقي إيران، أعلى درجة حرارة حول العالم، تعد المرة الأولى منذ 60 عاما التي تتجاوز فيها درجة الحرارة 50 درجة مئوية في فصل الربيع.
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20 يونيو, 10:08 GMT
وأكد الموقع أن أعلى درجة حرارة حول العالم تم تسجيلها في مدينة زابل، وذلك منذ إنشاء محطة للأرصاد الجوية في المدينة الإيرانية، وكانت 51 درجة مئوية في فصل الصيف في العام 1970، على الرغم من أن المدينة نفسها شهدت قبل أشهر شتاء قارسا، وتجاوزت ثالث أبرد فتراتها في الـ60 عاما الماضية.
وأشارت إلى أن درجة الحرارة في زابل قد شهدت الشهر الأول من الشتاء الماضي انخفاضا وصل إلى 11.2 درجة مئوية تحت الصفر، وهي أكثر فترة شهدت برودا في المدينة منذ 60 عاما.
وسجلت محطة الأرصاد الجوية في مدينة زابل الإيرانية في العام 1971، أدنى درجة حرارة حول العالم، حيث انخفضت درجة الحرارة إلى 12 درجة مئوية تحت الصفر.
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