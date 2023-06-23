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الكرملين: انتشار أسلحة "الناتو" الموردة لأوكرانيا في دول العالم أمر واقعي لا مفر منه
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230623/مسيرة-روسية-تفاجئ-معقلا-أوكرانيا-متخفيا-بين-الأشجار-فيديو-1078415278.html
مسيرة روسية تفاجئ معقلا أوكرانيا متخفيا بين الأشجار... فيديو
مسيرة روسية تفاجئ معقلا أوكرانيا متخفيا بين الأشجار... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، لقطات لمسيّرة روسية تدمر معقلا أوكرانيا بين الأشجار في اتجاه زابوروجيه. 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T10:20+0000
2023-06-23T10:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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ويظهر في الفيديو كيفية مهاجمة مسيرة من طراز " كوادروكوبتر" تابعة للقوات الجوية الروسية معقلا أوكرانيا محصنا، يتمركز فيه المسلحون الأوكرانيون.وقالت الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم، في اتجاه زابوروجيه، تم تدمير مجموعة استطلاع من المسلحين في منطقة دوروجنيانكا. واستهدفت وحدات المشاة الآلية وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بياتيخاتكا، وتم تحييدها.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، وتستكمل تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.وتهدف هذه العملية إلى حماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية.شاهد أيضا: قذيفة "كراسنوبول" تحرق "ليوبارد" و"برادلي" من الضربة الأولى... فيديو
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

مسيرة روسية تفاجئ معقلا أوكرانيا متخفيا بين الأشجار... فيديو

10:20 GMT 23.06.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورعناصر القوات المحمولة في ميدان للتدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عناصر القوات المحمولة في ميدان للتدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، لقطات لمسيّرة روسية تدمر معقلا أوكرانيا بين الأشجار في اتجاه زابوروجيه.
ويظهر في الفيديو كيفية مهاجمة مسيرة من طراز " كوادروكوبتر" تابعة للقوات الجوية الروسية معقلا أوكرانيا محصنا، يتمركز فيه المسلحون الأوكرانيون.
وقالت الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم، في اتجاه زابوروجيه، تم تدمير مجموعة استطلاع من المسلحين في منطقة دوروجنيانكا. واستهدفت وحدات المشاة الآلية وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بياتيخاتكا، وتم تحييدها.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، وتستكمل تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
وتهدف هذه العملية إلى حماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية.
شاهد أيضا: قذيفة "كراسنوبول" تحرق "ليوبارد" و"برادلي" من الضربة الأولى... فيديو
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