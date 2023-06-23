https://sputnikarabic.ae/20230623/مسيرة-روسية-تفاجئ-معقلا-أوكرانيا-متخفيا-بين-الأشجار-فيديو-1078415278.html
مسيرة روسية تفاجئ معقلا أوكرانيا متخفيا بين الأشجار... فيديو
مسيرة روسية تفاجئ معقلا أوكرانيا متخفيا بين الأشجار... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، لقطات لمسيّرة روسية تدمر معقلا أوكرانيا بين الأشجار في اتجاه زابوروجيه. 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T10:20+0000
2023-06-23T10:20+0000
2023-06-23T10:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0b/1075763832_0:179:3073:1907_1920x0_80_0_0_9b55345ef6cb98ffc369bc71daca2286.jpg
ويظهر في الفيديو كيفية مهاجمة مسيرة من طراز " كوادروكوبتر" تابعة للقوات الجوية الروسية معقلا أوكرانيا محصنا، يتمركز فيه المسلحون الأوكرانيون.وقالت الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم، في اتجاه زابوروجيه، تم تدمير مجموعة استطلاع من المسلحين في منطقة دوروجنيانكا. واستهدفت وحدات المشاة الآلية وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بياتيخاتكا، وتم تحييدها.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، وتستكمل تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.وتهدف هذه العملية إلى حماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية.شاهد أيضا: قذيفة "كراسنوبول" تحرق "ليوبارد" و"برادلي" من الضربة الأولى... فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0b/1075763832_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_26f04f9b57120592d1155eab4d8a02ba.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
مسيرة روسية تفاجئ معقلا أوكرانيا متخفيا بين الأشجار... فيديو
تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، لقطات لمسيّرة روسية تدمر معقلا أوكرانيا بين الأشجار في اتجاه زابوروجيه.
ويظهر في الفيديو كيفية مهاجمة مسيرة من طراز " كوادروكوبتر" تابعة للقوات الجوية الروسية معقلا أوكرانيا محصنا، يتمركز فيه المسلحون الأوكرانيون.
وقالت الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم، في اتجاه زابوروجيه، تم تدمير مجموعة استطلاع من المسلحين في منطقة دوروجنيانكا. واستهدفت وحدات المشاة الآلية وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بياتيخاتكا، وتم تحييدها.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة
، وتستكمل تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
وتهدف هذه العملية إلى حماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية.