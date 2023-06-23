عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230623/مشاهد-تحليلية-لانفجار-الغواصة-تيتان-في-قاع-المحيط-فيديو--1078413388.html
مشاهد تحليلية لانفجار الغواصة "تيتان" في قاع المحيط... فيديو
مشاهد تحليلية لانفجار الغواصة "تيتان" في قاع المحيط... فيديو
تداولت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، فيديو تحليليًا يظهر كيفية حدوث الانفجار الذي دمر الغواصة "تيتان"، والذي أودى بحياة 5 أشخاص كانوا على متنها. 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T09:12+0000
2023-06-23T09:17+0000
مجتمع
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/10/1073614920_0:310:3069:2036_1920x0_80_0_0_1986daaa94c7865a3a270ce38583043a.jpg
وتظهر المشاهد لحظة حدوث انفجار داخلي للغواصة الذي يحدث عادة نتيجة خلل في الغواصة واختلال الضغط الشديد.وأكد خفر السواحل الأمريكي في بيان صعوبة انتشال جثامين طاقم الغواصة المفقودة رغم استمرار جهود البحث.وأضافت: "قلوبنا مع المفقودين الخمسة وأفراد عائلاتهم في هذا الظرف المأساوي".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/10/1073614920_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_e1527a5e70499126ff8b3f46bcee1935.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو
نادي الفيديو

مشاهد تحليلية لانفجار الغواصة "تيتان" في قاع المحيط... فيديو

09:12 GMT 23.06.2023 (تم التحديث: 09:17 GMT 23.06.2023)
© Photo / unsplash/Michal Mrozekصورة من داخل قمرة غواصة بحثية
صورة من داخل قمرة غواصة بحثية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2023
© Photo / unsplash/Michal Mrozek
تابعنا عبرTelegramNabd
تداولت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، فيديو تحليليًا يظهر كيفية حدوث الانفجار الذي دمر الغواصة "تيتان"، والذي أودى بحياة 5 أشخاص كانوا على متنها.
وتظهر المشاهد لحظة حدوث انفجار داخلي للغواصة الذي يحدث عادة نتيجة خلل في الغواصة واختلال الضغط الشديد.

وأعلن خفر السواحل الأمريكي، أمس الخميس، وفاة جميع من كانوا داخل الغواصة المفقودة "تيتان"، منذ أيام قرب موقع سفينة "تيتانيك" الغارقة في مياه المحيط الأطلسي.

وأكد خفر السواحل الأمريكي في بيان صعوبة انتشال جثامين طاقم الغواصة المفقودة رغم استمرار جهود البحث.

من جانبها، قالت شركة "أوشن غيت"، المشغلة للغواصة السياحية "تيتان" في بيان، إنها ترجح أن كل من كان على متن الغواصة قد توفوا.

وأضافت: "قلوبنا مع المفقودين الخمسة وأفراد عائلاتهم في هذا الظرف المأساوي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие подразделений ВДВ проходят боевую подготовку с зенитной пушкой С-60 на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة03:58 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع20 يونيو, 09:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала