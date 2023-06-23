https://sputnikarabic.ae/20230623/مشاهد-تحليلية-لانفجار-الغواصة-تيتان-في-قاع-المحيط-فيديو--1078413388.html
مشاهد تحليلية لانفجار الغواصة "تيتان" في قاع المحيط... فيديو
مشاهد تحليلية لانفجار الغواصة "تيتان" في قاع المحيط... فيديو
تداولت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، فيديو تحليليًا يظهر كيفية حدوث الانفجار الذي دمر الغواصة "تيتان"، والذي أودى بحياة 5 أشخاص كانوا على متنها. 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T09:12+0000
2023-06-23T09:12+0000
2023-06-23T09:17+0000
مجتمع
نادي الفيديو
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وتظهر المشاهد لحظة حدوث انفجار داخلي للغواصة الذي يحدث عادة نتيجة خلل في الغواصة واختلال الضغط الشديد.وأكد خفر السواحل الأمريكي في بيان صعوبة انتشال جثامين طاقم الغواصة المفقودة رغم استمرار جهود البحث.وأضافت: "قلوبنا مع المفقودين الخمسة وأفراد عائلاتهم في هذا الظرف المأساوي".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
مشاهد تحليلية لانفجار الغواصة "تيتان" في قاع المحيط... فيديو
09:12 GMT 23.06.2023 (تم التحديث: 09:17 GMT 23.06.2023) تابعنا عبر
تداولت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، فيديو تحليليًا يظهر كيفية حدوث الانفجار الذي دمر الغواصة "تيتان"، والذي أودى بحياة 5 أشخاص كانوا على متنها.
وتظهر المشاهد لحظة حدوث انفجار داخلي للغواصة الذي يحدث عادة نتيجة خلل في الغواصة واختلال الضغط الشديد.
وأعلن خفر السواحل الأمريكي، أمس الخميس، وفاة جميع من كانوا داخل الغواصة المفقودة "تيتان"، منذ أيام قرب موقع سفينة "تيتانيك" الغارقة في مياه المحيط الأطلسي.
وأكد
خفر السواحل الأمريكي في بيان صعوبة انتشال جثامين طاقم الغواصة المفقودة رغم استمرار جهود البحث.
من جانبها، قالت شركة "أوشن غيت"، المشغلة للغواصة السياحية "تيتان" في بيان، إنها ترجح أن كل من كان على متن الغواصة قد توفوا.
وأضافت: "قلوبنا مع المفقودين الخمسة وأفراد عائلاتهم في هذا الظرف المأساوي".