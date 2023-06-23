https://sputnikarabic.ae/20230623/مشاهد-للحظة-اعتقال-مجموعة-حاولت-تهريب-مادة-مشعة-من-روسيا-لصالح-نظام-كييف-1078410935.html
مشاهد للحظة اعتقال مجموعة حاولت تهريب مادة مشعة من روسيا لصالح نظام كييف
مشاهد للحظة اعتقال مجموعة حاولت تهريب مادة مشعة من روسيا لصالح نظام كييف
نشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، مشاهد تظهر لحظة القبض على مجموعة أشخاص حاولوا نقل 1 كيلوغرام من مادة مشعة لاستخدامها لصالح نظام كييف. 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T07:10+0000
2023-06-23T07:10+0000
2023-06-23T07:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إلقاء القبض على 5 أشخاص حاولوا نقل 1 كغ من مادة "السيزيوم 137" المشعة إلى الخارج.وأشار الأمن الفيدرالي الروسي إلى أن الهدف من عملية نقلها هو استخدامها لاحقا في منطقة العملية العسكرية الأوكرانية بهدف تشويه سمعة روسيا.
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روسيا
مشاهد للحظة اعتقال مجموعة حاولت تهريب مادة مشعة من روسيا لصالح نظام كييف
07:10 GMT 23.06.2023 (تم التحديث: 07:19 GMT 23.06.2023) تابعنا عبر
يتبع
نشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، مشاهد تظهر لحظة القبض على مجموعة أشخاص حاولوا نقل 1 كيلوغرام من مادة مشعة لاستخدامها لصالح نظام كييف.
وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إلقاء القبض على 5 أشخاص حاولوا نقل 1 كغ من مادة "السيزيوم 137" المشعة إلى الخارج.
وأشار الأمن الفيدرالي الروسي إلى أن الهدف من عملية نقلها هو استخدامها لاحقا في منطقة العملية العسكرية الأوكرانية بهدف تشويه سمعة روسيا.