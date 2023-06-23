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https://sputnikarabic.ae/20230623/مشهد-استثنائي-أب-ونجله-يناقشان-سويا-رسالة-الماجستير-في-الجزائر-صور-وفيديو-1078434702.html
مشهد استثنائي... أب ونجله يناقشان سويا رسالة "الماجستير" في الجزائر... صور وفيديو
مشهد استثنائي... أب ونجله يناقشان سويا رسالة "الماجستير" في الجزائر... صور وفيديو
لفت أب ونجله الأنظار، بعد أن شوهدا وهما يناقشان سويا رسالة "الماجستير" من إعدادهما، وذلك في كلية الحقوق والعلوم ‏السياسية بجامعة عبد الله مرسلي، بولاية تيبازة... 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T17:20+0000
2023-06-23T17:20+0000
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وتناولت الرسالة موضوع "القرارات القابلة للانفصال بين النظرية والتطبيق"، وفقا لصحيفة "الشروق" الجزائرية.وبعد مناقشة الرسالة، نال الأب ونجله تقدير "ممتاز"، وعلامة 19/20.وكتب المشرف على البحث العلمي، الدكتور كمال دحماني: “في حادثة استثنائية ونادرة تستدعي الفخر والاعتزاز، تم اليوم مناقشة مذكرة ماستر من إعداد الوالد، محمد بلكبير نور الدين، وولده محمد بلكبير يوسف".وتابع دحماني: “بهكذا أعمال ونماذج نتشرف ونسعد، عمل يستحق الإشادة والشكر، وتشكل هذه المناسبة سابقة.. هكذا يتحقق بأن العلم لا حدود له ولا قيود".من ناحيته، نشر الابن، يوسف محمد بلكبير، عبر حسابه على مواقع التواصل، صورا لمناقشته رسالة "الماجستير" مع والده، وكتب معها: "كل الشكر لأبي الذي كان سندا لي، اليوم تمت مناقشة مذكرتي لشهادة الماستر بتقدير ممتاز 19/20".
https://sputnikarabic.ae/20230201/أبو-ظبي-تشترط-الحصول-على-الماجستير-لمزاولة-15-مهنة-1072948260.html
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منوعات, الجزائر, العالم العربي, أخبار العالم الآن
منوعات, الجزائر, العالم العربي, أخبار العالم الآن

مشهد استثنائي... أب ونجله يناقشان سويا رسالة "الماجستير" في الجزائر... صور وفيديو

17:20 GMT 23.06.2023
© AFP 2023 / JAAFAR ASHTIYEHحفل تخرج
حفل تخرج - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2023
حفل تخرج
© AFP 2023 / JAAFAR ASHTIYEH
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لفت أب ونجله الأنظار، بعد أن شوهدا وهما يناقشان سويا رسالة "الماجستير" من إعدادهما، وذلك في كلية الحقوق والعلوم ‏السياسية بجامعة عبد الله مرسلي، بولاية تيبازة الجزائرية.‏
وتناولت الرسالة موضوع "القرارات القابلة للانفصال بين النظرية والتطبيق"، وفقا لصحيفة "الشروق" الجزائرية.
وبعد مناقشة الرسالة، نال الأب ونجله تقدير "ممتاز"، وعلامة 19/20.
وكتب المشرف على البحث العلمي، الدكتور كمال دحماني: “في حادثة استثنائية ونادرة تستدعي الفخر والاعتزاز، تم اليوم مناقشة مذكرة ماستر من إعداد الوالد، محمد بلكبير نور الدين، وولده محمد بلكبير يوسف".
مدينة أبو ظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
مجتمع
أبو ظبي تشترط الحصول على الماجستير لمزاولة 15 مهنة
1 فبراير, 09:43 GMT
وتابع دحماني: “بهكذا أعمال ونماذج نتشرف ونسعد، عمل يستحق الإشادة والشكر، وتشكل هذه المناسبة سابقة.. هكذا يتحقق بأن العلم لا حدود له ولا قيود".
من ناحيته، نشر الابن، يوسف محمد بلكبير، عبر حسابه على مواقع التواصل، صورا لمناقشته رسالة "الماجستير" مع والده، وكتب معها: "كل الشكر لأبي الذي كان سندا لي، اليوم تمت مناقشة مذكرتي لشهادة الماستر بتقدير ممتاز 19/20".
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