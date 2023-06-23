مشهد استثنائي... أب ونجله يناقشان سويا رسالة "الماجستير" في الجزائر... صور وفيديو
© AFP 2023 / JAAFAR ASHTIYEHحفل تخرج
حفل تخرج
© AFP 2023 / JAAFAR ASHTIYEH
لفت أب ونجله الأنظار، بعد أن شوهدا وهما يناقشان سويا رسالة "الماجستير" من إعدادهما، وذلك في كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة عبد الله مرسلي، بولاية تيبازة الجزائرية.
وتناولت الرسالة موضوع "القرارات القابلة للانفصال بين النظرية والتطبيق"، وفقا لصحيفة "الشروق" الجزائرية.
وبعد مناقشة الرسالة، نال الأب ونجله تقدير "ممتاز"، وعلامة 19/20.
#قارة #الجزائر— Amara Boualem (@AmaraBoualem6) June 22, 2023
مناقشة مذكرة تخرج ماستر من إعداد أب وإبنه ( الأب نور الدين محمد بلكبير والإبن يوسف)
معهد الحقوق والعلوم السياسية بتيبازة. pic.twitter.com/SKi4uzTGNi
وكتب المشرف على البحث العلمي، الدكتور كمال دحماني: “في حادثة استثنائية ونادرة تستدعي الفخر والاعتزاز، تم اليوم مناقشة مذكرة ماستر من إعداد الوالد، محمد بلكبير نور الدين، وولده محمد بلكبير يوسف".
شهد معهد الحقوق والعلوم السياسية بتيبازة حادثة لا تتكرر كثيرا وهي مناقشة مذكرة ماستر من إعداد والد وإبنه (الوالد محمد بلكبير نور الدين )وولده( محمد بلكبير يوسف) حول موضوع القرارات القابلة للإنفصال بين النظرية والتطبيق وتشكل هذه المناسبة سابقة بالمركز الجامعي ❤#الجزائر pic.twitter.com/6rYYcan0ar— Manar_Gis (@GisManar) June 21, 2023
1 فبراير, 09:43 GMT
وتابع دحماني: “بهكذا أعمال ونماذج نتشرف ونسعد، عمل يستحق الإشادة والشكر، وتشكل هذه المناسبة سابقة.. هكذا يتحقق بأن العلم لا حدود له ولا قيود".
من ناحيته، نشر الابن، يوسف محمد بلكبير، عبر حسابه على مواقع التواصل، صورا لمناقشته رسالة "الماجستير" مع والده، وكتب معها: "كل الشكر لأبي الذي كان سندا لي، اليوم تمت مناقشة مذكرتي لشهادة الماستر بتقدير ممتاز 19/20".