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https://sputnikarabic.ae/20230623/مصدرو-تكنولوجيا-المعلومات-الروس-يعقدون-90-اجتماعا-في-الإمارات-خلال-مهمة-تجارية--1078414198.html
مصدرو تكنولوجيا المعلومات الروس يعقدون 90 اجتماعا في الإمارات خلال مهمة تجارية
مصدرو تكنولوجيا المعلومات الروس يعقدون 90 اجتماعا في الإمارات خلال مهمة تجارية
عقدت مجموعة شركات روسية مختصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والمدن الذكية تحت رعاية العلامة التجارية الروسية "Made in Russia" (صنع في روسيا)، سلسلة اجتماعات في... 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T09:49+0000
2023-06-23T09:49+0000
روسيا
اقتصاد
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وحضر الاجتماعات 15 شركة روسية قدمت حلولا فعالة وثورية في مجالات البنية التحتية المدنية، بالإضافة إلى تحسين إجراءات الأعمال والبناء والطب، بحسب تقارير مركز التصدير الروسي.وجاء في التقرير: "في غضون يومين فقط، عقدت الشركات الروسية 96 اجتماعا تجاريا هادفا مع 27 ممثلا من الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك ممثلين عن القطاع العام، بالإضافة إلى شركات الاستثمار والهندسة وتكنولوجيا المعلومات".الجدير بالذكر، أن فرصة التسجيل للمشاركة في مهمة تجارية أو معرض أجنبي متوفرة على المنصة الرقمية الخاصة في مركز التصدير الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20230616/بوتين-يلتقي-بالرئيس-الإماراتي-محمد-بن-زايد-آل-نهيان-1078168207.html
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روسيا, اقتصاد
روسيا, اقتصاد

مصدرو تكنولوجيا المعلومات الروس يعقدون 90 اجتماعا في الإمارات خلال مهمة تجارية

09:49 GMT 23.06.2023
© AP Photo / Jon Gambrellمعرض "إكسبو 2020 دبي" في دبي، الإمارات العربية المتحدة 1 أكتوبر 2021
معرض إكسبو 2020 دبي في دبي، الإمارات العربية المتحدة 1 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2023
© AP Photo / Jon Gambrell
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عقدت مجموعة شركات روسية مختصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والمدن الذكية تحت رعاية العلامة التجارية الروسية "Made in Russia" (صنع في روسيا)، سلسلة اجتماعات في 19 و20 يونيو / حزيران، في الإمارات العربية المتحدة.
وحضر الاجتماعات 15 شركة روسية قدمت حلولا فعالة وثورية في مجالات البنية التحتية المدنية، بالإضافة إلى تحسين إجراءات الأعمال والبناء والطب، بحسب تقارير مركز التصدير الروسي.
وجاء في التقرير: "في غضون يومين فقط، عقدت الشركات الروسية 96 اجتماعا تجاريا هادفا مع 27 ممثلا من الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك ممثلين عن القطاع العام، بالإضافة إلى شركات الاستثمار والهندسة وتكنولوجيا المعلومات".
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ويقدر مجموع الإمكانات الإجمالية المطروحة في الاجتماعات بأكثر من 9.6 ملايين دولار.

الجدير بالذكر، أن فرصة التسجيل للمشاركة في مهمة تجارية أو معرض أجنبي متوفرة على المنصة الرقمية الخاصة في مركز التصدير الروسي.
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