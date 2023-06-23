https://sputnikarabic.ae/20230623/مقتل-وفقدان-15-مهاجرا-وإنقاذ-152-بعد-غرق-3-قوارب-قبالة-سواحل-تونس-1078412092.html

مقتل وفقدان 15 مهاجرا وإنقاذ 152 بعد غرق 3 قوارب قبالة سواحل تونس

مقتل وفقدان 15 مهاجرا وإنقاذ 152 بعد غرق 3 قوارب قبالة سواحل تونس

أكد مسؤول تونسي، اليوم الجمعة، مقتل وفقدان 15 مهاجرا وإنقاذ 152 آخرين بعد غرق 3 قوارب قبالة سواحل تونس. 23.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-23T08:18+0000

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ونقلت قناة "نسمة"، صباح اليوم الجمعة، عن مصدر تونسي مسؤول، أنه توفي 3 مهاجرين أفارقة، وفقد ما لا يقل عن 12 مهاجرا آخرين، بعد غرق 3 قوارب قبالة سواحل تونس خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا.وذكر فوزي الصمودي، وكيل الجمهورية التونسية والمتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في صفاقس، أن "ما لا يقل عن 12 مهاجرا أفريقيا فقدوا وتوفي ثلاثة آخرون، بعد غرق ثلاثة قوارب قبالة تونس أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى السواحل الأوروبية.وأوضح المسؤول التونسي أن وحدات الحرس البحري في بلاده نجحت في إنقاذ 152 آخرين قبالة ساحل مدينة صفاقس.ويذكر، أنه في شهر مارس/آذار الماضي، لقي نحو 19 مهاجرا حتفهم إثر غرق قاربهم في رحلة هجرة غير شرعية كانت متجهة إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط أمام سواحل تونس.وقع الحادث قبالة السواحل التونسية، حسبما ذكر موقع "نسمة" التونسي، الذي أشار إلى قول رمضان بن عمر، المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن المهاجرين الذين لقوا حتفهم ينتمون إلى دول أفريقية، جنوب الصحراء.وتابع: "كان القارب متجها إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط، لكنه غرق وتسبب في مقتل من على متنه"، مشيرا إلى أن غرق القارب هو الأحدث قبالة سواحل تونس.وشهدت الأيام الأخيرة زيادة كبيرة في عدد قوارب الهجرة غير الشرعية المتجهة إلى إيطاليا، ووصل عدد القوارب الغارقة خلال الأيام الماضية نحو 5 قوارب، ما أسفر عن وفاة 9 أشخاص واعتبار 67 آخرين في عداد المفقودين.ولفت الموقع إلى أن جورجيا ميلوني، دعت الاتحاد الأوروبي، الجمعة الماضي، إلى دعم تونس في الأزمة المالية الحالية، حتى لا تؤدي تلك الصعوبات إلى موجة هجرة غير شرعية إلى أوروبا بمستويات غير مسبوقة.

https://sputnikarabic.ae/20230110/إنقاذ-56-مهاجرا-أبحروا-من-تونس-ونقلهم-إلى-لامبيدوزا-الإيطالية-1072106123.html

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