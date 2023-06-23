https://sputnikarabic.ae/20230623/مندوب-روسيا-في-مجلس-الأمن-الغرب-لن-يسمح-لكييف-بإجراء-أي-مفاوضات-حتى-نفاد-الأوكرانيين-1078433940.html
مندوب روسيا في مجلس الأمن: الغرب لن يسمح لكييف بإجراء أي مفاوضات حتى نفاد الأوكرانيين
مندوب روسيا في مجلس الأمن: الغرب لن يسمح لكييف بإجراء أي مفاوضات حتى نفاد الأوكرانيين
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن الغرب لن يسمح لكييف بإجراء أي مفاوضات حتى نفاد الأوكرانيين. 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T16:45+0000
2023-06-23T16:45+0000
2023-06-23T16:45+0000
روسيا
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وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "يسعون جاهدين في واشنطن ولندن وبروكسل لعدم إجراء أي مفاوضات، حيث لم يفكروا أبدًا في أوكرانيا على هذا النحو ومصالحها. اليوم وعلى خلفية ما يحدث أصبح من الواضح أنهم مهتمون في هذا البلد فقط كأداة لإضعاف روسيا أو على الأقل احتوائها".وتابع: "لهذا السبب، لن يُسمح لنظام كييف الدمية بالتحدث عن السلام، على الأقل حتى نفاد الأوكرانيين".وأشار إلى أن االرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي "وزمرته"، يواجهون مهمة كيفية تحقيق انتصار من إخفاق تام، والتي تحولت فيما بعد إلى ما يسمى بالهجوم.وأشار نيبينزيا إلى أن روسيا تشعر بالخيبة من تجاهل الأمين العام للأمم المتحدة رسالة موسكو المرسلة في أكتوبر/تشرين الأول، حول خطط كييف بشأن سد محطة كاخوفسكايا.وأكد أن روسيا لن تسهل توريد الحبوب الأوكرانية إلى الدول الغربية الغنية، تحت غطاء تلبية احتياجات الدول المحتاجة، مبديا في ذات الوقت استعداد روسيا لمساعدة البلدان الفقيرة بالحبوب والأسمدة.وقال: "نحن جاهزون لمساعدة البلدان الفقيرة والمحتاجة عبر إمدادها بالحبوب والأسمدة، لكننا لن نغطي على التوريدات التجارية للحبوب من أوكرانيا إلى البلدان الغربية الغنية تحت عنوان حماية مصالح المحتاجين".
https://sputnikarabic.ae/20230620/الأمم-المتحدة-توليد-الطاقة-في-أوكرانيا-انخفض-بنسبة-50--1078318437.html
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روسيا
مندوب روسيا في مجلس الأمن: الغرب لن يسمح لكييف بإجراء أي مفاوضات حتى نفاد الأوكرانيين
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أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن الغرب لن يسمح لكييف بإجراء أي مفاوضات حتى نفاد الأوكرانيين.
وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "يسعون جاهدين في واشنطن ولندن وبروكسل لعدم إجراء أي مفاوضات، حيث لم يفكروا أبدًا في أوكرانيا على هذا النحو ومصالحها. اليوم وعلى خلفية ما يحدث أصبح من الواضح أنهم مهتمون في هذا البلد فقط كأداة لإضعاف روسيا أو على الأقل احتوائها".
وتابع: "لهذا السبب، لن يُسمح لنظام كييف الدمية بالتحدث عن السلام، على الأقل حتى نفاد الأوكرانيين".
وأشار إلى أن االرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي "وزمرته"، يواجهون مهمة كيفية تحقيق انتصار من إخفاق تام، والتي تحولت فيما بعد إلى ما يسمى بالهجوم.
وأشار نيبينزيا إلى أن روسيا تشعر بالخيبة من تجاهل الأمين العام للأمم المتحدة رسالة موسكو المرسلة في أكتوبر/تشرين الأول، حول خطط كييف بشأن سد محطة كاخوفسكايا.
وأكد أن روسيا لن تسهل توريد الحبوب الأوكرانية إلى الدول الغربية الغنية، تحت غطاء تلبية احتياجات الدول المحتاجة، مبديا في ذات الوقت استعداد روسيا لمساعدة البلدان الفقيرة بالحبوب والأسمدة.
وقال: "نحن جاهزون لمساعدة البلدان الفقيرة والمحتاجة عبر إمدادها بالحبوب والأسمدة، لكننا لن نغطي على التوريدات التجارية للحبوب من أوكرانيا إلى البلدان الغربية الغنية تحت عنوان حماية مصالح المحتاجين".