https://sputnikarabic.ae/20230623/ناريشكين-النخب-الغربية-تتوهم-أنه-يمكن-تدمير-روسيا-بقوة-السلاح-1078411776.html
ناريشكين: النخب الغربية تتوهم أنه يمكن تدمير روسيا بقوة السلاح
ناريشكين: النخب الغربية تتوهم أنه يمكن تدمير روسيا بقوة السلاح
صرح سيرغي ناريشكين، مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، بأن النخب الغربية تعتقد أنه يمكن تدمير روسيا بقوة السلاح، لكن هذا وهم عميق. 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T07:58+0000
2023-06-23T07:58+0000
2023-06-23T08:07+0000
روسيا
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الناتو
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وقال في مؤتمر صحفي تحت عنوان "إملاء النصر": "توصلت بعض النخب الغربية إلى فكرة إمكانية سحق روسيا بقوة السلاح. العواقب الوخيمة لهذا الوهم العميق يشعر بها اليوم مقاتلو القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة من الدول الغربية، الذين يموتون بشكل كبير في الجبهة من أجل المصالح الغريبة تمامًا للدوائر الحاكمة في واشنطن وعدد من عواصم دول الناتو الأخرى".وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.وصرحت وزارة الخارجية الروسية بأن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وأشار الكرملين إلى أن ضخ أوكرانيا بالسلاح من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.وذكر لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط توريد الأسلحة، ولكن أيضًا تدريب الأفراد... في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".
https://sputnikarabic.ae/20230620/الاستخبارات-الروسية-تدعو-موظفي-البعثات-الدبلوماسية-الأوكرانية-للحضور-إلى-موسكو-1078288255.html
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روسيا, العالم, الناتو
ناريشكين: النخب الغربية تتوهم أنه يمكن تدمير روسيا بقوة السلاح
07:58 GMT 23.06.2023 (تم التحديث: 08:07 GMT 23.06.2023) تابعنا عبر
صرح سيرغي ناريشكين، مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، بأن النخب الغربية تعتقد أنه يمكن تدمير روسيا بقوة السلاح، لكن هذا وهم عميق.
وقال في مؤتمر صحفي تحت عنوان "إملاء النصر": "توصلت بعض النخب الغربية إلى فكرة إمكانية سحق روسيا بقوة السلاح. العواقب الوخيمة لهذا الوهم العميق يشعر بها اليوم مقاتلو القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة من الدول الغربية، الذين يموتون بشكل كبير في الجبهة من أجل المصالح الغريبة تمامًا للدوائر الحاكمة في واشنطن وعدد من عواصم دول الناتو الأخرى".
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
وصرحت وزارة الخارجية الروسية بأن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وأشار الكرملين إلى أن ضخ أوكرانيا بالسلاح من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
وذكر لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط توريد الأسلحة، ولكن أيضًا تدريب الأفراد... في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".