عربي
https://sputnikarabic.ae/20230623/ناريشكين-النخب-الغربية-تتوهم-أنه-يمكن-تدمير-روسيا-بقوة-السلاح-1078411776.html
ناريشكين: النخب الغربية تتوهم أنه يمكن تدمير روسيا بقوة السلاح
ناريشكين: النخب الغربية تتوهم أنه يمكن تدمير روسيا بقوة السلاح
صرح سيرغي ناريشكين، مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، بأن النخب الغربية تعتقد أنه يمكن تدمير روسيا بقوة السلاح، لكن هذا وهم عميق. 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T07:58+0000
2023-06-23T08:07+0000
روسيا
العالم
الناتو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101454/75/1014547589_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_80a70b49fb57c3dba3fe63098c521382.jpg
وقال في مؤتمر صحفي تحت عنوان "إملاء النصر": "توصلت بعض النخب الغربية إلى فكرة إمكانية سحق روسيا بقوة السلاح. العواقب الوخيمة لهذا الوهم العميق يشعر بها اليوم مقاتلو القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة من الدول الغربية، الذين يموتون بشكل كبير في الجبهة من أجل المصالح الغريبة تمامًا للدوائر الحاكمة في واشنطن وعدد من عواصم دول الناتو الأخرى".وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.وصرحت وزارة الخارجية الروسية بأن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وأشار الكرملين إلى أن ضخ أوكرانيا بالسلاح من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.وذكر لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط توريد الأسلحة، ولكن أيضًا تدريب الأفراد... في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".
https://sputnikarabic.ae/20230620/الاستخبارات-الروسية-تدعو-موظفي-البعثات-الدبلوماسية-الأوكرانية-للحضور-إلى-موسكو-1078288255.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101454/75/1014547589_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_afca2fa1055ae86703b65ed57fe14af2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, الناتو
روسيا, العالم, الناتو

ناريشكين: النخب الغربية تتوهم أنه يمكن تدمير روسيا بقوة السلاح

07:58 GMT 23.06.2023 (تم التحديث: 08:07 GMT 23.06.2023)
© Sputnik . Sergei Guneev / الانتقال إلى بنك الصوررئيس مجلس الدوما سيرغي ناريشكين
رئيس مجلس الدوما سيرغي ناريشكين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2023
© Sputnik . Sergei Guneev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
صرح سيرغي ناريشكين، مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، بأن النخب الغربية تعتقد أنه يمكن تدمير روسيا بقوة السلاح، لكن هذا وهم عميق.
وقال في مؤتمر صحفي تحت عنوان "إملاء النصر": "توصلت بعض النخب الغربية إلى فكرة إمكانية سحق روسيا بقوة السلاح. العواقب الوخيمة لهذا الوهم العميق يشعر بها اليوم مقاتلو القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة من الدول الغربية، الذين يموتون بشكل كبير في الجبهة من أجل المصالح الغريبة تمامًا للدوائر الحاكمة في واشنطن وعدد من عواصم دول الناتو الأخرى".
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
سيرغي ناريشكين رئيس الجمعية التاريخية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2023
الاستخبارات الروسية تدعو موظفي البعثات الدبلوماسية الأوكرانية للحضور إلى موسكو
20 يونيو, 08:52 GMT
وصرحت وزارة الخارجية الروسية بأن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وأشار الكرملين إلى أن ضخ أوكرانيا بالسلاح من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
وذكر لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط توريد الأسلحة، ولكن أيضًا تدريب الأفراد... في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие подразделений ВДВ проходят боевую подготовку с зенитной пушкой С-60 на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة03:58 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع20 يونيو, 09:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала