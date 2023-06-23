عربي
مشاهد للحظة اعتقال مجموعة حاولت تهريب مادة مشعة من روسيا لصالح نظام كييف
https://sputnikarabic.ae/20230623/نتنياهو-نرى-بالفعل-ظهور-أسلحة-غربية-على-حدودنا-1078410737.html
نتنياهو: نرى بالفعل ظهور أسلحة غربية على حدودنا
نتنياهو: نرى بالفعل ظهور أسلحة غربية على حدودنا
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الأسلحة الغربية المقدمة لأوكرانيا تظهر عند الحدود الإسرائيلية. 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T07:02+0000
2023-06-23T07:02+0000
اسرائيل
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/1d/1071718694_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_430e0c0130220ff0cf1e286eb53e515d.jpg
وأضاف: "لدينا أيضًا مخاوف من أن أي أنظمة نعطيها لأوكرانيا ستستخدم ضدنا، قد تقع في أيدي إيران .... وبالمناسبة، هذا ليس احتمالًا نظريًا. حدث هذا بالفعل مع الأسلحة الغربية المضادة للدبابات التي نجدها الآن على حدودنا".وتابع حديثه في مقابلة مع صحيفة "جيروزاليم بوست": "لدينا حدود عسكرية مع روسيا، الطيارون الإسرائيليون يحلقون بجانب الطيارين الروس في سماء سوريا".وأشار إلى أنه "لهذا السبب نرفض توريد الأسلحة إلى أوكرانيا".وفي وقت سابق، خلال مناقشة أعضاء اللجنة لبعض القضايا والملفات السياسية الداخلية والخارجية، تهرّب رئيس الوزراء الإسرائيلي، من الرد على سؤال يتعلق بعدم سفره إلى أوكرانيا، حتى الآن، رغم سفر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من قبل.
https://sputnikarabic.ae/20230622/بن-غفير-يعلن-عن-قرار-جديد-بشأن-احتجاجات-الدروز-في-الجولان-المحتل-1078401291.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/1d/1071718694_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_3e38a4ae3094533f85978cfadfebb021.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اسرائيل, العالم
اسرائيل, العالم

نتنياهو: نرى بالفعل ظهور أسلحة غربية على حدودنا

07:02 GMT 23.06.2023
© AP Photo / Oren Zivرئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2023
© AP Photo / Oren Ziv
تابعنا عبرTelegramNabd
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الأسلحة الغربية المقدمة لأوكرانيا تظهر عند الحدود الإسرائيلية.
وأضاف: "لدينا أيضًا مخاوف من أن أي أنظمة نعطيها لأوكرانيا ستستخدم ضدنا، قد تقع في أيدي إيران .... وبالمناسبة، هذا ليس احتمالًا نظريًا. حدث هذا بالفعل مع الأسلحة الغربية المضادة للدبابات التي نجدها الآن على حدودنا".
وتابع حديثه في مقابلة مع صحيفة "جيروزاليم بوست": "لدينا حدود عسكرية مع روسيا، الطيارون الإسرائيليون يحلقون بجانب الطيارين الروس في سماء سوريا".
وأشار إلى أنه "لهذا السبب نرفض توريد الأسلحة إلى أوكرانيا".
زيارة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2023
بن غفير يعلن عن قرار جديد بشأن احتجاجات الدروز في الجولان المحتل
أمس, 17:46 GMT
وفي وقت سابق، خلال مناقشة أعضاء اللجنة لبعض القضايا والملفات السياسية الداخلية والخارجية، تهرّب رئيس الوزراء الإسرائيلي، من الرد على سؤال يتعلق بعدم سفره إلى أوكرانيا، حتى الآن، رغم سفر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من قبل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие подразделений ВДВ проходят боевую подготовку с зенитной пушкой С-60 на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة03:58 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع20 يونيو, 09:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала