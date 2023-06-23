https://sputnikarabic.ae/20230623/نتنياهو-نرى-بالفعل-ظهور-أسلحة-غربية-على-حدودنا-1078410737.html
نتنياهو: نرى بالفعل ظهور أسلحة غربية على حدودنا
نتنياهو: نرى بالفعل ظهور أسلحة غربية على حدودنا
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الأسلحة الغربية المقدمة لأوكرانيا تظهر عند الحدود الإسرائيلية. 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T07:02+0000
2023-06-23T07:02+0000
2023-06-23T07:02+0000
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وأضاف: "لدينا أيضًا مخاوف من أن أي أنظمة نعطيها لأوكرانيا ستستخدم ضدنا، قد تقع في أيدي إيران .... وبالمناسبة، هذا ليس احتمالًا نظريًا. حدث هذا بالفعل مع الأسلحة الغربية المضادة للدبابات التي نجدها الآن على حدودنا".وتابع حديثه في مقابلة مع صحيفة "جيروزاليم بوست": "لدينا حدود عسكرية مع روسيا، الطيارون الإسرائيليون يحلقون بجانب الطيارين الروس في سماء سوريا".وأشار إلى أنه "لهذا السبب نرفض توريد الأسلحة إلى أوكرانيا".وفي وقت سابق، خلال مناقشة أعضاء اللجنة لبعض القضايا والملفات السياسية الداخلية والخارجية، تهرّب رئيس الوزراء الإسرائيلي، من الرد على سؤال يتعلق بعدم سفره إلى أوكرانيا، حتى الآن، رغم سفر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من قبل.
https://sputnikarabic.ae/20230622/بن-غفير-يعلن-عن-قرار-جديد-بشأن-احتجاجات-الدروز-في-الجولان-المحتل-1078401291.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اسرائيل, العالم
نتنياهو: نرى بالفعل ظهور أسلحة غربية على حدودنا
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الأسلحة الغربية المقدمة لأوكرانيا تظهر عند الحدود الإسرائيلية.
وأضاف: "لدينا أيضًا مخاوف من أن أي أنظمة نعطيها لأوكرانيا ستستخدم ضدنا، قد تقع في أيدي إيران .... وبالمناسبة، هذا ليس احتمالًا نظريًا. حدث هذا بالفعل مع الأسلحة الغربية المضادة للدبابات التي نجدها الآن على حدودنا".
وتابع حديثه في مقابلة مع صحيفة "جيروزاليم بوست": "لدينا حدود عسكرية مع روسيا، الطيارون الإسرائيليون يحلقون بجانب الطيارين الروس في سماء سوريا".
وأشار إلى أنه "لهذا السبب نرفض توريد الأسلحة إلى أوكرانيا".
وفي وقت سابق، خلال مناقشة أعضاء اللجنة لبعض القضايا والملفات السياسية الداخلية والخارجية، تهرّب رئيس الوزراء الإسرائيلي، من الرد على سؤال يتعلق بعدم سفره إلى أوكرانيا، حتى الآن، رغم سفر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من قبل.