عربي
https://sputnikarabic.ae/20230623/نجاح-أولى-تجارب-التاكسي-الجوي-في-السعودية-فيديو-1078429735.html
نجاح أولى تجارب "التاكسي الجوي" في السعودية... فيديو
نجاح أولى تجارب "التاكسي الجوي" في السعودية... فيديو
شهدت المملكة العربية السعودية، خلال الأسبوع الحالي، نجاح تحليق "التاكسي الجوي"، لأول مرة في ‏تاريخها.‏ 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T14:27+0000
2023-06-23T14:27+0000
نادي الفيديو
السعودية
أخبار السعودية اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0b/0b/1050679597_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_961b0ceb824107aed1a32256126c4007.jpg
ونجحت سلسلة من تجارب رحلات "التاكسي الجوي"، الذي يحلق في الهواء بصورة عمودية، في منطقة "نيوم" (شمال غرب)، يوم الأربعاء الماضي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).وقالت شركتا "نيوم" السعودية وشركة ألمانية خاصة هي "فولوكوبتر"، أن الرحلات التجريبية نجحت في مختلف الظروف الجوية المنتشرة في المملكة، طوال عملية تصنيع "التاكسي الجوي" التي استمرت 18 شهرا.وتهدف تجربة "التاكسي الجوي" إلى "بناء منظومة لحركة التنقل الجوي الحضري الكهربائي والخالي من الانبعاثات"، وفقا لبيان مشترك صادر من الشركتين السعودية والألمانية.ومن المتوقع أن يحصل "التاكسي الجوي" في المملكة العربية السعودية على شهادة اعتماد بحلول العام المقبل 2024، مع البدء الشامل له في مصانعه بألمانيا، مع القدرة على تسليم أكثر من 50 وحدة منه سنويا، بحسب "واس".
https://sputnikarabic.ae/20181130/الأردن-التاكسي-الطائر-فيديو-1037096947.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0b/0b/1050679597_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_8aa66cd6d2698e95d0ce85cc8c26039a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
نادي الفيديو, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي

نجاح أولى تجارب "التاكسي الجوي" في السعودية... فيديو

14:27 GMT 23.06.2023
© AFP 2023 / Anthony Wallaceتاكسي جوي
تاكسي جوي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2023
تاكسي جوي
© AFP 2023 / Anthony Wallace
تابعنا عبرTelegramNabd
شهدت المملكة العربية السعودية، خلال الأسبوع الحالي، نجاح تحليق "التاكسي الجوي"، لأول مرة في ‏تاريخها.‏
ونجحت سلسلة من تجارب رحلات "التاكسي الجوي"، الذي يحلق في الهواء بصورة عمودية، في منطقة "نيوم" (شمال غرب)، يوم الأربعاء الماضي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
وقالت شركتا "نيوم" السعودية وشركة ألمانية خاصة هي "فولوكوبتر"، أن الرحلات التجريبية نجحت في مختلف الظروف الجوية المنتشرة في المملكة، طوال عملية تصنيع "التاكسي الجوي" التي استمرت 18 شهرا.
وتهدف تجربة "التاكسي الجوي" إلى "بناء منظومة لحركة التنقل الجوي الحضري الكهربائي والخالي من الانبعاثات"، وفقا لبيان مشترك صادر من الشركتين السعودية والألمانية.
عاصمة الأردن عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2018
مجتمع
بالفيديو إطلاق "التاكسي الطائر" في الأردن
30 نوفمبر 2018, 10:21 GMT
ومن المتوقع أن يحصل "التاكسي الجوي" في المملكة العربية السعودية على شهادة اعتماد بحلول العام المقبل 2024، مع البدء الشامل له في مصانعه بألمانيا، مع القدرة على تسليم أكثر من 50 وحدة منه سنويا، بحسب "واس".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие подразделений ВДВ проходят боевую подготовку с зенитной пушкой С-60 на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:20 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع20 يونيو, 09:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала