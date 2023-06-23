https://sputnikarabic.ae/20230623/نجاح-أولى-تجارب-التاكسي-الجوي-في-السعودية-فيديو-1078429735.html
نجاح أولى تجارب "التاكسي الجوي" في السعودية... فيديو
نجاح أولى تجارب "التاكسي الجوي" في السعودية... فيديو
شهدت المملكة العربية السعودية، خلال الأسبوع الحالي، نجاح تحليق "التاكسي الجوي"، لأول مرة في تاريخها. 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T14:27+0000
2023-06-23T14:27+0000
2023-06-23T14:27+0000
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ونجحت سلسلة من تجارب رحلات "التاكسي الجوي"، الذي يحلق في الهواء بصورة عمودية، في منطقة "نيوم" (شمال غرب)، يوم الأربعاء الماضي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).وقالت شركتا "نيوم" السعودية وشركة ألمانية خاصة هي "فولوكوبتر"، أن الرحلات التجريبية نجحت في مختلف الظروف الجوية المنتشرة في المملكة، طوال عملية تصنيع "التاكسي الجوي" التي استمرت 18 شهرا.وتهدف تجربة "التاكسي الجوي" إلى "بناء منظومة لحركة التنقل الجوي الحضري الكهربائي والخالي من الانبعاثات"، وفقا لبيان مشترك صادر من الشركتين السعودية والألمانية.ومن المتوقع أن يحصل "التاكسي الجوي" في المملكة العربية السعودية على شهادة اعتماد بحلول العام المقبل 2024، مع البدء الشامل له في مصانعه بألمانيا، مع القدرة على تسليم أكثر من 50 وحدة منه سنويا، بحسب "واس".
https://sputnikarabic.ae/20181130/الأردن-التاكسي-الطائر-فيديو-1037096947.html
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سبوتنيك عربي
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نادي الفيديو, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
نادي الفيديو, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
نجاح أولى تجارب "التاكسي الجوي" في السعودية... فيديو
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شهدت المملكة العربية السعودية، خلال الأسبوع الحالي، نجاح تحليق "التاكسي الجوي"، لأول مرة في تاريخها.
ونجحت سلسلة من تجارب رحلات "التاكسي الجوي"، الذي يحلق في الهواء بصورة عمودية، في منطقة "نيوم" (شمال غرب)، يوم الأربعاء الماضي، وفقا لوكالة
الأنباء السعودية (واس).
وقالت شركتا "نيوم
" السعودية وشركة ألمانية خاصة هي "فولوكوبتر"، أن الرحلات التجريبية نجحت في مختلف الظروف الجوية المنتشرة في المملكة، طوال عملية تصنيع "التاكسي الجوي" التي استمرت 18 شهرا.
وتهدف تجربة "التاكسي الجوي" إلى "بناء منظومة لحركة التنقل الجوي الحضري الكهربائي والخالي من الانبعاثات"، وفقا لبيان مشترك صادر من الشركتين السعودية والألمانية.
30 نوفمبر 2018, 10:21 GMT
ومن المتوقع أن يحصل "التاكسي الجوي
" في المملكة العربية السعودية على شهادة اعتماد بحلول العام المقبل 2024، مع البدء الشامل له في مصانعه بألمانيا، مع القدرة على تسليم أكثر من 50 وحدة منه سنويا، بحسب "واس".