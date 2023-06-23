نجل بايدن يحضر حفل عشاء في البيت الأبيض مع المدعي العام بعد اعترافه بارتكاب مخالفات... صور وفيديو
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDSهانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في حفل عشاء رسمي بالبيت الأبيض، واشنطن، 22 يونيو/ حزيران 2023
هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في حفل عشاء رسمي بالبيت الأبيض، واشنطن، 22 يونيو/ حزيران 2023
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDS
حضر هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مأدبة عشاء رسمية في البيت الأبيض، مساء أمس الخميس، بعد إعلان وزارة العدل الأمريكية، بأنه سوف يقر بثلاث تهم فيدرالية موجهة إليه.
وحضر بايدن مأدبة عشاء رسمية استضافها البيت الأبيض، كجزء من زيارة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إلى أمريكا، والتي دعي إليها ما يقرب من 400 شخص.
وكان من بين المدعوين للحفل عدد من المسؤولين الأمريكيين البارزين، من بينهم المدعي العام الأمريكي، ميريك جارلاند، ووزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، ووزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ومدير وكالة المخابرات المركزية "سي آي إيه"، وليام بيرنز، إلى جانب عدد من المسؤولين في الحكومة الهندية.
Here is deadbeat Hunter Biden — embroiled in a massive, family-wide corruption scandal — rubbing elbows at last night's White House state dinner pic.twitter.com/tyWXWgXTUu— RNC Research (@RNCResearch) June 23, 2023
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن محامو هانتر بايدن ووزارة العدل الأمريكية عن اتفاق، يقر بموجبه بايدن بالذنب بشأن مخالفات ضريبية، وحيازة أسلحة نارية، في محاولة منهم لحل التحقيق الجنائي الموجه ضده، وإنقاذه من عقوبة السجن.
Deadbeat Hunter Biden had a great time at tonight's White House state dinner, days after announcing his intention to plead guilty to several crimes — and amid a family-wide corruption scandal that deepens by the day pic.twitter.com/X3PX5XZh5x— RNC Research (@RNCResearch) June 23, 2023
وأثار حضور هانتر بايدن العشاء إلى جانب ضيوف مرتبطين بوكالات تحقق معه، انتقادات من جانب بعض أعضاء الحزب الجمهوري.
وعلّق رئيس لجنة الطرق والوسائل بمجلس النواب الأمريكي، جيسون سميث، اليوم الجمعة، أن نجل الرئيس الأمريكي والمدعي العام، تناولا العشاء معا في البيت الأبيض أمس.
كما يأتي حضور هانتر بايدن إلى حفل العشاء في البيت الأبيض، بالتزامن مع إجراء تحقيق في مجلس النواب الأمريكي، بشأن وثائق مكتب التحقيقات الفيدرالي، تتناول مزاعم من مصدر سري بأن هانتر ووالده، جو بايدن، تلقيا ملايين الدولارات، كجزء من مخطط رشوة تشارك فيه مجموعة "بوريزما" الأوكرانية للطاقة.
20 يونيو, 15:27 GMT
وكانت لجنة رقابية بمجلس النواب الأمريكي في وقت سابق، قد كشفت أن أعضاء عائلة الرئيس الأمريكي وشركاءهم، جنوا ملايين الدولارات من كيانات وشركات أجنبية أثناء وبعد فترة منصب نائب الرئيس جو بايدن في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وذلك باستخدام ما يقرب من 20 شركة، والاستفادة من شبكة واسعة من شركاء الأعمال المخفيين.
وحصلت العائلة الأولى وشركاؤهم والشركات على ما لا يقل عن 10 ملايين دولار فقط من الشركات التي يديرها مواطنون صينيون ورومانيون من خلال صفقات مختلفة أبرمها الابن الأول هانتر بايدن، وفقًا لسجلات 4 بنوك منفصلة.
وبالإضافة إلى ذلك، تشير معلومات أخرى إلى أن بايدن كسب عشرات الملايين من الدولارات من هذه الأعمال.