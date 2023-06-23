https://sputnikarabic.ae/20230623/وزير-الخارجية-الأمريكي-يستعرض-نتائج-زيارته-النادرة-إلى-الصين-مع-نظيره-الكوري-الجنوبي-1078435620.html
وزير الخارجية الأمريكي يستعرض نتائج زيارته النادرة إلى الصين مع نظيره الكوري الجنوبي
وزير الخارجية الأمريكي يستعرض نتائج زيارته النادرة إلى الصين مع نظيره الكوري الجنوبي
شرح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، نتائج زيارته إلى الصين، لنظيره من كوريا الجنوبية، بارك جين. 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T18:09+0000
2023-06-23T18:09+0000
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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب".وأكد بلينكين مجددا في الاتصال، على التزام أمريكا تجاه تحالف بلاده مع كوريا الجنوبية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر: "أطلع وزير الخارجية الأمريكي بلينكن نظيره الكوري الجنوبي، بارك جين، على مناقشاته مع مسؤولي الصين بشأن مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية، بما في ذلك الإجراءات المزعزعة للاستقرار المتزايدة لكوريا الشمالية".وأضاف ميلر أن "بلينكن أكد مع وزير خارجية كوريا الجنوبية على أهمية التحالف بين واشنطن وسيئول في الحفاظ على السلام والأمن والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وخارجها".وفي يوم الأحد الماضي، أجرى وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، زيارة إلى العاصمة الصينية بكين، استغرقت يومين، من أجل إجراء محادثات مع نظرائه الصينيين.وتعد زيارة بلينكن إلى بكين هي أول زيارة يقوم بها وزير خارجية أمريكي إلى الصين منذ 5 سنوات، والتي تأتي وسط تدهور كبير في العلاقات بين بكين وواشنطن بسبب مجموعة من القضايا، بما في ذلك قضية تايوان، وإسقاط منطاد صيني فوق الولايات المتحدة، والخلافات المستمرة في مجالات التجارة والتكنولوجيا.
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن
وزير الخارجية الأمريكي يستعرض نتائج زيارته النادرة إلى الصين مع نظيره الكوري الجنوبي
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شرح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، نتائج زيارته إلى الصين، لنظيره من كوريا الجنوبية، بارك جين.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين، وفقا لوكالة
الأنباء الكورية "يونهاب".
وأكد بلينكين مجددا في الاتصال، على التزام أمريكا تجاه تحالف بلاده مع كوريا الجنوبية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر: "أطلع وزير الخارجية الأمريكي بلينكن نظيره الكوري الجنوبي، بارك جين، على مناقشاته مع مسؤولي الصين بشأن مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية، بما في ذلك الإجراءات المزعزعة للاستقرار المتزايدة لكوريا الشمالية".
وأضاف ميلر أن "بلينكن أكد مع وزير خارجية كوريا الجنوبية على أهمية التحالف بين واشنطن وسيئول في الحفاظ على السلام والأمن والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وخارجها".
وفي يوم الأحد الماضي، أجرى وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، زيارة إلى العاصمة الصينية بكين، استغرقت يومين، من أجل إجراء محادثات مع نظرائه الصينيين.
وتعد زيارة بلينكن إلى بكين
هي أول زيارة يقوم بها وزير خارجية أمريكي إلى الصين منذ 5 سنوات، والتي تأتي وسط تدهور كبير في العلاقات بين بكين وواشنطن بسبب مجموعة من القضايا، بما في ذلك قضية تايوان، وإسقاط منطاد صيني فوق الولايات المتحدة، والخلافات المستمرة في مجالات التجارة والتكنولوجيا.