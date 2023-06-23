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https://sputnikarabic.ae/20230623/وزير-تركي-عازمون-على-تحقيق-الاستقرار-المالي-في-أقرب-وقت-1078422355.html
وزير تركي: عازمون على تحقيق الاستقرار المالي في أقرب وقت
وزير تركي: عازمون على تحقيق الاستقرار المالي في أقرب وقت
قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، اليوم الجمعة، إن الحكومة التركية الجديدة لرجب طيب أردوغان عازمة على تحقيق الاستقرار المالي على المدى القصير. 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T12:54+0000
2023-06-23T12:54+0000
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ونقلت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم الجمعة، عن محمد شيمشك أن السياسة الاقتصادية التركية الجديدة لحكومة أردوغان تعمد إلى تحقيق الاستقرار المالي على المدى القصير، واستقرار الأسعار في البلاد.وشدد الوزير التركي على أن حكومة أردوغان مصممة على تحقيق هذه الأهداف على المدى القصير، مضيفا أن "هذه المرحلة بدأت مع بيان البنك المركزي أمس [الخميس]، وستتم إدارة هذه المرحلة بحزم وبشكل تدريجي".ويشار إلى أن البنك المركزي التركي قد قرر رفع معدل الفائدة من 8.5 إلى 15%، وذلك في أول اجتماع عقدته اللجنة النقدية للبنك وذلك برئاسة حفيظة غاية أركان، خلال الحكومة التركية الجديدة.وقال البنك المركزي، في بيان له، عقب أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بعد استلام حفيظة غاية أركان رئاسة البنك، "إن اللجنة قررت رفع سعر الفائدة بمقدار 650 نقطة أساس، من 8.5 إلى 15 في المئة".وأشار إلى أنه قرر بدء عملية التضييق النقدي للحد من التضخم في أسرع وقت ممكن وإرساء توقعات التضخم والسيطرة على التدهور في سلوك التسعير"، مؤكدا أنه "سيتم تعزيز التشديد النقدي تدريجياً عند الضرورة حتى يتم تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم".وكان صافي احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي التركي، انخفض في أوائل الشهر الجاري، إلى مستويات غير مسبوقة.ونقلت قناة "العربية" بيانات رسمية تشير إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي التركي انخفضت إلى "- 5.7 مليار دولار"، وهو أدنى مستوى مسجل على الإطلاق.يشار إلى أن صافي الاحتياطيات بالمركزي التركي هبط بأكثر من 33 مليار دولار منذ نهاية 2022، وتحول إلى السلبي في الشهر الماضي لأول مرة منذ الأسابيع الخمسة الأولى من 2002 مع ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي بمعدلات قياسية خلال فترة الانتخابات.
https://sputnikarabic.ae/20230622/الليرة-التركية-تتراجع-لأدنى-مستوى-في-تاريخها-أمام-الدولار-عقب-قرار-البنك-المركزي-1078388558.html
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الأخبار, أخبار تركيا اليوم, العالم, رجب طيب أردوغان
الأخبار, أخبار تركيا اليوم, العالم, رجب طيب أردوغان

وزير تركي: عازمون على تحقيق الاستقرار المالي في أقرب وقت

12:54 GMT 23.06.2023
© AP Photo / YASIN AKGULعامل بمكتب صرف العملات يعد الليرة التركية أحد مكاتب الصرافة في إسطنبول
عامل بمكتب صرف العملات يعد الليرة التركية أحد مكاتب الصرافة في إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2023
© AP Photo / YASIN AKGUL
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قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، اليوم الجمعة، إن الحكومة التركية الجديدة لرجب طيب أردوغان عازمة على تحقيق الاستقرار المالي على المدى القصير.
ونقلت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم الجمعة، عن محمد شيمشك أن السياسة الاقتصادية التركية الجديدة لحكومة أردوغان تعمد إلى تحقيق الاستقرار المالي على المدى القصير، واستقرار الأسعار في البلاد.
وشدد الوزير التركي على أن حكومة أردوغان مصممة على تحقيق هذه الأهداف على المدى القصير، مضيفا أن "هذه المرحلة بدأت مع بيان البنك المركزي أمس [الخميس]، وستتم إدارة هذه المرحلة بحزم وبشكل تدريجي".
ويشار إلى أن البنك المركزي التركي قد قرر رفع معدل الفائدة من 8.5 إلى 15%، وذلك في أول اجتماع عقدته اللجنة النقدية للبنك وذلك برئاسة حفيظة غاية أركان، خلال الحكومة التركية الجديدة.
عامل بمكتب صرف العملات يعد الليرة التركية أحد مكاتب الصرافة في إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2023
الليرة التركية تتراجع لأدنى مستوى في تاريخها أمام الدولار عقب قرار البنك المركزي
أمس, 13:06 GMT
وقال البنك المركزي، في بيان له، عقب أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بعد استلام حفيظة غاية أركان رئاسة البنك، "إن اللجنة قررت رفع سعر الفائدة بمقدار 650 نقطة أساس، من 8.5 إلى 15 في المئة".
وأشار إلى أنه قرر بدء عملية التضييق النقدي للحد من التضخم في أسرع وقت ممكن وإرساء توقعات التضخم والسيطرة على التدهور في سلوك التسعير"، مؤكدا أنه "سيتم تعزيز التشديد النقدي تدريجياً عند الضرورة حتى يتم تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم".
وكان صافي احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي التركي، انخفض في أوائل الشهر الجاري، إلى مستويات غير مسبوقة.
ونقلت قناة "العربية" بيانات رسمية تشير إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي التركي انخفضت إلى "- 5.7 مليار دولار"، وهو أدنى مستوى مسجل على الإطلاق.
يشار إلى أن صافي الاحتياطيات بالمركزي التركي هبط بأكثر من 33 مليار دولار منذ نهاية 2022، وتحول إلى السلبي في الشهر الماضي لأول مرة منذ الأسابيع الخمسة الأولى من 2002 مع ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي بمعدلات قياسية خلال فترة الانتخابات.
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