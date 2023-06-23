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الخارجية الأمريكية: تعليق اتفاق تصدير الحبوب سيؤثر على الدول النامية
الخارجية الأمريكية: تعليق اتفاق تصدير الحبوب سيؤثر على الدول النامية
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، أهمية مبادرة البحر الأسود للحبوب في تعزيز أمن الغذاء العالمي، مشيرا إلى التأثير السلبي الذي قد يحدثه... 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T05:00+0000
2023-06-23T05:19+0000
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وبحسب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، تحدث بلينكن، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن التصريحات الروسية بعدم تجديد مبادرة البحر الأسود للحبوب قبل الموعد المحدد في 17 يوليو/ تموز.وأكد بلينكن وغوتيريش على أهمية المبادرة، وأشارا إلى التأثير السلبي الذي قد يحدثه تعليق هذه المبادرة على مستوردي الغذاء، خاصة في الدول النامية.وفي وقت سابق، صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، للصحفيين، بأن روسيا تعمل على جعل يوم 18 يوليو/ تموز هو اليوم الأخير لاتفاق الحبوب.وقال فيرشينين، ردا على سؤال حول إمكانية جولة جديدة من المشاورات مع الأمم المتحدة بشأن مبادرة الحبوب: "لا نستبعدها".وتابع فيرشينين: وتتضمن مبادرة حبوب البحر الأسود، التي تم التوقيع عليها في 22 يوليو 2022، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا، ويتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول تنسيق حركة السفن.وتُعتبر "مبادرة حبوب البحر الأسود" جزءًا لا يتجزأ من اتفاقية الحزمة. يشار إلى أن الجزء الثاني من الاتفاق هو عبارة عن "مذكرة روسيا - الأمم المتحدة" مدتها ثلاث سنوات، تنص على رفع الحظر عن الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وإعادة ربط مصرف "روس سيلخوز بنك" بنظام "سويفت"، واستئناف توريد الآلات الزراعية وقطع الغيار، وتقديم خدمات الصيانة وإلغاء القيود المفروضة على التأمين وإعادة التأمين، بالإضافة إلى رفع الحظر المفروض على الوصول إلى الموانئ، وكذلك استئناف عمل خط أنابيب الأمونيا "تولياتي - أوديسا" وغيرها من التدابير.
https://sputnikarabic.ae/20230620/الخارجية-الروسية-روسيا-لا-تستبعد-إجراء-اتصالات-جديدة-بشأن-صفقة-الحبوب-1078307626.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

الخارجية الأمريكية: تعليق اتفاق تصدير الحبوب سيؤثر على الدول النامية

05:00 GMT 23.06.2023 (تم التحديث: 05:19 GMT 23.06.2023)
© AFP 2023وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2023
© AFP 2023
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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، أهمية مبادرة البحر الأسود للحبوب في تعزيز أمن الغذاء العالمي، مشيرا إلى التأثير السلبي الذي قد يحدثه تعليق هذه المبادرة على مستوردي الغذاء، خاصة في الدول النامية.
وبحسب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، تحدث بلينكن، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن التصريحات الروسية بعدم تجديد مبادرة البحر الأسود للحبوب قبل الموعد المحدد في 17 يوليو/ تموز.
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الخارجية الروسية: روسيا لا تستبعد إجراء اتصالات جديدة بشأن صفقة الحبوب
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وأكد بلينكن وغوتيريش على أهمية المبادرة، وأشارا إلى التأثير السلبي الذي قد يحدثه تعليق هذه المبادرة على مستوردي الغذاء، خاصة في الدول النامية.
وفي وقت سابق، صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، للصحفيين، بأن روسيا تعمل على جعل يوم 18 يوليو/ تموز هو اليوم الأخير لاتفاق الحبوب.
وقال فيرشينين، ردا على سؤال حول إمكانية جولة جديدة من المشاورات مع الأمم المتحدة بشأن مبادرة الحبوب: "لا نستبعدها".
وتابع فيرشينين:
"ما زلنا نجري اتصالات. لكننا سنفعل ما قلناه. أي أننا نعمل على ضمان أن يكون 18 يوليو هو الوقت المناسب لاستكمال تلك الاتفاقات التي لم يتم تنفيذها".
وتتضمن مبادرة حبوب البحر الأسود، التي تم التوقيع عليها في 22 يوليو 2022، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا، ويتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول تنسيق حركة السفن.
وتُعتبر "مبادرة حبوب البحر الأسود" جزءًا لا يتجزأ من اتفاقية الحزمة. يشار إلى أن الجزء الثاني من الاتفاق هو عبارة عن "مذكرة روسيا - الأمم المتحدة" مدتها ثلاث سنوات، تنص على رفع الحظر عن الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وإعادة ربط مصرف "روس سيلخوز بنك" بنظام "سويفت"، واستئناف توريد الآلات الزراعية وقطع الغيار، وتقديم خدمات الصيانة وإلغاء القيود المفروضة على التأمين وإعادة التأمين، بالإضافة إلى رفع الحظر المفروض على الوصول إلى الموانئ، وكذلك استئناف عمل خط أنابيب الأمونيا "تولياتي - أوديسا" وغيرها من التدابير.
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