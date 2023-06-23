عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230623/-القوات-الأوكرانية-قصفت-مدينتي-دونيتسك-وماكييفكا-1078407942.html
القوات الأوكرانية قصفت مدينتي دونيتسك وماكييفكا
القوات الأوكرانية قصفت مدينتي دونيتسك وماكييفكا
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، صباح اليوم الجمعة، بأن القوات... 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T04:15+0000
2023-06-23T04:15+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/18/1076218230_0:0:3013:1696_1920x0_80_0_0_0bf2046d1d040d995dc2d29afe5a5501.jpg
دونيتسك - سبوتنيك. ووفقًا لبيان نُشر على قناة "تلغرام" التابعة لممثلية جمهورية دونيتسك، جاء فيه: "سجلت عمليات قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية في المناطق التالية: الساعة 05:15 - قرية أورلوفكا - مدينة ماكييفكا: تم إطلاق خمس قذائف عيار 155 ملم، والساعة 05:55 - قرية نيتيلوفو - مدينة دونيتسك (حي كويبيشيفسكي): تم إطلاق ست قذائف عيار 155 ملم".تجدر الإشارة إلى أن ماكييفكا هي مدينة تابعة لمنطقة دونيتسك وتقع بالقرب من العاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية من الشمال الشرقي، وحي كويبيشيفسكي يقع غرب مدينة دونيتسك.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230623/القوات-الأوكرانية-تطلق-11-قذيفة-من-عيار-الناتو-على-مناطق-دونيتسك-1078407466.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/18/1076218230_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_cdf8b16dc7ca60b6abb0ec60f90f7400.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا

القوات الأوكرانية قصفت مدينتي دونيتسك وماكييفكا

04:15 GMT 23.06.2023
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، صباح اليوم الجمعة، بأن القوات الأوكرانية قامت بقصف مدينتي دونيتسك وماكييفكا باستخدام قذائف عيار 155 ملم.
دونيتسك - سبوتنيك. ووفقًا لبيان نُشر على قناة "تلغرام" التابعة لممثلية جمهورية دونيتسك، جاء فيه: "سجلت عمليات قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية في المناطق التالية: الساعة 05:15 - قرية أورلوفكا - مدينة ماكييفكا: تم إطلاق خمس قذائف عيار 155 ملم، والساعة 05:55 - قرية نيتيلوفو - مدينة دونيتسك (حي كويبيشيفسكي): تم إطلاق ست قذائف عيار 155 ملم".
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تطلق 11 قذيفة من عيار الناتو على مناطق دونيتسك
03:40 GMT
تجدر الإشارة إلى أن ماكييفكا هي مدينة تابعة لمنطقة دونيتسك وتقع بالقرب من العاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية من الشمال الشرقي، وحي كويبيشيفسكي يقع غرب مدينة دونيتسك.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие подразделений ВДВ проходят боевую подготовку с зенитной пушкой С-60 на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة03:58 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع20 يونيو, 09:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала