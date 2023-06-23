https://sputnikarabic.ae/20230623/-القوات-الأوكرانية-قصفت-مدينتي-دونيتسك-وماكييفكا-1078407942.html
القوات الأوكرانية قصفت مدينتي دونيتسك وماكييفكا
القوات الأوكرانية قصفت مدينتي دونيتسك وماكييفكا
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، صباح اليوم الجمعة، بأن القوات... 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T04:15+0000
2023-06-23T04:15+0000
2023-06-23T04:15+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
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دونيتسك - سبوتنيك. ووفقًا لبيان نُشر على قناة "تلغرام" التابعة لممثلية جمهورية دونيتسك، جاء فيه: "سجلت عمليات قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية في المناطق التالية: الساعة 05:15 - قرية أورلوفكا - مدينة ماكييفكا: تم إطلاق خمس قذائف عيار 155 ملم، والساعة 05:55 - قرية نيتيلوفو - مدينة دونيتسك (حي كويبيشيفسكي): تم إطلاق ست قذائف عيار 155 ملم".تجدر الإشارة إلى أن ماكييفكا هي مدينة تابعة لمنطقة دونيتسك وتقع بالقرب من العاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية من الشمال الشرقي، وحي كويبيشيفسكي يقع غرب مدينة دونيتسك.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230623/القوات-الأوكرانية-تطلق-11-قذيفة-من-عيار-الناتو-على-مناطق-دونيتسك-1078407466.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية قصفت مدينتي دونيتسك وماكييفكا
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، صباح اليوم الجمعة، بأن القوات الأوكرانية قامت بقصف مدينتي دونيتسك وماكييفكا باستخدام قذائف عيار 155 ملم.
دونيتسك - سبوتنيك
. ووفقًا لبيان نُشر على قناة "تلغرام" التابعة لممثلية جمهورية دونيتسك، جاء فيه: "سجلت عمليات قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية في المناطق التالية: الساعة 05:15 - قرية أورلوفكا - مدينة ماكييفكا: تم إطلاق خمس قذائف عيار 155 ملم، والساعة 05:55 - قرية نيتيلوفو - مدينة دونيتسك (حي كويبيشيفسكي): تم إطلاق ست قذائف عيار 155 ملم".
تجدر الإشارة إلى أن ماكييفكا هي مدينة تابعة لمنطقة دونيتسك وتقع بالقرب من العاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية من الشمال الشرقي، وحي كويبيشيفسكي يقع غرب مدينة دونيتسك.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية
في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.