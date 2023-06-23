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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230623/-القوات-الجوية-الروسية-تستلم-المزيد-من-مقاتلات-الجيل-الخامس-سو-57--1078428739.html
القوات الجوية الروسية تستلم المزيد من مقاتلات الجيل الخامس "سو-57"
القوات الجوية الروسية تستلم المزيد من مقاتلات الجيل الخامس "سو-57"
أعلن المدير العام لشركة الطائرات الروسية الموحّدة، يوري سليوسار، اليوم الجمعة، أن الشركة ستقوم بزيادة توريد طائرات الجيل الخامس من طراز "سو -57" للقوات الجوية... 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T14:13+0000
2023-06-23T14:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
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ونقل الموقع الإلكتروني للحكومة الروسية عن سليوسار، قوله: "هذا العام سيزداد حجم عمليات تسليم مقاتلات الجيل الخامس من طراز "سو -57" إلى القوات الجوية الفضائية الروسية".وبدأت عمليات التسليم التسلسلية لسو 57 في عام 2022. وبحلول نهاية عام 2024، يجب أن تستقبل القوات المسلحة الروسية 22 مقاتلة، وبحلول عام 2028، سيتم رفع عددها في القوات إلى 76.وتعتبر مقاتلة "سو-57" مقاتلة روسية متعددة المهام من الجيل الخامس طورتها شركة "سوخوي". تم تصميم المقاتلة لتدمير جميع أنواع الأهداف الجوية والأرضية والسطحية. وتتميز بسرعة طيران تفوق سرعة الصوت، وتسلح داخل، وطلاء ممتص للرادار، بالإضافة إلى أحدث مجموعة من المعدات الموجودة على متنها.واستخدمت روسيا خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 4 مقاتلات من فئة "سو-57"، مرتبطة بشبكة معلومات واحدة كجزء من مهمة تدمير منشآت الدفاع الجوي الأوكرانية.أقرا أيضا: صحيفة: "أواكس" التابعة لحلف الناتو تفشل في اكتشاف "سو-57" التي دمرت الأوكرانية "سو-27"أقرا أيضا: دعم "سو 57" الروسية بمنظومة ذكاء اصطناعي
https://sputnikarabic.ae/20230623/أوكرانيا-تلوم-الغرب-على-نجاح-روسيا-في-صد-الهجوم-المضاد-1078423358.html
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روسيا, سلاح روسيا
روسيا, سلاح روسيا

القوات الجوية الروسية تستلم المزيد من مقاتلات الجيل الخامس "سو-57"

14:13 GMT 23.06.2023
CC BY-SA 2.0 / Anna Zvereva / Sukhoi T-50مقاتلة سو-57
مقاتلة سو-57 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2023
CC BY-SA 2.0 / Anna Zvereva / Sukhoi T-50
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أعلن المدير العام لشركة الطائرات الروسية الموحّدة، يوري سليوسار، اليوم الجمعة، أن الشركة ستقوم بزيادة توريد طائرات الجيل الخامس من طراز "سو -57" للقوات الجوية الفضائية الروسية.
ونقل الموقع الإلكتروني للحكومة الروسية عن سليوسار، قوله: "هذا العام سيزداد حجم عمليات تسليم مقاتلات الجيل الخامس من طراز "سو -57" إلى القوات الجوية الفضائية الروسية".
وبدأت عمليات التسليم التسلسلية لسو 57 في عام 2022. وبحلول نهاية عام 2024، يجب أن تستقبل القوات المسلحة الروسية 22 مقاتلة، وبحلول عام 2028، سيتم رفع عددها في القوات إلى 76.
وتعتبر مقاتلة "سو-57" مقاتلة روسية متعددة المهام من الجيل الخامس طورتها شركة "سوخوي". تم تصميم المقاتلة لتدمير جميع أنواع الأهداف الجوية والأرضية والسطحية. وتتميز بسرعة طيران تفوق سرعة الصوت، وتسلح داخل، وطلاء ممتص للرادار، بالإضافة إلى أحدث مجموعة من المعدات الموجودة على متنها.
معارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أوكرانيا تلوم الغرب على نجاح روسيا في صد "الهجوم المضاد"
13:14 GMT
واستخدمت روسيا خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 4 مقاتلات من فئة "سو-57"، مرتبطة بشبكة معلومات واحدة كجزء من مهمة تدمير منشآت الدفاع الجوي الأوكرانية.
أقرا أيضا: صحيفة: "أواكس" التابعة لحلف الناتو تفشل في اكتشاف "سو-57" التي دمرت الأوكرانية "سو-27"
أقرا أيضا: دعم "سو 57" الروسية بمنظومة ذكاء اصطناعي
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