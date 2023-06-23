https://sputnikarabic.ae/20230623/-وزير-الخارجية--الجزائري-يفاجئ-نظيرته-الألمانية-بـفجوة-كبيرة-فيديو--1078420294.html
وزير الخارجية الجزائري يفاجئ نظيرته الألمانية بـ"هوة كبيرة"... فيديو
وزير الخارجية الجزائري يفاجئ نظيرته الألمانية بـ"هوة كبيرة"... فيديو
كشف وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال مؤتمر صحفي عقد مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، وجود "فجوة كبيرة" بوجهات النظر حول الأزمة الأوكرانية. 23.06.2023, سبوتنيك عربي
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وقال الدبلوماسي الجزائري المخضرم، في رده على الوزيرة الألمانية حول مهمة السلام التي تقودها الجزائر بمبادرة من الرئيس عبد المجيد تبون، بخصوص الأزمة الأوكرانية: "شخصيا بعد ما جرى بيننا حول هذا الموضوع، الهوة كبيرة.. كبيرة بهذا الحجم، لأن ألمانيا والجزائر دولتان متعلقتان بنفس المبادئ، احترام ميثاق الأمم المتحدة، احترام القانون الدولي، احترام سيادة الدول، احترام الحرمة الترابية للدول، احترام حق الدول في أمن متكافئ وغير منقوص".وبحسب وزارة الخارجية الجزائرية، فقد وصل عطاف إلى برلين في زيارة عمل "في ختام الجولة الأوروبية التي يقوم بها بتكليف من السيد رئيس الجمهورية".وترأس الوزير أحمد عطاف برفقة نظيرته الألمانية، جلسة عمل خصصت لاستعراض واقع وآفاق علاقات الشراكة الجزائرية-الألمانية، إلى جانب مستجدات الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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وزير الخارجية الجزائري يفاجئ نظيرته الألمانية بـ"هوة كبيرة"... فيديو
12:00 GMT 23.06.2023 (تم التحديث: 12:04 GMT 23.06.2023) تابعنا عبر
كشف وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال مؤتمر صحفي عقد مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، وجود "فجوة كبيرة" بوجهات النظر حول الأزمة الأوكرانية.
وقال الدبلوماسي الجزائري المخضرم، في رده على الوزيرة الألمانية حول مهمة السلام التي تقودها الجزائر بمبادرة من الرئيس عبد المجيد تبون، بخصوص الأزمة الأوكرانية: "شخصيا بعد ما جرى بيننا حول هذا الموضوع، الهوة كبيرة.. كبيرة بهذا الحجم، لأن ألمانيا والجزائر دولتان متعلقتان بنفس المبادئ، احترام ميثاق الأمم المتحدة، احترام القانون الدولي، احترام سيادة الدول، احترام الحرمة الترابية للدول، احترام حق الدول في أمن متكافئ وغير منقوص".
وتابع عطاف: "أظن أنه على هذا الأساس يمكن أن نختلف في تصوراتنا للحل لكننا لا نختلف حول هذه المبادئ المؤسسة، نحن نرى أن الفرصة لا تزال قائمة لوساطة لإحلال حل سلمي لهذه الأزمة التي أربكت منظومة الأمن الجماعي وواجبنا أن ندحر هذا الارتباك ونقيم منظومة أمنية جماعية على أساس المبادئ التي نحن متفقون حولها".
وبحسب وزارة الخارجية الجزائرية، فقد وصل عطاف إلى برلين في زيارة عمل "في ختام الجولة الأوروبية التي يقوم بها بتكليف من السيد رئيس الجمهورية".
"جدد (الوزيران) التزامهما بتعزيز التشاور والتنسيق حول الأوضاع في منطقة الساحل والصحراء، لا سيما مسار السلم والمصالحة في مالي، وكذا حول الأزمة في أوكرانيا على ضوء مبادرة الوساطة التي تقدم بها رئيس الجمهورية (الجزائرية)، عبد المجيد تبون، بغية المساهمة في الجهود الدولية الرامية لبلورة حل سلمي ومستدام يضع حدًا للصراع القائم ويسمح بمعالجة آثاره ومخلفاته على مختلف المستويات".
وترأس الوزير أحمد عطاف برفقة نظيرته الألمانية، جلسة عمل خصصت لاستعراض واقع وآفاق علاقات الشراكة الجزائرية-الألمانية، إلى جانب مستجدات الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.