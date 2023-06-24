https://sputnikarabic.ae/20230624/أردوغان-يبلغ-بوتين-دعمه-الكامل-لخطوات-القيادة-الروسية-1078452097.html
أردوغان يبلغ بوتين دعمه الكامل لخطوات القيادة الروسية
أردوغان يبلغ بوتين دعمه الكامل لخطوات القيادة الروسية
تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الهاتف مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، وأطلعه على وضع البلاد في ظل محاولة التمرد المسلح. 24.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-24T12:54+0000
2023-06-24T12:54+0000
2023-06-24T12:54+0000
روسيا
أخبار تركيا اليوم
فلاديمير بوتين
رجب طيب أردوغان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104032/80/1040328050_0:164:3057:1883_1920x0_80_0_0_73582b9635b628e5642dfb7af9180d54.jpg
وأشار الكرملين في بيان رسمي إلى أن الرئيس التركي "أعرب عن دعمه الكامل لخطوات القيادة الروسية".وأجرى رئيسا روسيا وبيلاوروسيا، فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو، محادثة هاتفية، صباح اليوم السبت، ناقشا خلالها الوضع الحالي في روسيا، حسبما ذكرت وكالة أنباء "بيلتا" نقلاً عن الخدمة الصحفية للرئيس البيلاروسي.وذكرت الوكالة أن "الرئيس الروسي اتصل برئيس بيلاروسيا صباح اليوم، وأُجريت محادثة هاتفية. وأبلغ فلاديمير بوتين نظيره البيلاروسي بالوضع في روسيا".يأتي هذا في وقت تتعامل فيه الأجهزة الأمنية مع دعوة للعصيان المسلح أطلقها مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين بزعم أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، وهو ما نفاه الأخير.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، التمرد المسلح بأنه "جريمة خطيرة وطعنة في الظهر"، موجها الجيش بتحييد المتورطين فيه.
https://sputnikarabic.ae/20230624/الخارجية-الروسية-كييف-تتستر-على-خطط-إرهابية-لخلق-حالة-طوارئ-في-محطة-زابوروجيه-النووية-1078449342.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104032/80/1040328050_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_526e138e3739ece22de238e9c8451aa2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار تركيا اليوم, فلاديمير بوتين, رجب طيب أردوغان
روسيا, أخبار تركيا اليوم, فلاديمير بوتين, رجب طيب أردوغان
أردوغان يبلغ بوتين دعمه الكامل لخطوات القيادة الروسية
تابعنا عبر
تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الهاتف مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، وأطلعه على وضع البلاد في ظل محاولة التمرد المسلح.
وأشار الكرملين في بيان رسمي إلى أن الرئيس التركي "أعرب عن دعمه الكامل لخطوات القيادة الروسية".
وأجرى رئيسا روسيا وبيلاوروسيا، فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو، محادثة هاتفية، صباح اليوم السبت، ناقشا خلالها الوضع الحالي في روسيا، حسبما ذكرت وكالة أنباء "بيلتا" نقلاً عن الخدمة الصحفية للرئيس البيلاروسي.
وذكرت الوكالة أن "الرئيس الروسي اتصل برئيس بيلاروسيا صباح اليوم، وأُجريت محادثة هاتفية. وأبلغ فلاديمير بوتين نظيره البيلاروسي بالوضع في روسيا".
يأتي هذا
في وقت تتعامل فيه الأجهزة الأمنية مع دعوة للعصيان المسلح أطلقها مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين بزعم أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، وهو ما نفاه الأخير.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، التمرد المسلح بأنه "جريمة خطيرة وطعنة في الظهر"، موجها الجيش بتحييد المتورطين فيه.