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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230624/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-كييف-و6-مناطق-أوكرانية-1078441694.html
إعلان حالة التأهب الجوي في كييف و7 مناطق أوكرانية
إعلان حالة التأهب الجوي في كييف و7 مناطق أوكرانية
أظهرت بيانات الخرائط على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، صباح اليوم السبت، الجمعة، إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في كييف و7 مناطق... 24.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-24T03:01+0000
2023-06-24T03:15+0000
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ووفقًا لبيانات الخرائط الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي في أوكرانيا، تم إعلان حالة الطوارئ الجوية في كييف، وكذلك في مناطق تشيرنوفيتسك، خميلنيتسكي، وفينيتسا، وجيتومير، وكييف، وتشيركاسي، وتشيرنيهيف.ووفقًا للمعلومات المتاحة على الموقع، بدأت حالة الطوارئ في هذه المناطق في الفترة من الساعة 5:44 إلى 5:51.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230624/سماع-دوي-انفجارات-في-مدينة-كريفوي-روغ-وسط-أوكرانيا-1078440964.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

إعلان حالة التأهب الجوي في كييف و7 مناطق أوكرانية

03:01 GMT 24.06.2023 (تم التحديث: 03:15 GMT 24.06.2023)
© AP Photo / Adam Schreckانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2023
© AP Photo / Adam Schreck
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أظهرت بيانات الخرائط على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، صباح اليوم السبت، الجمعة، إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في كييف و7 مناطق أوكرانية.
ووفقًا لبيانات الخرائط الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي في أوكرانيا، تم إعلان حالة الطوارئ الجوية في كييف، وكذلك في مناطق تشيرنوفيتسك، خميلنيتسكي، وفينيتسا، وجيتومير، وكييف، وتشيركاسي، وتشيرنيهيف.
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سماع دوي انفجارات في مدينة كريفوي روغ وسط أوكرانيا
01:33 GMT
ووفقًا للمعلومات المتاحة على الموقع، بدأت حالة الطوارئ في هذه المناطق في الفترة من الساعة 5:44 إلى 5:51.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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