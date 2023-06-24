https://sputnikarabic.ae/20230624/إيران-نبحث-مع-السعودية-تسيير-رحلات-جوية-من-21-مدينة-بين-البلدين-1078448885.html
إيران: نبحث مع السعودية تسيير رحلات جوية من 21 مدينة بين البلدين
إيران: نبحث مع السعودية تسيير رحلات جوية من 21 مدينة بين البلدين
أعلن رئيس منظمة الطيران المدني الإيراني، محمد محمدي بخش، عن مفاوضات مع نظيره السعودي بعد انتهاء مراسم الحج، بهدف تطوير شبكة الرحلات الجوية بين البلدين. 24.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-24T10:56+0000
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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية، اليوم السبت، عن بخش قوله إن مفاوضات واستشارات تُجرى لتسيير رحلات أخرى غير رحلات الحج القائمة حاليا من 21 مدينة بين إيران والسعودية.وأضاف بخش أنه دعا نظيره السعودي لزيارة إيران للتوصل إلى نتيجة بخصوص إنشاء الرحلات الجوية وتطوير شبكة الطيران بين البلدين.وأوضح المسؤول الإيراني أن هذه الدعوة تأتي بهدف بحث القضايا المشتركة وطلب مطارات البلاد تسيير رحلات جوية من مختلف مدن إيران إلى السعودية بمشاركة شركات طيران إيرانية.وأفاد بخش بأن أجندة منظمة الطيران المدني في البلدين تتضمن، إقامة رحلات بين مشهد - جدة، ومشهد - المدينة المنورة تلبية لمطالب المواطنين.كما أكد رئيس منظمة الطيران المدني الإيراني أن ذلك سيتم بالتعاون مع وزارة الخارجية بعد الانتهاء من موسم الحج في أغسطس/آب المقبل.يذكر أن إيران والسعودية، قد اتفقتا في مارس/ آذار الماضي، على إعادة العلاقات بين القوتين الإقليميتين، بعد قطعها عام 2016.
https://sputnikarabic.ae/20230624/إيران-تدعو-لإنشاء-آلية-للحوار-والتعاون-بمشاركة-كل-دول-الخليج-1078446186.html
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إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
إيران: نبحث مع السعودية تسيير رحلات جوية من 21 مدينة بين البلدين
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أعلن رئيس منظمة الطيران المدني الإيراني، محمد محمدي بخش، عن مفاوضات مع نظيره السعودي بعد انتهاء مراسم الحج، بهدف تطوير شبكة الرحلات الجوية بين البلدين.
ونقلت
وكالة الأنباء الإيرانية، اليوم السبت، عن بخش قوله إن مفاوضات واستشارات تُجرى لتسيير رحلات أخرى غير رحلات الحج القائمة حاليا من 21 مدينة بين إيران والسعودية.
وأضاف بخش أنه دعا نظيره السعودي لزيارة إيران
للتوصل إلى نتيجة بخصوص إنشاء الرحلات الجوية وتطوير شبكة الطيران بين البلدين.
وأوضح المسؤول الإيراني أن هذه الدعوة تأتي بهدف بحث القضايا المشتركة وطلب مطارات البلاد تسيير رحلات جوية من مختلف مدن إيران إلى السعودية بمشاركة شركات طيران إيرانية.
وأفاد بخش بأن أجندة منظمة الطيران المدني في البلدين تتضمن، إقامة رحلات بين مشهد - جدة، ومشهد - المدينة المنورة تلبية لمطالب المواطنين.
كما أكد رئيس منظمة الطيران المدني الإيراني أن ذلك سيتم بالتعاون مع وزارة الخارجية بعد الانتهاء من موسم الحج
في أغسطس/آب المقبل.
يذكر أن إيران والسعودية
، قد اتفقتا في مارس/ آذار الماضي، على إعادة العلاقات بين القوتين الإقليميتين، بعد قطعها عام 2016.