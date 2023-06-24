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https://sputnikarabic.ae/20230624/الاستخبارات-الأمريكية-لا-دليل-مباشر-على-أن-كوفيد-19-نشأ-بسبب-حادثة-في-مختبر-ووهان-1078441725.html
الاستخبارات الأمريكية: لا دليل مباشر على أن كوفيد-19 نشأ بسبب حادثة في مختبر ووهان
الاستخبارات الأمريكية: لا دليل مباشر على أن كوفيد-19 نشأ بسبب حادثة في مختبر ووهان
خلصت الاستخبارات الأمريكية إلى استنتاج مفاده عدم وجود أي دليل مباشر على أن جائحة كوفيد-19 نشأت بسبب حادثة في معهد ووهان لعلم الفيروسات في الصين. 24.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-24T03:05+0000
2023-06-24T03:05+0000
الصين
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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واشنطن - سبوتنيك. وجاء في تقرير للاستخبارات الأمريكية تم نشره يوم الجمعة، أن علماء مختبر ووهان كانوا يجرون دراسات لفيروسات كورونا، بما في ذلك أخذ العينات من الحيوانات والتحليل الوراثي، قبل اندلاع الوباء.وأضاف التقرير: "نحن كالسابق لا نمتلك أي دليل على أن خزانات مختبر ووهان قبل الوباء كانت تضم فيروس كورونا-سارس-2أو أي فيروس سلفي قريب منه، ولا دليل مباشر على أن أي حادث متعلق بالأبحاث حدث قبل الوباء مع كوادر مختبر ووهان، وكان من شأنه أن يتسبب بالوباء".وفي وقت سابق، قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن معرفة منشأ كوفيد-19 هو واجب أخلاقي ويجب التقصي عن كل الفرضيات.يأتي هذا بعد أكثر من ثلاث سنوات على اكتشاف الوباء الذي انطلق من مدينة ووهان الصينية لينتشر عبر الرحلات الجوية إلى كافة أنحاء العالم. وكان هناك أكثر من 6 ملايين حالة وفاة مرتبطة بـ "كوفيد-19" في جميع أنحاء العالم منذ ذلك الحين.
https://sputnikarabic.ae/20230505/منظمة-الصحة-العالمية-تلغي-تصنيف-كوفيد-19-على-أنه-جائحة-1076703433.html
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الصين, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الصين, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

الاستخبارات الأمريكية: لا دليل مباشر على أن كوفيد-19 نشأ بسبب حادثة في مختبر ووهان

03:05 GMT 24.06.2023
© AP Photo / HECTOR RETAMALمختبر ووهان
مختبر ووهان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2023
© AP Photo / HECTOR RETAMAL
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خلصت الاستخبارات الأمريكية إلى استنتاج مفاده عدم وجود أي دليل مباشر على أن جائحة كوفيد-19 نشأت بسبب حادثة في معهد ووهان لعلم الفيروسات في الصين.
واشنطن - سبوتنيك. وجاء في تقرير للاستخبارات الأمريكية تم نشره يوم الجمعة، أن علماء مختبر ووهان كانوا يجرون دراسات لفيروسات كورونا، بما في ذلك أخذ العينات من الحيوانات والتحليل الوراثي، قبل اندلاع الوباء.
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وأضاف التقرير: "نحن كالسابق لا نمتلك أي دليل على أن خزانات مختبر ووهان قبل الوباء كانت تضم فيروس كورونا-سارس-2أو أي فيروس سلفي قريب منه، ولا دليل مباشر على أن أي حادث متعلق بالأبحاث حدث قبل الوباء مع كوادر مختبر ووهان، وكان من شأنه أن يتسبب بالوباء".
وفي وقت سابق، قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن معرفة منشأ كوفيد-19 هو واجب أخلاقي ويجب التقصي عن كل الفرضيات.
يأتي هذا بعد أكثر من ثلاث سنوات على اكتشاف الوباء الذي انطلق من مدينة ووهان الصينية لينتشر عبر الرحلات الجوية إلى كافة أنحاء العالم. وكان هناك أكثر من 6 ملايين حالة وفاة مرتبطة بـ "كوفيد-19" في جميع أنحاء العالم منذ ذلك الحين.
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