عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230624/الجزائر-تطلق-حملة-وطنية-للوقاية-من-حرائق-الغابات-1078461244.html
الجزائر تطلق حملة وطنية للوقاية من حرائق الغابات
الجزائر تطلق حملة وطنية للوقاية من حرائق الغابات
أطلقت الجزائر حملة وطنية للوقاية من حرائق الغابات خلال فصل الصيف تشمل جميع الولايات في عموم البلاد. 24.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-24T19:44+0000
2023-06-24T19:44+0000
مجتمع
منوعات
الجزائر
أخبار العالم الآن
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/06/1063159444_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_dbe4104a0d4a500e621b534f7ad193cf.jpg
جاء ذلك حسبما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية، التي أشارت إلى أن وزارة الداخلية أطلقت الحملة، اليوم السبت، بالتعاون مع الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.ولفتت الصحيفة إلى أنه من المقرر أن تستمر الحملة خلال موسم الصيف بمشاركة العديد من القطاعات في الدولة، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني.وتشمل الحملة جانبا إعلاميا يتضمن تخصيص "يوم إعلامي" للتوعية بأهمية المشاركة فيها لمكافحة حرائق الغابات، وتشجيع الخبراء من مختلف الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني على المشاركة.ويتضمن عمل الحملة نشر ثقافة الوعي بأهمية الحفاظ على الغابات باعتبارها ثروة بيئية يجب حمايتها من الحرائق.كما تساهم الحملة في توعية المواطنين بأهمية الالتزام بتوجيهات السلطات المختصة في مجال الوقاية وتجنب السلوكيات الخاطئة خلال الوجود داخل الغابات للحفاظ عليها.
https://sputnikarabic.ae/20230517/دراسة-شركات-الوقود-مسؤولة-عن-ثلث-حرائق-الغابات-في-أمريكا-الشمالية-1077142588.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/06/1063159444_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e1f2b6cd421ff9a9e6449be41e8d5c3c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, الجزائر, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
منوعات, الجزائر, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط

الجزائر تطلق حملة وطنية للوقاية من حرائق الغابات

19:44 GMT 24.06.2023
© AP Photo / Yorgos Karahalisاندلاع حرائق هائلة في غابات جنوب اليونان
اندلاع حرائق هائلة في غابات جنوب اليونان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2023
© AP Photo / Yorgos Karahalis
تابعنا عبرTelegramNabd
أطلقت الجزائر حملة وطنية للوقاية من حرائق الغابات خلال فصل الصيف تشمل جميع الولايات في عموم البلاد.
جاء ذلك حسبما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية، التي أشارت إلى أن وزارة الداخلية أطلقت الحملة، اليوم السبت، بالتعاون مع الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
ولفتت الصحيفة إلى أنه من المقرر أن تستمر الحملة خلال موسم الصيف بمشاركة العديد من القطاعات في الدولة، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني.
جسر بيدويل بار في مدينة أوروفيل على خلفية سماء برتقالية اللون بسبب حرائق الغابات الهائلة في ولاية كاليفورنيا، 9 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
مجتمع
دراسة: شركات الوقود مسؤولة عن ثلث حرائق الغابات في أمريكا الشمالية
17 مايو, 14:17 GMT
وتشمل الحملة جانبا إعلاميا يتضمن تخصيص "يوم إعلامي" للتوعية بأهمية المشاركة فيها لمكافحة حرائق الغابات، وتشجيع الخبراء من مختلف الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني على المشاركة.
ويتضمن عمل الحملة نشر ثقافة الوعي بأهمية الحفاظ على الغابات باعتبارها ثروة بيئية يجب حمايتها من الحرائق.
كما تساهم الحملة في توعية المواطنين بأهمية الالتزام بتوجيهات السلطات المختصة في مجال الوقاية وتجنب السلوكيات الخاطئة خلال الوجود داخل الغابات للحفاظ عليها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيبث مباشر... تغطية متواصلة لتطورات "التمرد المسلح" في روسيا13:55 GMTРабота РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала