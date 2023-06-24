https://sputnikarabic.ae/20230624/الجزائر-تطلق-حملة-وطنية-للوقاية-من-حرائق-الغابات-1078461244.html
الجزائر تطلق حملة وطنية للوقاية من حرائق الغابات
الجزائر تطلق حملة وطنية للوقاية من حرائق الغابات
أطلقت الجزائر حملة وطنية للوقاية من حرائق الغابات خلال فصل الصيف تشمل جميع الولايات في عموم البلاد. 24.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-24T19:44+0000
2023-06-24T19:44+0000
2023-06-24T19:44+0000
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جاء ذلك حسبما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية، التي أشارت إلى أن وزارة الداخلية أطلقت الحملة، اليوم السبت، بالتعاون مع الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.ولفتت الصحيفة إلى أنه من المقرر أن تستمر الحملة خلال موسم الصيف بمشاركة العديد من القطاعات في الدولة، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني.وتشمل الحملة جانبا إعلاميا يتضمن تخصيص "يوم إعلامي" للتوعية بأهمية المشاركة فيها لمكافحة حرائق الغابات، وتشجيع الخبراء من مختلف الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني على المشاركة.ويتضمن عمل الحملة نشر ثقافة الوعي بأهمية الحفاظ على الغابات باعتبارها ثروة بيئية يجب حمايتها من الحرائق.كما تساهم الحملة في توعية المواطنين بأهمية الالتزام بتوجيهات السلطات المختصة في مجال الوقاية وتجنب السلوكيات الخاطئة خلال الوجود داخل الغابات للحفاظ عليها.
https://sputnikarabic.ae/20230517/دراسة-شركات-الوقود-مسؤولة-عن-ثلث-حرائق-الغابات-في-أمريكا-الشمالية-1077142588.html
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منوعات, الجزائر, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
منوعات, الجزائر, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
الجزائر تطلق حملة وطنية للوقاية من حرائق الغابات
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أطلقت الجزائر حملة وطنية للوقاية من حرائق الغابات خلال فصل الصيف تشمل جميع الولايات في عموم البلاد.
جاء ذلك حسبما ذكرت
صحيفة "النهار" الجزائرية، التي أشارت إلى أن وزارة الداخلية أطلقت الحملة، اليوم السبت، بالتعاون مع الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
ولفتت الصحيفة إلى أنه من المقرر أن تستمر الحملة خلال موسم الصيف بمشاركة العديد من القطاعات
في الدولة، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني.
وتشمل الحملة جانبا إعلاميا يتضمن تخصيص "يوم إعلامي" للتوعية بأهمية المشاركة فيها لمكافحة حرائق الغابات، وتشجيع الخبراء من مختلف الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني على المشاركة.
ويتضمن عمل الحملة نشر ثقافة الوعي بأهمية الحفاظ على الغابات
باعتبارها ثروة بيئية يجب حمايتها من الحرائق.
كما تساهم الحملة في توعية المواطنين بأهمية الالتزام بتوجيهات السلطات المختصة في مجال الوقاية وتجنب السلوكيات الخاطئة
خلال الوجود داخل الغابات للحفاظ عليها.