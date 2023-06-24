الجيش الإسرائيلي عن إحراق مستوطنين منازل في بلدة فلسطينية: أعمال إرهابية نفذها مجرمون
© AFP 2023 / Jaafar Ashtiyenرجل فلسطيني يسير بجوار سيارات مدمرة في ساحة كراج للسيارات المستعملة والقديمة في بلدة حوارة بالقرب من نابلس في الضفة الغربية المحتلة، 27 فبراير 2023 بعد إحراقها خلال الليل.
© AFP 2023 / Jaafar Ashtiyen
وصف الجيش الإسرائيلي، إحراق مستوطنين يهود منازل فلسطينيين في إحدى القرى وسط الضفة الغربية المحتلة بأنها "أعمال إرهابية نفذها مجرمون".
جاء ذلك وفق ما صرح به المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لوسائل الإعلام الأجنبية المقدم ريتشارد هيخت، بحسب قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.
דובר צה"ל לתקשורת הזרה סא"ל ריצ׳רד הכט על התפרעות היהודים באום ספא: "מעשים מבישים בשבת. זה לא מי שאנחנו. אלו פעולות טרור שבוצעו על ידי פושעים. אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים. אחד מהם נעצר על ידי המשטרה"@ItayBlumental— כאן חדשות (@kann_news) June 24, 2023
وقال هيخت إن "عمليات الحرق التي نفذها المستوطنون في قرية أم صفا الفلسطينية أعمال إرهابية نفذها مجرمون".
وأضاف "نحن نفعل كل ما في وسعنا. وقد تم تسليم أحد الجناة إلى الشرطة".
وجاء كلام هيخت في تغريدة على تويتر، كان يرد خلالها على سفير ألمانيا لدى إسرائيل ستيفان سيبرت الذي أعرب عن صدمته حيال تجدد هجمات المستوطنين على القرى الفلسطينية.
Ambassador— Lt. Col. Richard Hecht (@LtColRichard) June 24, 2023
Shameful acts on the Sabbath .
This is not who we are .
These are acts of terror performed by Criminals .
We are doing what we can .
One of the Perpetrators has been handed over to the Police . https://t.co/kjRogsff9e
وكتب سيبرت في وقت سابق من اليوم على تويتر: "مصدوم من اندلاع أعمال عنف أخرى من قبل المستوطنين في أم صفا (..) الهجمات الإرهابية الأخيرة لا يمكن أن تكون ذريعة لذلك".
وتابع: "وفقا للقانون الدولي، تقع على إسرائيل مسؤولية حماية حياة وأمن جميع سكان الأراضي المحتلة".
تغريدة السفير الألماني، جاءت بعد وقت قصير من اقتحام عشرات المستوطنين قرية أم صفا شمال رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن حوالي 60 مستوطنا اقتحموا قرية أم صفا ورشقوا الفلسطينيين بالحجارة، قبل أن يضرموا النار في منزلين على الأقل.
كما أضرم عشرات المستوطنين النار في ثلاث سيارات فلسطينية وشاحنة في القرية.
واندلعت مواجهات بين المستوطنين والفلسطينيين الذين حاولوا التصدي لهم، وأصيب جندي إسرائيلي بعد رشقه بحجر إثر وصول قوات الجيش إلى المكان، وفق المصدر ذاته.
وتصاعدت اعتداءات المستوطنين خلال الأيام الأخيرة على الفلسطينيين بالضفة وسط تشجيع وزراء في الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو.
وأمس الجمعة، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اليهود المتشددين إلى إقامة المزيد من البؤر الاستيطانية غير الشرعية وفق القانون الإسرائيلي في الضفة.
والأربعاء الماضي، اقتحم مستوطنون بلدة تُرمسعيا شمال شرق مدينة رام الله، وقاموا بالاعتداء على ممتلكات الفلسطينيين فيها، وتبع ذلك خروج أهالي البلدة للتصدي لعملية الاقتحام ومحاولة إخماد النيران التي تم إشعالها في عدد من السيارات والمحاصيل الزراعية.
والأربعاء الماضي، اقتحم مستوطنون بلدة تُرمسعيا شمال شرق مدينة رام الله، وقاموا بالاعتداء على ممتلكات الفلسطينيين فيها، وتبع ذلك خروج أهالي البلدة للتصدي لعملية الاقتحام ومحاولة إخماد النيران التي تم إشعالها في عدد من السيارات والمحاصيل الزراعية.
ومنذ ذلك الوقت، أسفرت هجمات المستوطنين في عدة قرى فلسطينية، عن سقوط عشرات المصابين الفلسطينيين، وشمل ذلك مناطق تمتد من ترمسعيا شمال شرق رام الله حتى دير شرف غرب نابلس شمالي الضفة الغربية.
وجاء هجوم المستوطنين وقتها، بعد يوم من عملية إطلاق نار تم تنفيذها عند مستوطنة "عيلي" شمال الضفة الغربية، وأسفرت عن مقتل 4 مستوطنين، إضافة إلى مقتل فلسطينيين اثنين نفذا الهجوم.