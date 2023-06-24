https://sputnikarabic.ae/20230624/الخارجية-الروسية-كييف-تتستر-على-خطط-إرهابية-لخلق-حالة-طوارئ-في-محطة-زابوروجيه-النووية-1078449342.html
الخارجية الروسية: كييف تتستر على خطط إرهابية لخلق "حالة طوارئ" في محطة زابوروجيه النووية- عاجل
الخارجية الروسية: كييف تتستر على خطط إرهابية لخلق "حالة طوارئ" في محطة زابوروجيه النووية- عاجل
اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن تصريحات ممثلي نظام كييف والأوصياء عليه في الخارج بشأن التهديدات التي تتعرض لها محطة الطاقة النووية في زابوروجيه،... 24.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-24T11:09+0000
2023-06-24T11:09+0000
2023-06-24T11:14+0000
روسيا
الخارجية الروسية
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وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا في بيان رسمي: "هناك محاولة أخرى لتشويه سمعة روسيا، وعزو نوايا غير موجودة إلينا، وفي نفس الوقت التستر على خططهم الإجرامية والإرهابية في الواقع لخلق حالة طوارئ يمكن أن تعرض حياة وصحة سكان المنطقة وسكان الدول الأوروبية للخطر".وأضاف البيان: "إن السلطات الأوكرانية الحالية هي التي تعرض أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا لخطر جسيم منذ عدة أشهر، وهذه الحقيقة لم تكن خفية منذ فترة طويلة على أي شخص، بغض النظر عما إذا كان لدى المراقبين الشجاعة لتسمية الأشياء بمسمياتها الحقيقية".
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روسيا, الخارجية الروسية
الخارجية الروسية: كييف تتستر على خطط إرهابية لخلق "حالة طوارئ" في محطة زابوروجيه النووية- عاجل
11:09 GMT 24.06.2023 (تم التحديث: 11:14 GMT 24.06.2023) تابعنا عبر
يتبع
اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن تصريحات ممثلي نظام كييف والأوصياء عليه في الخارج بشأن التهديدات التي تتعرض لها محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، والتي يُزعم أنها (أي التهديدات) من الجانب الروسي، بمثابة "استفزاز شنيع".
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا في بيان رسمي
: "هناك محاولة أخرى لتشويه سمعة روسيا، وعزو نوايا غير موجودة إلينا، وفي نفس الوقت التستر على خططهم الإجرامية والإرهابية في الواقع لخلق حالة طوارئ يمكن أن تعرض حياة وصحة سكان المنطقة وسكان الدول الأوروبية للخطر".
يستخدم ممثلو نظام كييف كل ذريعة لنشر معلومات مضللة حول المخاطر النووية التي يُزعم أنها قادمة من روسيا، على الرغم من أنهم في الواقع هم المصدر الرئيسي لها.
وأضاف البيان: "إن السلطات الأوكرانية الحالية هي التي تعرض أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا لخطر جسيم منذ عدة أشهر، وهذه الحقيقة لم تكن خفية منذ فترة طويلة على أي شخص، بغض النظر عما إذا كان لدى المراقبين الشجاعة لتسمية الأشياء بمسمياتها الحقيقية".
يفهم الجميع كل شيء في كل من الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وفي عواصم العالم، بما في ذلك تلك التي توجه وتتحكم بنظام زيلينسكي أو التي لها تأثير عليه.