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الدفاع الروسية مخاطبة "فاعنز": تم خداعكم وجركم إلى مغامرة إجرامية
الدفاع الروسية مخاطبة "فاعنز": تم خداعكم وجركم إلى مغامرة إجرامية
خاطبت وزارة الدفاع الروسية مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة، مشيرة إلى أنه تم خداعهم وجرهم إلى مغامرة الإجرامية، حيث عرضت الوزارة على يفغيني بريغوجين (مؤسس... 24.06.2023, سبوتنيك عربي
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الدفاع الروسية مخاطبة "فاعنز": تم خداعكم وجركم إلى مغامرة إجرامية

06:08 GMT 24.06.2023 (تم التحديث: 06:17 GMT 24.06.2023)
© Sputnik . Natalia Seliverstov / الانتقال إلى بنك الصورالعلم الروسي على مبنى وزارة الدفاع الروسية
العلم الروسي على مبنى وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2023
© Sputnik . Natalia Seliverstov
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يتبع
خاطبت وزارة الدفاع الروسية مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة، مشيرة إلى أنه تم خداعهم وجرهم إلى مغامرة الإجرامية، حيث عرضت الوزارة على يفغيني بريغوجين (مؤسس المجموعة) التخلي عن هذا والتواصل مع ممثلي وزارة الدفاع الروسية أو وكالات إنفاذ القانون وضمان سلامة الجميع.
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Работа РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:23 GMT
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