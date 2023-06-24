https://sputnikarabic.ae/20230624/الدفاع-الروسية-تخاطب-مجموعة-فاعنز-عاجل-1078443442.html
الدفاع الروسية مخاطبة "فاعنز": تم خداعكم وجركم إلى مغامرة إجرامية
الدفاع الروسية مخاطبة "فاعنز": تم خداعكم وجركم إلى مغامرة إجرامية
خاطبت وزارة الدفاع الروسية مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة، مشيرة إلى أنه تم خداعهم وجرهم إلى مغامرة الإجرامية، حيث عرضت الوزارة على يفغيني بريغوجين (مؤسس... 24.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-24T06:08+0000
2023-06-24T06:08+0000
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روسيا
الدفاع الروسية مخاطبة "فاعنز": تم خداعكم وجركم إلى مغامرة إجرامية
06:08 GMT 24.06.2023 (تم التحديث: 06:17 GMT 24.06.2023) تابعنا عبر
يتبع
خاطبت وزارة الدفاع الروسية مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة، مشيرة إلى أنه تم خداعهم وجرهم إلى مغامرة الإجرامية، حيث عرضت الوزارة على يفغيني بريغوجين (مؤسس المجموعة) التخلي عن هذا والتواصل مع ممثلي وزارة الدفاع الروسية أو وكالات إنفاذ القانون وضمان سلامة الجميع.