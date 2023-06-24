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السعودية تعدم يمنيين اثنين أدينا بإنشاء كيان إرهابي
السعودية تعدم يمنيين اثنين أدينا بإنشاء كيان إرهابي
نفذت وزارة الداخلية السعودية حكم الإعدام بحق شخصين يحملان الجنسية اليمنية في منطقة الرياض، لإنشائهما كيانا إرهابيا داخل المملكة. 24.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-24T12:27+0000
2023-06-24T12:27+0000
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وأفاد بيان الوزارة بأن عبد الرحمن فارس عامر المري ومحمد صلاح عمر المري، قدما على الانضمام لتنظيم إرهابي وتأييده ومبايعة زعيمه، بحسب قناة "العربية".وأشار البيان إلى أن عبد الرحمن المري أنشأ كيانا إرهابيا لتنفيذ عملية داخل السعودية، وشارك في اغتيال رجال الأمن ومساعدة أفراد التنظيم، إلى جانب استعداده لتجنيد عناصر لتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة، وحيازته عددا من المتفجرات والأسلحة الرشاشة والذخيرة والأحزمة الناسفة، وإيوائه لمطلوبين أمنيا.وتأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الإرهاب والحفاظ على أمن واستقرار المملكة العربية السعودية، حيث قام المتهم بعملية التخطيط لمغادرة المناطق المتأثرة بالصراع للالتحاق بالتنظيم الإرهابي، وتمويله لأعمال إرهابية والإرهاب بشكل عام.وأضاف البيان أن المتهم الآخر، محمد المري، انضم إلى كيان إرهابي لتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة العربية السعودية، وحاول زرع عبوة ناسفة لاستهداف المركبات العسكرية، وجمع معلومات عن مواقع أمنية وعسكرية لاستخدامها في عمليات إرهابية، وقام بتغطية عملية إرهابية على الرغم من علمه بها.وبعد إحالتهما إلى المحكمة المتخصصة، صدر حكم بقتلهما تعزيرا، وتم تنفيذ الحكم، اليوم السبت، في منطقة الرياض، وذلك في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن والاستقرار في المملكة العربية السعودية.
https://sputnikarabic.ae/20230620/تشكيل-مجلس-سياسي-في-محافظة-حضرموت-اليمنية-بعد-مشاورات-سعودية-1078321117.html
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العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الأخبار
العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الأخبار

السعودية تعدم يمنيين اثنين أدينا بإنشاء كيان إرهابي

12:27 GMT 24.06.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEأفراد من الشرطة السعودية
أفراد من الشرطة السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
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نفذت وزارة الداخلية السعودية حكم الإعدام بحق شخصين يحملان الجنسية اليمنية في منطقة الرياض، لإنشائهما كيانا إرهابيا داخل المملكة.
وأفاد بيان الوزارة بأن عبد الرحمن فارس عامر المري ومحمد صلاح عمر المري، قدما على الانضمام لتنظيم إرهابي وتأييده ومبايعة زعيمه، بحسب قناة "العربية".
وأشار البيان إلى أن عبد الرحمن المري أنشأ كيانا إرهابيا لتنفيذ عملية داخل السعودية، وشارك في اغتيال رجال الأمن ومساعدة أفراد التنظيم، إلى جانب استعداده لتجنيد عناصر لتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة، وحيازته عددا من المتفجرات والأسلحة الرشاشة والذخيرة والأحزمة الناسفة، وإيوائه لمطلوبين أمنيا.
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وتأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الإرهاب والحفاظ على أمن واستقرار المملكة العربية السعودية، حيث قام المتهم بعملية التخطيط لمغادرة المناطق المتأثرة بالصراع للالتحاق بالتنظيم الإرهابي، وتمويله لأعمال إرهابية والإرهاب بشكل عام.
وأضاف البيان أن المتهم الآخر، محمد المري، انضم إلى كيان إرهابي لتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة العربية السعودية، وحاول زرع عبوة ناسفة لاستهداف المركبات العسكرية، وجمع معلومات عن مواقع أمنية وعسكرية لاستخدامها في عمليات إرهابية، وقام بتغطية عملية إرهابية على الرغم من علمه بها.
وبعد إحالتهما إلى المحكمة المتخصصة، صدر حكم بقتلهما تعزيرا، وتم تنفيذ الحكم، اليوم السبت، في منطقة الرياض، وذلك في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن والاستقرار في المملكة العربية السعودية.
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