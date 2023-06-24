https://sputnikarabic.ae/20230624/السفير-الايراني-في-أبوظبي-عازمون-على-توثيق-العلاقات-مع-الإمارات-في-ظل-التطورات-الإقليمية-والعالمية-1078453539.html

السفير الايراني في أبوظبي: عازمون على توثيق العلاقات مع الإمارات في ظل التطورات الإقليمية والعالمية

السفير الايراني في أبوظبي: عازمون على توثيق العلاقات مع الإمارات في ظل التطورات الإقليمية والعالمية

قال رضا عامري، السفير الإيراني في أبوظبي، اليوم السبت، إن مسار تعزيز العلاقات مع الجيران سيترك آثار إيجابية على الساحات والمجالات الداخلية والإقليمية والدولية... 24.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-24T13:47+0000

2023-06-24T13:47+0000

2023-06-24T13:47+0000

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وأعرب عامري عن تطلع إيران إلى مستقبل مشرق في العلاقات بين بلاده ودولة الإمارات، مؤكدا أن البلدین عازمان على توثيق العلاقات بينهما في ظل التطورات الإقليمية والعالمية.ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، عن الدبلوماسي الإيراني، أن العلاقات بين طهران وأبو ظبي تشهد زخما بعد فترة من الركود النسبي، حيث تم تبادل السفراء بينهما، مضيفا أنه "لا شك هناك بعض المشاكل المتعلقة بالقضايا التنفيذية، وإن شاء الله سنحل القضايا بالمشاورات التي سنجريها وبحسن نية الأطراف".وبشأن زيارة وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبداللهيان لدولة الإمارات، أفاد رضا عامري بأن تلك الزيارة الرسمية أتت نتيجة اهتمام الحكومة الإیرانیة بتطوير العلاقات مع دول الجوار، وعلى رأسها الإمارات، رغم أن عبداللهيان قام بجولة مكوكية في 4 دول خليجية، لكنه زيارته لأبو ظبي حظيت باهتمام خاص.وأشار الدبلوماسي الإيراني إلى أن عبداللهیان أجرى اجتماعات مفيدة مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، ووزير خارجيته، وتم التأكيد على رغبة البلدين في دفع العلاقات إلى الأمام خلال هذه اللقاءات، عبر إجراء المشاورات في القضايا الإقليمية والدولية المهمة.وقال السفير الإيراني في الإمارات:وكان الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قد استقبل، أول أمس الخميس، وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في قصر الشاطئ بأبو ظبي.وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية، بأن ابن زايد "رحب بوزير الخارجية الإيراني والوفد المرافق الذي يقوم بزيارة إلى الإمارات،" مشيرة إلى أن الأخير نقل تحيات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار".وبحث ابن زايد وعبد اللهيان، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعم التعاون والعمل المشترك بما يحقق مصالحهما المشتركة، كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأهمية البناء على التطورات الإيجابية التي تحققت في المنطقة لما فيه الخير لشعوبها وتعزيز الاستقرار والازدهار في دولها.ووصل عبد اللهيان إلى الإمارات قادما من الكويت ضمن جولة خليجية بدأها بزيارة كل من قطر وسلطنة عمان. واتفق وزير الخارجية الكويتي سالم عبد الله الجابر الصباح، مع عبد اللهيان، على "تحديد أولويات التعاون وتفعيل اللجان المتخصصة في البلدين".وأفادت وزارة الخارجية الكويتية، بأن "سالم عبد الله الجابر الصباح، استقبل نظيره الإيراني، الذي يزور الكويت، وأجرى معه محادثات تناولت العلاقات الثنائية وتبادل الجانبان وجهات النظر حول بعض القضايا الإقليمية".ورحب وزير خارجية الكويت "بتوسيع علاقات إيران مع دول الخليج"، معتبرا ذلك في مصلحة الجميع. ووصف العلاقات بين الكويت وإيران بأنها عميقة ومتجذرة، مؤكدا أنه "لا يوجد أي عائق أمام تطوير العلاقات بين البلدين"، ومشيرًا إلى أن المشكلات البسيطة يمكن حلها.من جهته، أعلن وزير الخارجية الإيراني، أن "تطوير العلاقات مع الجيران، بما في ذلك دول الخليج، هو من أولويات الجمهورية الإيرانية"، قائلا: "لحسن الحظ، شهدنا خلال العامين الماضيين تبادل بعض الوفود بين البلدين مما يدل على رغبة الجانبين في توسيع العلاقات".وبدأ عبد اللهيان، جولة خليجية شملت قطر وسلطنة عمان، إضافة إلى الكويت والإمارات ضمن سلسلة زيارات رسمية تستهدف مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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