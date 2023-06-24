https://sputnikarabic.ae/20230624/العراق-يدعو-أمريكا-لعقد-مؤتمر-دولي-بشأن-مخيم-الهول-1078455948.html
العراق يدعو أمريكا لعقد مؤتمر دولي بشأن مخيم "الهول"
العراق يدعو أمريكا لعقد مؤتمر دولي بشأن مخيم "الهول"
دعا مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم السبت، إلى عقد مؤتمر دولي حول مخيم "الهول" في سوريا، قبل نهاية العام الجاري. 24.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-24T14:57+0000
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ونقلت قناة السومرية نيوز، مساء اليوم السبت، عن مكتب الأعرجي، أن مستشار الأمن القومي العراقي استقبل السفيرة الأمريكية في بغداد، ألينا رومانوسكي، وناقشا آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية على المستويين الإقليمي والدولي.وطالب قاسم الأعرجي دعم الولايات المتحدة الأمريكية للعراق في مقترح إقامة مؤتمر دولي بشأن مخيم "الهول" السوري قبل نهاية العام الجاري.وبحث مستشار الأمن القومي العراقي والسفيرة الأمريكية في بغداد، العديد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، على رأسها ملف مخيم الهول السوري، وضرورة سحب الدول لرعاياها منه، بالإضافة إلى مناقشة استمرار التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وكذلك تطوير علاقات التعاون بين العراق والولايات المتحدة.وشدد المسؤول العراقي على أن نهج حكومة بلاده الثابت يتمثل في استمرار التعاون مع المجتمع الدولي، بهدف ترسيخ الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، موضحا أن سياسة العراق تقوم على أساس المصالح المشتركة والعلاقات المتوازنة مع الدول.من جهتها، أكدت السفيرة الأمريكية، ألينا رومانوسكي، استمرار دعم بلادها للحكومة العراقية في مجال مكافحة الإرهاب والمخدرات والقضايا الإنسانية، وعلى رأسها دعم فريق الاندماج والتأهيل النفسي لوزارة الهجرة والمهجرين في البلاد.ويقع مخيم الهول في ريف الحسكة السورية قرب الحدود العراقية، وهو تحت سيطرة الجيش الأمريكي وقوات "قسد" الموالية له.ويضم مخيم الهول عموما حسب الإحصاءات الأخيرة، 56 ألفا و196 شخصاً، جلهم نساء وأطفال، ضمن 15331 أسرة، بين عراقيين وسوريين ونسوة وأطفال تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) الأجانب، إذ يصل تعدادهم إلى 8211 شخصاً، ضمن 2391 أسرة، من 54 جنسية.واضطر أكثر من 5 ملايين عراقي للنزوح من محافظات نينوى، وصلاح الدين، وأجزاء من كركوك وديالى، والأنبار، جراء سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي عليها في عام 2014.
https://sputnikarabic.ae/20230617/وزير-الدفاع-العراقي-مخيم-الهول-في-سوريا-أصبح-بؤرة-تابعة-لـداعش-1078225745.html
https://sputnikarabic.ae/20221003/العراق-أستراليا-قررت-استلام-رعاياها-من-مخيم-الهول---1068559357.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم العربي, تنظيم داعش الإرهابي
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم العربي, تنظيم داعش الإرهابي
العراق يدعو أمريكا لعقد مؤتمر دولي بشأن مخيم "الهول"
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دعا مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم السبت، إلى عقد مؤتمر دولي حول مخيم "الهول" في سوريا، قبل نهاية العام الجاري.
ونقلت قناة
السومرية نيوز، مساء اليوم السبت، عن مكتب الأعرجي، أن مستشار الأمن القومي العراقي استقبل السفيرة الأمريكية في بغداد، ألينا رومانوسكي، وناقشا آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية على المستويين الإقليمي والدولي.
وطالب قاسم الأعرجي دعم الولايات المتحدة الأمريكية للعراق في مقترح إقامة مؤتمر دولي بشأن مخيم "الهول" السوري قبل نهاية العام الجاري.
وبحث مستشار الأمن القومي العراقي
والسفيرة الأمريكية في بغداد، العديد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، على رأسها ملف مخيم الهول السوري، وضرورة سحب الدول لرعاياها منه، بالإضافة إلى مناقشة استمرار التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وكذلك تطوير علاقات التعاون بين العراق والولايات المتحدة.
وشدد المسؤول العراقي على أن نهج حكومة بلاده الثابت يتمثل في استمرار التعاون مع المجتمع الدولي، بهدف ترسيخ الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، موضحا أن سياسة العراق تقوم على أساس المصالح المشتركة والعلاقات المتوازنة مع الدول.
من جهتها، أكدت السفيرة الأمريكية، ألينا رومانوسكي، استمرار دعم بلادها للحكومة العراقية في مجال مكافحة الإرهاب والمخدرات والقضايا الإنسانية، وعلى رأسها دعم فريق الاندماج والتأهيل النفسي لوزارة الهجرة والمهجرين في البلاد.
ويقع مخيم الهول في ريف الحسكة السورية قرب الحدود العراقية
، وهو تحت سيطرة الجيش الأمريكي وقوات "قسد" الموالية له.
ويضم مخيم الهول
عموما حسب الإحصاءات الأخيرة، 56 ألفا و196 شخصاً، جلهم نساء وأطفال، ضمن 15331 أسرة، بين عراقيين وسوريين ونسوة وأطفال تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) الأجانب، إذ يصل تعدادهم إلى 8211 شخصاً، ضمن 2391 أسرة، من 54 جنسية.
واضطر أكثر من 5 ملايين عراقي للنزوح من محافظات نينوى، وصلاح الدين، وأجزاء من كركوك وديالى، والأنبار، جراء سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي عليها في عام 2014.