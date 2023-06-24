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https://sputnikarabic.ae/20230624/الكرملين-الرئيس-الروسي-يلقي-خطابا-في-أقرب-وقت---عاجل-1078442904.html
الكرملين: الرئيس الروسي سيلقي خطابا في أقرب وقت
الكرملين: الرئيس الروسي سيلقي خطابا في أقرب وقت
صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، لوكالة "سبوتنيك" بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيلقي خطابا في أقرب وقت. 24.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-24T05:52+0000
2023-06-24T06:16+0000
روسيا
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وقال بيسكوف "نعم، سيكون هناك خطاب من الرئيس في المستقبل القريب".وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن المعلومات المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي حول ضربة مزعومة من وزارة الدفاع الروسية للمعسكرات الخلفية لشركة "فاغنر" لا تتوافق مع الواقع وهي مجرد تحريض إعلامي.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "جميع المنشورات ومقاطع الفيديو الموزعة على شبكات التواصل الاجتماعية والمنسوبة ليفغيني بريغوجين حول "الضربة المزعومة من قبل وزارة الدفاع الروسية على المعسكرات الخلفية لشركة "فاغنر" لا تتوافق مع الواقع وهي استفزاز إعلامي".وقامت إدارة التحقيقات في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بفتح قضية جنائية ضد بريغوجين بموجب المادة 279 من القانون الجنائي بسبب تنظيم "تمرد مسلح".وتقدم وزارة الدفاع وجهاز الأمن الفيدرالي ووزارة الداخلية وحرس روسيا تقارير للرئيس بوتين على مدار الساعة حول الإجراءات المتخذة بعد تعليمات رئيس الدولة المتعلقة بمحاولة التمرد المسلح.
https://sputnikarabic.ae/20230624/حاكم-فورونيج-الروسية-يعلن-إلغاء-جميع-الفعاليات-الجماهيرية-بالمقاطعة-1078442599.html
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الكرملين: الرئيس الروسي سيلقي خطابا في أقرب وقت

05:52 GMT 24.06.2023 (تم التحديث: 06:16 GMT 24.06.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في موسكو.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2023
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يتبع
صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، لوكالة "سبوتنيك" بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيلقي خطابا في أقرب وقت.
وقال بيسكوف "نعم، سيكون هناك خطاب من الرئيس في المستقبل القريب".
وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن المعلومات المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي حول ضربة مزعومة من وزارة الدفاع الروسية للمعسكرات الخلفية لشركة "فاغنر" لا تتوافق مع الواقع وهي مجرد تحريض إعلامي.
ساحة كولتسوفسكي في فورونيج، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2023
حاكم فورونيج الروسية يعلن إلغاء جميع الفعاليات الجماهيرية بالمقاطعة
05:46 GMT
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "جميع المنشورات ومقاطع الفيديو الموزعة على شبكات التواصل الاجتماعية والمنسوبة ليفغيني بريغوجين حول "الضربة المزعومة من قبل وزارة الدفاع الروسية على المعسكرات الخلفية لشركة "فاغنر" لا تتوافق مع الواقع وهي استفزاز إعلامي".
وقامت إدارة التحقيقات في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بفتح قضية جنائية ضد بريغوجين بموجب المادة 279 من القانون الجنائي بسبب تنظيم "تمرد مسلح".
وتقدم وزارة الدفاع وجهاز الأمن الفيدرالي ووزارة الداخلية وحرس روسيا تقارير للرئيس بوتين على مدار الساعة حول الإجراءات المتخذة بعد تعليمات رئيس الدولة المتعلقة بمحاولة التمرد المسلح.
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