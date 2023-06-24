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الوضع في روستوف على الدون الروسية
الوضع في روستوف على الدون الروسية
نفت وزارة الطوارئ الروسية، صباح اليوم السبت، التقارير عن فرض حظر تجول في مقاطعة روستوف الروسية. 24.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-24T08:57+0000
2023-06-24T08:57+0000
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وقالت الصفحة الرسمية لمدير الطوارئ في المنطقة إن "المعلومات المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة حول فرض حظر التجول في إقليم روستوف لا تتوافق مع الواقع".شاهد أيضا - مشاهد للوضع الحالي في مدينة رستوف على الدون الروسية... فيديووفي هذه الأثناء تتعامل الأجهزة الأمنية مع دعوة للعصيان المسلح أطلقها مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوجين، بزعم أن "قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي"، وهو ما نفاه الأخير.وقامت إدارة التحقيقات في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بفتح قضية جنائية ضد بريغوجين بموجب المادة 279 من القانون الجنائي بسبب تنظيم "تمرد مسلح".اقرأ أيضا - الدفاع الروسية مخاطبة "فاغنر": تم خداعكم وجركم إلى مغامرة إجراميةوتقدم وزارة الدفاع وجهاز الأمن الفيدرالي ووزارة الداخلية وحرس روسيا تقارير للرئيس بوتين على مدار الساعة حول الإجراءات المتخذة بعد تعليمات رئيس الدولة المتعلقة بمحاولة التمرد المسلح.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، التمرد المسلح الذي أعلنه مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين بأنه "جريمة خطيرة وطعنة في الظهر"، موجها الجيش بتحييد المتورطين في هذا التمرد.شاهد أيضا - بوتين يصف محاولة التمرد بأنها جريمة خطيرة وطعنة في الظهر... فيديو
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, انفوجرافيك, инфографика
روسيا, أخبار روسيا اليوم, انفوجرافيك, инфографика

الوضع في روستوف على الدون الروسية

08:57 GMT 24.06.2023
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نفت وزارة الطوارئ الروسية، صباح اليوم السبت، التقارير عن فرض حظر تجول في مقاطعة روستوف الروسية.
وقالت الصفحة الرسمية لمدير الطوارئ في المنطقة إن "المعلومات المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة حول فرض حظر التجول في إقليم روستوف لا تتوافق مع الواقع".
شاهد أيضا - مشاهد للوضع الحالي في مدينة رستوف على الدون الروسية... فيديو
خريطة روستوف على الدون - سبوتنيك عربي
خريطة روستوف على الدون - سبوتنيك عربي
وفي هذه الأثناء تتعامل الأجهزة الأمنية مع دعوة للعصيان المسلح أطلقها مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوجين، بزعم أن "قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي"، وهو ما نفاه الأخير.
وقامت إدارة التحقيقات في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بفتح قضية جنائية ضد بريغوجين بموجب المادة 279 من القانون الجنائي بسبب تنظيم "تمرد مسلح".
اقرأ أيضا - الدفاع الروسية مخاطبة "فاغنر": تم خداعكم وجركم إلى مغامرة إجرامية
وتقدم وزارة الدفاع وجهاز الأمن الفيدرالي ووزارة الداخلية وحرس روسيا تقارير للرئيس بوتين على مدار الساعة حول الإجراءات المتخذة بعد تعليمات رئيس الدولة المتعلقة بمحاولة التمرد المسلح.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، التمرد المسلح الذي أعلنه مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين بأنه "جريمة خطيرة وطعنة في الظهر"، موجها الجيش بتحييد المتورطين في هذا التمرد.
شاهد أيضا - بوتين يصف محاولة التمرد بأنها جريمة خطيرة وطعنة في الظهر... فيديو
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