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https://sputnikarabic.ae/20230624/بوتين-ولوكاشينكو-يناقشان-هاتفيا-الوضع-في-روسيا-1078447184.html
بوتين ولوكاشينكو يناقشان هاتفيا الوضع في روسيا
بوتين ولوكاشينكو يناقشان هاتفيا الوضع في روسيا
أجرى رئيسا روسيا وبيلاوروسيا، فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو محادثة هاتفية، صباح اليوم السبت، ناقشا خلالها الوضع الحالي في روسيا، حسبما ذكرت وكالة أنباء... 24.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-24T08:41+0000
2023-06-24T08:41+0000
روسيا
العالم
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وذكرت الوكالة أن "الرئيس الروسي اتصل برئيس بيلاروسيا صباح اليوم، وأجريت محادثة هاتفية. وأبلغ فلاديمير بوتين نظيره البيلاروسي بالوضع في روسيا".يأتي هذا في وقت تتعامل فيه الأجهزة الأمنية مع دعوة للعصيان المسلح أطلقها مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين بزعم أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، وهو ما نفاه الأخير.وقامت إدارة التحقيقات في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بفتح قضية جنائية ضد بريغوجين بموجب المادة 279 من القانون الجنائي بسبب تنظيم "تمرد مسلح".وتقدم وزارة الدفاع وجهاز الأمن الفيدرالي ووزارة الداخلية وحرس روسيا تقارير للرئيس بوتين على مدار الساعة حول الإجراءات المتخذة بعد تعليمات رئيس الدولة المتعلقة بمحاولة التمرد المسلح.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، التمرد المسلح الذي أعلنه مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين بأنه "جريمة خطيرة وطعنة في الظهر"، موجها الجيش بتحييد المتورطين في هذا التمرد.
https://sputnikarabic.ae/20230624/بوتين-يتوجه-بكلمة-إلى-الشعب-الروسيفيديو-1078444546.html
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روسيا, العالم

بوتين ولوكاشينكو يناقشان هاتفيا الوضع في روسيا

08:41 GMT 24.06.2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورالمحادثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في مينسك
المحادثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في مينسك - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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أجرى رئيسا روسيا وبيلاوروسيا، فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو محادثة هاتفية، صباح اليوم السبت، ناقشا خلالها الوضع الحالي في روسيا، حسبما ذكرت وكالة أنباء "بيلتا" نقلاً عن الخدمة الصحفية للرئيس البيلاروسي.
وذكرت الوكالة أن "الرئيس الروسي اتصل برئيس بيلاروسيا صباح اليوم، وأجريت محادثة هاتفية. وأبلغ فلاديمير بوتين نظيره البيلاروسي بالوضع في روسيا".
يأتي هذا في وقت تتعامل فيه الأجهزة الأمنية مع دعوة للعصيان المسلح أطلقها مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين بزعم أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، وهو ما نفاه الأخير.
الرئيس الروسي يلقي خطابا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2023
بوتين يصف محاولة التمرد بأنها جريمة خطيرة وطعنة في الظهر... فيديو
06:48 GMT
وقامت إدارة التحقيقات في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بفتح قضية جنائية ضد بريغوجين بموجب المادة 279 من القانون الجنائي بسبب تنظيم "تمرد مسلح".
وتقدم وزارة الدفاع وجهاز الأمن الفيدرالي ووزارة الداخلية وحرس روسيا تقارير للرئيس بوتين على مدار الساعة حول الإجراءات المتخذة بعد تعليمات رئيس الدولة المتعلقة بمحاولة التمرد المسلح.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، التمرد المسلح الذي أعلنه مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين بأنه "جريمة خطيرة وطعنة في الظهر"، موجها الجيش بتحييد المتورطين في هذا التمرد.
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